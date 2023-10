Babylon Berlin: Alle Folgen von der Mediathek herunterladen – so geht’s

Seit dem 1. Oktober 2023 zeigt endlich auch die ARD die vierte Staffel von Babylon Berlin; Sky hatte die Krimiserie, die mittlerweile in der Endphase der Weimarer Republik spielt, bereits im Oktober 2022 seinen zahlenden Kunden ausgestrahlt. Zudem stellt die ARD alle Folgen von Babylon Berlin auch in ihrer Mediathek zur Verfügung. Wie schon in der Vergangenheit üblich, sind in der ARD-Mediathek zum Start einer neuen Staffel der Erfolgsserie nicht nur die aktuellen Folgen, sondern auch alle Folgen der bereits erschienenen Staffeln abrufbar. Das bedeutet: Sie können in der ARD-Mediathek jetzt jeweils alle acht Folgen von Staffel 1 und Staffel 2 sowie alle 12 Folgen von Staffel 3 und von der aktuellen Staffel 4 sehen.

Wie üblich bietet die ARD-Mediathek keine Möglichkeit, um die teilweise durch Rundfunkbeiträge finanzierten Inhalte auf PC, Tablet oder Smartphone herunterzuladen. Falls Sie also gerade keine Zeit haben, um sich die Folgen anzuschauen und lieber zu einem späteren Zeitpunkt in aller Ruhe die Serie genießen wollen, bietet die ARD hierfür keine Hilfestellung.

Doch hier springt eine kostenlos nutzbare Webseite in die Bresche, die wir an anderer Stelle bereits vorgestellt haben: Aus der ARD- und ZDF-Mediathek Filme sofort herunterladen – so geht’s. Und diese Seite hilft auch Fans von Gereon Rath, Charlotte Ritter und Co. weiter.

Wichtig: Mediathekviewweb knackt keinen Kopierschutz, sondern hilft nur bei der Suche nach ohnehin frei verfügbaren Inhalten. Zudem erstellen Sie nur eine Privatkopie für Ihre eigenen nicht kommerziellen Zwecke. Dass Sie die heruntergeladenen Folgen nicht weitergeben und erst recht nicht verkaufen dürfen, versteht sich von selbst.

So laden Sie alle Folgen von Babylon Berlin herunter

Öffnen Sie im Browser die Seite mediathekviewweb. Geben Sie oben in dem Suchfeld Folgendes ein: Babylon Berlin. Ruckzuck zeigt Ihnen die Seite alle dazu passenden Inhalte an. Das sind vor allem die Folgen der vier Staffeln, aber auch einige ergänzende Reportagen und Hintergrundberichte. Hinweis: Einige wenige Folgen zeigt die Trefferliste aus unbekannten Gründen nicht an: Suchen Sie dann gezielt nach der fehlenden Folge, indem Sie zum Beispiel “Babylon Berlin Folge 8 Staffel 3” eingeben.

Die Folgen von Babylon Berlin sind chronologisch rückwärts sortiert, das heißt: Sie finden die neuesten Folgen auf der ersten Trefferseite und die ältesten Folgen auf der letzten Trefferseite. Bei den Folgen, die Sie herunterladen wollen, gehen Sie mit dem Mauszeiger über das blaugraue “Klappensymbol” ganz rechts und klicken dann auf Diskettensymbol in der gewünschten Auflösung.

Mediathekviewweb Mediathekviewweb

Jetzt startet die Folge im Browser. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen Sie dann “Video speichern unter…”. Wählen Sie jetzt den gewünschten Speicherort und sichern Sie die Folge dort.

Sie können durchaus mehrere Folgen gleichzeitig herunterladen lassen. Allerdings dauert es eine Weile, bis alle Downloads komplett auf Ihrem Rechner sind – abhängig von der Bandbreite Ihres Internetzugangs. Vergewissern Sie sich in der Download-Übersicht Ihres Browsers, dass die Downloads noch laufen und aktivieren Sie diese gegebenenfalls erneut.

Babylon Berlin lieber kaufen? Kein Problem

Babylon Berlin – Staffel 4 bei Amazon kaufen

Babylon Berlin – Collection Staffel 1-4 bei Amazon kaufen

Babylon Berlin Staffel 4 bei Amazon Prime Video kaufen

Bücher von Volker Kutscher auf Amazon kaufen (diese bilden die Romanvorlage für die Serie)