Sollten Android-Nutzer auf das neue iPhone 15 (Pro) wechseln?

Manche würden nicht ein mal dann ein iPhone nutzen wollen, wenn Tim Cook höchstpersönlich das Gerät vorbeibringen und zusätzlich einen Sack voll Geld dazulegen würde. Diesen Nutzern geht es ums Prinzip: Ein iPhone kommt ihnen nicht ins Haus. Von dieser Nutzergruppe mal abgesehen, gibt es aber auch viele Android-User, die auf bestimmte Features in einem Smartphone nicht verzichten möchten.

Nun hat Apple in diesem Herbst mit dem iPhone 15 (Plus) und iPhone 15 Pro (Max) jede Menge Punkte von der Feature-Wunschliste erfüllt, sodass sich wohl viele Android-Nutzer die Frage stellen: Lohnt sich ein Wechsel? Welche Gründe dafür sprechen – und welche dagegen.

iPhone 15 Pro bei Amazon ansehen

iPhone 15 Pro Max bei Amazon ansehen

Preis

Bevor wir auf die genauen Feature-Unterschiede und Neuerungen eingehen, müssen wir den Elefanten im Raum ansprechen. Android-Smartphones haben den Ruf, dass ihre Nutzer für wenig Geld viele Funktionen bekommen. So haben bereits Einsteiger-Handys Always-On-Displays mit 120 Hz, 5G, erstaunlich gute Kamera-Setups und all das für einen vernünftigen Preis.

Die 10 besten Smartphones im Test (2023)

Obwohl das iPhone 15 in diesem Jahr um 100 Euro günstiger geworden ist, will ein Großteil aus dem Android-Lager sicherlich nicht mindestens 949 Euro für ein iPhone 15 mit einer Speichergröße von 128 GB ausgeben (die Pro-Geräte starten bei 1.199 Euro).

Beim Preis muss man als Käufer mit einrechnen, dass Apple viele Jahre Software-Updates liefert – oft länger, als die meisten Konkurrenten. So hat beispielsweise sogar das iPhone XS aus dem Jahr 2018 in diesem Jahr das iOS-17-Update erhalten. Tatsächlich aber müssen wir dazu erwähnen, dass frisch vorgestellt Pixel 8 (Pro) von Google satte 7 Jahre Updates erhalten wird.

Während der höhere Preis wohl von Vielen als Nachteil wahrgenommen wird, erwarten Sie aber auch viele Vorteile. Einer davon ist der hohe Wiederverkaufswert, den ein iPhone mit sich bringt. Statistisch gesehen bekommen Sie für ein gebrauchtes iPhone mehr als für ein gebrauchtes Android-Smartphone.

Das iPhone ist ein echtes Schnäppchen – im Gegensatz zu Android-Smartphones

Apple iPhone 15 (128GB) Preis beim Test: From $799 Aktuell bester Preis:

Kamera-Upgrade

Während das iPhone 15 Pro Max mit dem besseren Zoom ein nettes neues Feature bekommen hat (hier geht’s zum ausführlichen Macwelt-Kameratest), erhalten Sie mit dem iPhone 15 wohl das größte Kamera-Upgrade seit Langem. Apple spendiert nämlich den Nicht-Pro-Modellen den 48-MP-Sensor aus dem iPhone 14 Pro (Max).

Apple

Wer auf eine Telekamera verzichten kann, bekommt damit das beste Kamera-Setup in einem “normalen” iPhone seit Jahren. Wenn das nicht Grund genug für einen Wechsel ist, haben wir aber noch weitere Gründe.

iPhone 15 bei Amazon ansehen

iPhone 15 Plus bei Amazon ansehen

Dynamic Island

Apple

Ein weiteres Pro-Feature aus dem vergangenen Jahr hat es nun auch auf das iPhone 15 und iPhone 15 Plus geschafft: Die Dynamic Island. Die Notch war nicht nur bei vielen iPhone-Nutzern verhasst, bei der Frage “Android oder iPhone?” wurde die Einkerbung am oberen Bildschirmrand oft als Totschlagargument verwendet, warum denn Android-Smartphones mit Punchhole- oder gar einer unter dem Display versteckten Kamera besser sei.

iPhone 14 Pro nach einem Jahr – unsere Erfahrungen

Ob die Dynamic Island nun wirklich besser ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Fest steht jedoch, dass sie mehr Funktionalität liefert als das schwarze Brett namens Notch. Umso erfreulicher, dass Sie nicht länger einen Pro-Preis zahlen müssen, um sie nutzen zu können.

USB-C

Apple

Die gute Nachricht: Alle iPhone-15-Modelle kommen nun mit USB-C. Wenn Sie also entsprechendes Zubehör für Ihr aktuelles Android-Smartphone angeschafft haben, können Sie dieses ab sofort auch für iPhone-15-Modelle nutzen.

iPhone 15: Das bringt USB-C wirklich

Die schlechte Nachricht: Apple spendiert nur dem iPhone 15 Pro (Max) die schnelleren USB-3-Geschwindigkeiten mit bis zu 10 GBit/s. Das iPhone 15 (Plus) hat zwar auch USB-C, hier kommt jedoch ein Anschluss zum Einsatz, bei dem es sich technisch gesehen nur USB-2.0-Anschluss handelt und eine Übertragungsrate von 480 MBit/s unterstützt.

Aktuell bester Preis: Apple iPhone 15 Pro 128 GB

Shop Preis $999.99 Jetzt ansehen Produkt Preis

Always-On-Display und ProMotion

Butterweiche Animationen dank 120 Hertz und Always-On-Display bekommt man in der Android-Welt schon in Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones. Bei Apple muss man dafür tiefer in die Tasche greifen, ProMotion- und Always-On-Display sind nämlich nach wie vor exklusive Pro-Features. Wenn Sie also darauf nicht verzichten mögen, müssen Sie zwangsläufig zum neuen iPhone 15 Pro oder 15 Pro Max greifen.

Ich hasse das Always-On-Display im iPhone 14 Pro!

Dafür bekommen Sie aber auch den neuen Action-Button, ein weiteres exklusives Pro-Feature. Was Sie mit der Aktionstaste alles anstellen können und wie Sie diese einrichten, erklären wir Ihnen hier ausführlich.

Apple

Ganz neue Welten

Wer sich erst einmal im Apple-Ökosystem befindet, kommt da nicht so leicht wieder raus. Die wahren Vorteile des Apple-Kosmos bekommen Sie erst dann zu spüren, wenn Sie nicht nur ein iPhone besitzen, sondern auch auf einem iPad oder Mac arbeiten.

Apple Watch 9 im Praxistest – für wen sich der Kauf lohnt

Und natürlich können Sie mit einem iPhone auch eine Apple Watch – die beste Smartwatch auf dem Markt – nutzen, die ausschließlich mit einem Apple-Smartphone gekoppelt werden kann.

Aktuell bester Preis: Apple Watch Ultra 2

Shop Preis $799.00 Jetzt ansehen $799 Jetzt ansehen Produkt Preis

Sie können Filme, Serien, Streaming-Dienste (wie Apple Music oder Apple TV+) und sogar kostenpflichtige Apps einmalig erwerben und anschließend über die Familienfreigabe mit Ihrer Familie teilen.

Alles, was Sie über Apple TV+ wissen müssen

Fazit

Wenn Sie schon länger über einen Wechsel ins iOS-Lager nachgedacht haben, bietet die neue iPhone-15-Generation jede Menge Gründe, weshalb es sich endlich lohnt. Zugeben: Perfekt ist das iPhone natürlich noch lange nicht und sicherlich werden Sie sich einen Ruck geben und mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Wie sagte Apple noch gleich? “Hast du kein iPhone, hast du kein iPhone”. Also: Worauf warten Sie noch?