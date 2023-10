Cyberpunk 2077 Phantom Liberty im Test: Wollen Sie John Wick, James Bond oder die Kill-Bill-Lady sein?

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Exzellent geschriebene Story

Weltklasse geschauspielert, nicht nur von Idris Elba und Keanu Reeves

Grafisch atemberaubend – Cyberpunk 2077 ist das neue Crysis

Auf RPG getrimmter Skilltree-Umbau

Dogtown ist Narcos- Medellín am Tag, Blade Runner in der Nacht

Ob Stealth-Bond, John Wick oder Mr. Robot – jede Spielart fühlt sich einzigartig an

Hat viel mehr Keanu Reeves als wir erwartet haben Kontra Vielleicht etwas zu blutig und auf Splatter ausgelegt

Dogtown ist sehr verwinkelt und nicht optimal für Auto-Schlachten, aber es wartet schließlich ganz Night City Fazit Phantom Liberty ist CD Projekt REDs Meisterstück. Holy Shit, hat dieses Team viel durchgemacht, vom Mega-Hype zum Mega-Hass, der sogar in Morddrohungen endete.



Umso schöner zu sehen, dass dieses Studio sich für die brutal harte Arbeit selbst belohnt: Nicht nur ist Cyberpunk 2077 Phantom Liberty grafisch gesehen locker drei Generationen vor der gesamten Branche und definiert mit Pathtracing neu, wie wir Videospiele erleben.



Es ist auch noch mal mitreißender geschrieben und noch explosiver inszeniert. Hat noch heftigere „What the F***“-Wendungen und dreht quasi alle Gameplay-Elemente auf maximalen Spielspaß hoch. Wer das hier nicht mehrmals genießt in unterschiedlichen Spielstilen, der hat Videospiele nie geliebt. Klarer Must-Have-Kauf.

Phantom Liberty ist eine Erinnerung, wie unfassbar explosiv sich Gaming entwickelt hat. In welcher Perfektion ein CD Projekt RED es schafft, seine Schauspieler einzubinden.

Wenn Idris Elba in einem Zug raus aus Dogtown sitzt und mit Songbird darüber scherzt, dass sie unbedingt mal diesen einen berühmten Burrito seiner Heimat zusammen essen müssen und sich in den Flirt so eine unheimliche Stille einzieht – die nervösen Blicke der Chef-Hackerin, weil sie ihn gleich verraten wird – das sind Momente, die fühlen sich an wie House of Cards. Oder Billions. Oder 24.

Es gibt nicht viele Spiele, die so gut geschrieben sind wie Phantom Liberty

Es gehört viel Mut dazu, Charaktere zu schreiben, die man nicht automatisch mag, die komplex sind und grau schattiert. Über Songbird werden wir noch viel reden. CD Projekt RED kann sich hier in eine Liga mit Naughty Dog einreihen. Sicherlich zwei der besten Spielestudios der Welt, wenn es darum geht, epische, einfühlsame, hochemotionale Singleplayer-Kampagnen abzuliefern.

Die Wahl der Schauspieler in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ist absolut fantastisch: Der neue Star im Emsemble Idris Elba spielt den Hightech-James-Bond so wie Daniel Craig – der harte Hund, der für seine Regierung über Leichen geht, die ihn aber irgendwann einfach abserviert – und das ändert ihn: „Take The Bloody Shot“, würde M sagen.

Geschrieben wie eine TV-Serie: Es ist ein Genuss zu sehen, wie atmosphärisch CD Projekt RED Idris Elba und seine Schauspielkollegen in Szene setzt PC WELT

Es ist eine düstere Spionage-Geschichte. Und das ist das Schöne an Rollenspielen: Wir werden geführt, nehmen aber an Schlüsselstellen die Position des Chefautors ein und entscheiden zwischen Loyalität und Prinzipien sowie moralischen und menschlichen Überlegungen.

Es gibt viel Push-Pull im Storytelling, was den eigenen Entscheidungen Gewicht verleiht und jetzt schon Lust darauf macht, einen zweiten Durchlauf zu starten. Narrative Director Igor Sarzyński und sein Team finden auch smarte Ideen, um Figuren weiterzuerzählen.

PC WELT

Myers war in Cyberpunk 2077 die Boss-Bitch von Militech, die für ihre Karriere gerne andere über die Klinge springen ließ. Und jetzt als Präsidentin der New United States verbringen wir viel Zeit mit ihr. Sie macht ein bisschen Seelen-Striptease, erzählt, was es braucht, um in der Konzernwelt von Night City nicht mit einer Kugel im Kopf auf einem Müllhaufen zu enden.

Bleibt aber auch stets undurchschaubar, man hat immer im Hinterkopf, was für ein Mensch sie ist und hat so diesen Alert-Button im Kopf. Auch das ist so völlig ikonisch Cyberpunk – eine völlig kaputte Welt, Kapitalismus im Endstadium und ein Überlebenskampf von der Gosse bis ins Weiße Haus.

Wir können V als James Bond spielen. Oder Checkhacker wie in Mr. Robot. Oder John Wick, der als Motorrad-Ninja Reifen mit seinem Katana aufschlitzt.



PC WELT

Genau das ist letztlich das Kribbeln im Storytelling, was nur ganz wenige Studios erzeugen können. Phantom Liberty lässt uns oft an House of Card denken, wo alle Arschlöcher sind, aber auf eine smarte, intrigante, abscheulich bewundernswerte Art und Weise.

Eine Geschichte ist immer dann besonders gut, wenn es nicht einfach nur die Guten und die Bösen gibt – jeder drittklassige Autor kann einen Star-Wars-Film schreiben, aber nicht viele eine TV-Serie, die über 10 Stunden fesselt.



Oder ein Action-Epos wie Phantom Liberty, welches mit allen Nebenquests locker mit 30 Stunden „Presst dich in den Gaming-Sessel“-Dramatik auffährt. „Wähle deine Wahrheit V“, sagt Songbird, denn es gibt in diesen Welten oft jene, die man gerne glauben möchte – und die nackte Wahrheit.

CDPR zeichnet keine eindimensionalen, sondern vielgesichtige Figuren mit Vergangenheit – und zwar durch die Bank. Und das spielt herrlich in dieses gigantische Update rein, was sich Cyberpunk 2.0 nennt: Das Original war sehr Prozent-getrieben, das 2023er Cyberpunk 2077 fühlt sich viel mehr nach Rollenspiel an – es packt das Spielen von Rollen zurück ins RPG.

Wer den Chefhacker raushängen lassen will, der lässt Granaten an Gürteln explodieren, Waffen Fehlfunktionen haben und setzt Mechs gegen ihre eigene Armee ein. PC WELT

Wir können V als Smart-Weapon-Hacker skillen, dann spielt sie sich wie James Bond oder Charlize Theron in Atomic Blonde – das ist diese ultimative Hollywood-Fantasie, wonach Super-Agenten auch eine ganze Armee mit Kopfschüssen eliminieren kann.

Wir können aber auch voll auf Kill Bill gehen, auf 8000 gedreht – mit Vierfach-Dash in der Luft, schneiden wir durch die gepanzerten Feinde und schlitzen Autos auf einem dieser irren schnellen Motorbikes bei voller Fahrt auf. Quentin Tarantino quatscht gerne mit anderen Hollywood-Regisseuren in seinem Podcast über Filme und Spiele, Phantom Liberty wird er feiern.



Wir lassen mit dem Katana Kugeln abprallen, als wären wir Luke Skywalker. Und machen einen auf Ultra-Hacker Mr.-Robot-Style. Weil hier jeder Cyberware trägt, lässt sich damit herrlich viel Unsinn anstellen. So eine Granate am Gürtel explodiert auch gerne.

Das ist diese ultimative Freiheit, die die Skill-Trees uns geben und die Phantom Liberty so verdammt stark machen. Man kann dieses RPG-Epos drei Mal durchspielen und wird drei komplett unterschiedliche Gameplay-Erlebnisse bekommen, was eine enorme Stärke dieses Spiels ist.

Große Empfehlung: Die ARD-Doku zum Making-of von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Über die Höhen und Tiefen der Geburt eines Blockbusters.



Die ARD hat eine fantastische Dokumentation über Phantom Liberty gedreht, wo CD Projekt RED wirklich die Hosen herunterlässt und die den Zuschauer live dabei sein lassen, wie so ein RPG-Epos entwickelt wird. Mit den höchsten Höhen und emotionalen Tiefen nach dem Launch

Dogtown ist eine dystopische, atemberaubend schöne Pathtracing-Spielwiese

Path Tracing ist eine neue Art, Spiele zu erleben: So echt fühlten sich digitale Welten selten an, als würde man durch Blade Runner 2049 laufen. PC WELT

Dogtown schießt nach oben, es spielt stark in der Vertikalen – es ist im Grunde ein Cyber-Las-Vegas, welches aufgrund der Corpo-Kriege nie fertig gebaut wurde. Die vielen Gerüste bieten sich an, um per Air-Dash eine Gruppe Söldner fast schon im Assassin’s-Creed-Stil anzugreifen.

Und es ist eine sehr variantenreiche Stadt in der Stadt – es gibt gläserne Paläste, Luxus-Hotels und Casinos kurz vor Fertigstellung. Glas ist perfekt für Pathtracing, CD Projekt RED feuert hier ein Technologiefeuerwerk ab.

Wie sich oranger Rauch bei Nacht in Fassaden spiegelt und wie dieses Studio mit dem Licht-Schatten-Spiel Atmosphäre aufbaut, da würde auch Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) sich verbeugen.

Es gibt viel zu entdecken: Ein Netzwerk aus Straßen führt in Tunnel, die sich zu militärischen Bunker-Festungen schlängeln. Es gibt eine Art Baracken-Siedlung für die armen Schlucker und Junkies, die aus alten Schiffscontainern zusammengebastelt wurde. Aber auch ein Hightech-Stadion, welches halb zerstört ist und in dessen Katakomben sich ein riesiger Schwarzmarkt tummelt, wo es alles zu kaufen gibt, was in Night City verboten ist.

PC WELT

Die schrägste Cyberware, die uns allerdings auch überhitzen lassen kann. Auch das ist eine riesige Stärke von CDPR: Es gibt Tonnen an Nebencharakteren, die alle irgendwie skurril und großartig geschrieben sind – so wie der Dude, der sich als Kriegsveteran Flammenwerfer an die Arme hat schrauben lassen, für den ultimativen Cyber-Flex.

Und dann gibt’s viele Locations, die vor allem als Spielwiese gebaut sind. Der Black Sapphire Tower, das HQ vom hiesigen Warlord Kurt Hanson ist ein Hochsicherheits-Palast aus Gold, wo ganz oben ein Rave-Club zur Party für die Mafia-Bosse der Stadt einlädt.

PC WELT

Darunter warten genug Fallen und Selbstschuss-Anlagen, um eine Armee kalt zu machen, und wir gehen leise und stealthy rein wie Sam Fisher in seinen besten Zeiten. Oder wir skillen voll auf Headshots, John-Wick-Style. Oder hacken Kampfroboter, die Amok laufen. Knacken Autos und lassen sie in Mengen crashen. Oder skillen auf maximale Kraft, schwingen den Hammer und lassen halbe Armeen im Blut-Splatter zerfetzen. Katapultieren uns von Oben mit dem Katana auf den Feind oder packen eine ganze Waffenkammer ein und lassen die Sau raus – gefühlt wartet hier an jeder Ecke ein Hightech-Schießprügel, der noch abgefahrener ist als der letzte.

There is Always Another City to Burn