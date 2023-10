50 GB Onlinespeicher gratis für jeden – dauerhaft

Ob für die private Video- und Bildersammlung oder für Unternehmensunterlagen: Onlinespeicherplatz kann man nie genug haben. Bis 9.11.2023 (20 Uhr) schenkt Ihnen Bitrix24 dauerhaft 50 GB Onlinespeicher. Zum Vergleich: Bei Google bekommen Sie gratis nur 15 GB, bei Microsoft Onedrive sind es gerade einmal 5 GB und bei Dropbox sogar nur 2 GB.

Gratis: 50 GB Onlinespeicher mit Gutscheincode pcwelt23

Eine einfache Gratis-Anmeldung mit einer .de-Mailadresse genügt. So bekommen Sie die 50-GB-Gratis-Onlinespeicher:

Kurzanleitung: 50 GB Cloud-Speicher gratis für jeden Dauer des Angebots: Vom 09.10.2023 bis zum 09.11.2023 (20 Uhr)

Link: Legen Sie hier ein kostenloses Bitrix24-Benutzerkonto an. Gutscheincode: Geben Sie bei der Einrichtung des kostenlosen Accounts den Gutscheincode pcwelt23 rechts unten in dem Feld “Ich habe einen Gutschein” ein. Geltungsbereich: Das Angebot gilt nur für Neuanmeldungen in der Zone .de (Deutschland, Schweiz, Österreich). Sie müssen also zwingend eine .de-Mailadresse angeben. Mailadressen mit Endung .com oder einer anderen Domänen-Endung berechtigen nicht zum Upgrade auf 50 GB! Zielgruppe: Privatpersonen und kleinen Unternehmen Hilfe: Bei Fragen können Sie an info@bitrix24.de schreiben.

Kurzporträt: Das ist Bitrix24

Um im Homeoffice genauso effektiv wie im Büro arbeiten zu können, benötigen Sie leistungsfähige Werkzeuge. Bitrix24 ist eine umfassende Online-Lösung für die Zusammenarbeit (inklusive Chat, Videoanrufe, Kalender und Onlinespeicher), CRM, Aufgaben- und Projektmanagement, Website-Builder und Onlineshops und Mitarbeiterverwaltung. Mit Bitrix24 digitalisieren Sie alle Ihre Arbeitsprozesse und beenden damit den leidigen Papierkram.

35 % Rabatt: Basic, Standard, Professional und Enterprise ein Jahr lang günstiger! Der kostenlose Free-Tarif bietet zwar bereits eine Fülle von Möglichkeiten, doch wer darüber hinaus noch mehr Funktionen und Tools benötigt, kann zu den kostenpflichtigen Tarifen Basic, Standard, Professional und Enterprise greifen. Hier sehen Sie die Unterschiede zwischen den fünf Tarifen. Diese sind jetzt besonders günstig: Sie erhalten ein Jahr lang 35 Prozent Rabatt auf alle Bitrix24-Tarife von Basic, Standard, Professional und Enterprise. Dauer: Vom 09.10.2023 bis zum 09.11.2023 (20 Uhr)

Hilfe: Bei Fragen können Sie an info@bitrix24.de schreiben. Tipp: Sie können die 50-GB-Gratis-Aktion mit dem Gutscheincode pcwelt23 mit dem Rabatt für Basic, Standard, Professional und Enterprise kombinieren. Melden Sie sich hierzu mit einem neuen Account und dem Gutscheincode pcwelt23 an, um die 50 GB Onlinespeicher dauerhaft zu bekommen. Danach können Sie im Bereich „Abonnement“ einen der gewünschten kostenpflichtigen Tarife mit dem Gutscheincode pcwelt23 abschließen. Dieses Angebot ist nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar und kann nicht über die Originallaufzeit eines mit Rabatt erworbenen Abonnements verlängert werden. Alle künftigen Tarifverlängerungen finden zu regulären Preisen statt.

Mehr als nur ein Cloudspeicher: Projektmanagement, Kalender, Aufgaben

Bitrix24 bietet also viel mehr als „nur“ 50 GB Onlinespeicher, den Sie nach Belieben mit Videos, Fotos, Musik und allen anderen Arten von Dateien füllen können. Denn in Bitrix24 sind Dutzende von leistungsfähigen Tools enthalten. So können Sie bereits im Gratis-Tarif chatten und Videoanrufe führen. Sogar Videokonferenzen mit HD-Auflösung sind möglich. Bis zu 48 Teilnehmer können sich in einer Videokonferenz einfinden. Kostenlos und ohne Zeitbegrenzung. Natürlich sind alle Verbindungen verschlüsselt.

Für das Aufgaben- und Projektmanagement hält Bitrix24 ebenfalls eine Fülle von Werkzeugen bereit, einige davon sogar schon im Free-Tarif. Checklisten, die Sie für jede Aufgabe anlegen können, helfen den Überblick zu behalten. Für jedes Projekt sammeln Sie zudem alle Dateien, Besprechungen/Diskussionen und Aufgaben zentral an einem Ort. Dort haben dann alle Projektteilnehmer Zugriff darauf. Hier sehen Sie alle Möglichkeiten, die Bitrix24 zur Verfügung stellt.

Falls Sie mehr brauchen: übersichtliche Tarifstruktur

Bereits der kostenlose Free-Account von Bitrix24 bietet die oben beschriebenen Möglichkeiten und noch viel mehr. Doch wenn Ihr Unternehmen wächst und Sie zusätzliche Möglichkeiten benötigen, dann können Sie jederzeit das Upgrade auf einen der vier kostenpflichtigen Tarife Basic, Standard oder Professional machen – derzeit wie gesagt sogar mit 35 Prozent Rabatt für ein Jahr.

Der kostenlose Free-Tarif im Detail

Der Tarif „Free“ ist standardmäßig dauerhaft kostenlos für Einzelpersonen und kleine Firmen, wobei die Nutzerzahl selbst in der Gratisversion nicht begrenzt ist. In dieser kostenlosen Version werden 5 GB Speicherplatz angeboten, mit unserem Gutscheincode werden daraus aber dauerhaft 50 GB.

Dazu kommen rund 35 Tools, mit denen Sie Ihre Arbeitsprozesse digitalisieren können: Kalender, Projektmanagement und Aufgabenverwaltung, Kanban, Gantt, CRM, Berichte, Rechnungen, Chats und Nachrichten, Mitarbeiterverzeichnis, Social Network – all das und noch viel mehr können Sie komplett digital erledigen.

Das spart nicht nur Papier, sondern vor allem behalten alle Mitarbeiter damit stets auch vom Homeoffice aus den Überblick und bleiben bei allen Prozessen immer auf dem aktuellen Stand. Denn Korrekturen, Updates und neu eingetragene Daten werden in Echtzeit allen Bearbeitern angezeigt.

Bitrix24 bietet als 360-Grad-Collaboration-Tool einen echten File-Server in der Cloud mit Dropbox-, Google-Drive-, Box- und Microsoft Onedrive-Integration an. Mit Bitrix24 können beliebige Dateien direkt über den Activity Stream mit Kollegen geteilt werden. Die Dateien können nicht nur lokal oder in der eigenen Bitrix24-Cloud, sondern auch in Dropbox, Google Drive oder Microsoft Onedrive ausgewählt werden.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Alle Projekte, Kalender, Dateien und Kontakte an einem Ort

Digitalisierung der Arbeitsprozess

Hosted in Germany

Sicherheit: DSGVO-kompatibel , die Daten werden in zwei Rechenzentren von European Amazon Web Services in Frankfurt gehostet. Diese Rechenzentren entsprechen vollkommen den Datenschutzgesetzen der EU inklusive Directive 95/46/EC. Mehr zur DSGVO lesen Sie hier. Außerdem wird eine On-Premise-Version (Self-Hosted) angeboten.

, die Daten werden in zwei Rechenzentren von European Amazon Web Services in Frankfurt gehostet. Diese Rechenzentren entsprechen vollkommen den Datenschutzgesetzen der EU inklusive Directive 95/46/EC. Mehr zur DSGVO lesen Sie hier. Außerdem wird eine On-Premise-Version (Self-Hosted) angeboten. Kostenlos unbegrenzte Aufgaben und Projekte

Mit Bitrix24 kann man Kundenbeziehungen und alle dazugehörigen Prozesse organisieren und nachverfolgen: unbegrenzte Kontakte, Angebote, Rechnungen, Produktkataloge, Lead Management u.v.m.

Websites, Online-Formulare, Live-Chats – kostenlos

Hinweise zu den 50 GB Onlinespeicher dauerhaft gratis