Nintendo und EA stellen Online-Dienste für Konsolen und Spiele ein

Wer sich gelegentlich noch Online-Matches auf dem Nintendo-Handheld 3DS und der Konsole Wii U liefert, schaut ab 2024 in die Röhre. Wie das japanische Unternehmen in dieser Woche bekannt gibt, werden die Online-Funktionen für beide Plattformen ab Anfang April 2024 eingestellt.

Online-Dienste für Wii U und 3DS werden eingestellt

“Anfang April 2024 werden das Online-Spiel und andere Funktionen, die die Online-Kommunikation nutzen, für Nintendo 3DS- und Wii U-Software eingestellt. Dies schließt auch das kooperative Online-Spiel, Internet-Ranglisten und die Datenverteilung ein“, erklärt Nintendo auf seiner Support-Website. Einen konkreten Termin will Nintendo in den nächsten Monaten bekannt geben.

“Pokémon Bank“ als einzige Ausnahme

Betroffen sind vor allem Spiele, die auf Online-Modi setzen wie etwa “Splatoon“ für die Wii U. Diese Titel können dann nur noch offline genutzt werden. Die einzige Ausnahme ist “Pokémon Bank“. Das Spiel wird seine Online-Funktionen auch weiterhin behalten. Am 27. März 2023 hatte Nintendo bereits die eShops für den 3DS und die Wii U geschlossen. Damit verschwand auch der Virtual-Console-Dienst, mit dem es möglich war, Retro-Games auf den beiden Plattformen zu spielen.

EA: Server für drei “Battlefield“-Spiele gehen offline

Server-Schließungen kündigte in dieser Woche auch Publisher Electronic Arts an. Im vierten Quartal 2023 wird das Unternehmen die Online-Modi für einige seiner älteren Spiele einstellen. Nachdem im September bereits die Server für “Crysis 3“ offline gingen, sollen in den nächsten Monaten diese Spiele folgen: