Amazon mit 44 % Prime-Rabatt: Bestseller-Saugroboter für unter 100 Euro

Gehören Sie zu den Menschen, die sich noch nicht von einem Saugroboter den Boden von Fusseln und Krümeln befreien lassen? Die Roboterstaubsauger sind inzwischen so ausgereift und kostengünstig, dass im Grunde kaum noch etwas gegen den Haushaltshelfer spricht.

Der Lefant M210 ist ein speziell für den täglichen Haushaltsputz konzipierter Saugroboter, der sich durch seine patentierte Freemove-Technologie auszeichnet, welche eine effiziente Erkennung und Umgehung von Hindernissen ermöglicht. Mit seinen 6D-Infrarot-Antikollisionssensoren und 13 hochsensiblen Sensoren kann er mögliche Kollisionen während des Reinigungsprozesses vermeiden und seinen Pfad entsprechend anpassen. Überdies sorgen seine Anti-Sturz-Sensoren dafür, dass er nicht von Treppen oder anderen Absätzen stürzt.

Mit entsprechendem Zubehör lässt sich das Gerät sogar zum Saugroboter mit Wischfunktion upgraden. Nach über 13.000 Bewertungen erhält der Robosauger eine durchschnittliche Amazon-Bewertung von 4,2 Sternen und ist aktuell einer der meistverkauften Saugroboter beim Online-Riesen.

Deshalb greifen viele Amazon-Kunden zu diesem Low-Budget-Saugroboter

Der Saugroboter Lefant M210 ist mit einer schmalen Breite von 28 cm und einer geringen Höhe von 7,6 cm so gestaltet, dass er mühelos unter Möbelstücken wie Betten oder Sofas navigieren und dabei verborgenen Schmutz beseitigen kann. Sein kompaktes Design wird durch einen 0,5 Liter fassenden Staubbehälter ergänzt. Für Tierhalter interessant: Der integrierte Motor bietet ausreichend Leistung, und dank seiner bürstenlosen Saugstruktur kann der Saugroboter Tierhaare und Schmutz effizient aufnehmen.

Ausgestattet ist der Roboterstaubsauger mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die eine lange Nutzungsdauer versprechen. Der Roboter kann bis zu 120 Minuten im leiseren Modus arbeiten und kehrt automatisch zur Ladestation zurück, sobald der Akku zur Neige geht oder sein Reinigungszyklus beendet ist.

Der Lefant M210 verfügt über vier Reinigungsmodi: Automatisch, Punkt, Kante und Zickzack. Mit der Lefant-App können Nutzer den Saugroboter fernsteuern, die Saugkraft anpassen, Reinigungspläne erstellen und zwischen verschiedenen Reinigungsmodi und Leistungsstufen wechseln. Für Fans von Sprachsteuerung interessant: Der Saugroboter ist auch mit Google Assistant und Alexa kompatibel, wobei er allerdings nur 2,4-GHz-WLAN unterstützt. Eine zusätzliche Funktion des M210 ist seine Fähigkeit zum Wischen, wenn man das notwendige Zubehör für die Wischfunktion separat erwirbt, (für 35,99 Euro bei Amazon).

Im Paket enthalten sind der M210 Saugroboter, eine Ladestation, ein Netzteil, ein Staubbehälter, zwei HEPA-Filter, zwei Seitenbürsten sowie die Bedienungsanleitung.

Saugroboter bei Amazon kurze Zeit mit 44 % Rabatt

Worauf kommt es bei der Wahl des passenden Saugroboters an?

Bei der Wahl des passenden Saugroboters gibt es verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das Gerät Ihren speziellen Bedürfnissen und Anforderungen entspricht. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, die Sie bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten.

Die besten Saugroboter im Test: Marktüberblick und Kaufberatung

1. Reinigungsleistung

Saugkraft: Wie effektiv kann der Roboter Schmutz, Staub und Haare aufnehmen?

Wie effektiv kann der Roboter Schmutz, Staub und Haare aufnehmen? Bürstentypen: Welche Bürsten sind integriert und wie effektiv sind sie bei verschiedenen Schmutzarten?

Welche Bürsten sind integriert und wie effektiv sind sie bei verschiedenen Schmutzarten? Reinigungsmodi: Welche Reinigungsmodi sind verfügbar und wie gut passen sie zu Ihren Räumlichkeiten?

2. Akkulaufzeit und Ladezeit

Laufzeit: Wie lange kann der Roboter ohne Unterbrechung arbeiten?

Wie lange kann der Roboter ohne Unterbrechung arbeiten? Automatisches Aufladen: Kehrt der Roboter selbstständig zur Ladestation zurück?

Kehrt der Roboter selbstständig zur Ladestation zurück? Ladezeit: Wie schnell ist der Akku wieder vollständig aufgeladen?

3. Navigation und Hinderniserkennung

Navigationstechnologie: Wie effizient und intelligent navigiert der Roboter durch den Raum?

Wie effizient und intelligent navigiert der Roboter durch den Raum? Hinderniserkennung: Wie gut erkennt und meidet der Roboter Hindernisse und Abgründe?

4. Bedienung und Konnektivität

App-Steuerung: Gibt es eine App, und wie benutzerfreundlich ist sie?

Gibt es eine App, und wie benutzerfreundlich ist sie? Sprachsteuerung: Ist der Roboter mit Sprachassistenten wie Google Assistant oder Alexa kompatibel?

Ist der Roboter mit Sprachassistenten wie Google Assistant oder Alexa kompatibel? Automatisierung: Lassen sich Reinigungspläne einfach erstellen und anpassen?

5. Wartung und Ersatzteile

Wartungsaufwand: Wie einfach ist die Reinigung und Wartung des Roboters?

Wie einfach ist die Reinigung und Wartung des Roboters? Verfügbarkeit von Ersatzteilen: Wie leicht können Ersatzteile wie Filter oder Bürsten nachgekauft werden?

6. Zusätzliche Funktionen

Wischfunktion: Kann der Roboter auch wischen?

Kann der Roboter auch wischen? Teppicherkennung: Passt der Roboter die Saugkraft auf Teppichen automatisch an?

Passt der Roboter die Saugkraft auf Teppichen automatisch an? Haustierfreundlichkeit: Wie gut kommt der Roboter mit Tierhaaren zurecht?

7. Preis-Leistungs-Verhältnis

Budget: Wie viel sind Sie bereit auszugeben?

Wie viel sind Sie bereit auszugeben? Leistung: Erhalten Sie angemessene Leistung und Funktionen für den Preis?

8. Bewertungen und Erfahrungen

Kundenbewertungen: Was sagen andere Nutzer über das Produkt?

Was sagen andere Nutzer über das Produkt? Testberichte: Gibt es Testberichte oder Empfehlungen von vertrauenswürdigen Quellen?

Indem Sie diese Faktoren berücksichtigen und Ihre speziellen Bedürfnisse und Präferenzen in den Vordergrund stellen, können Sie den Saugroboter auswählen, der am besten zu Ihrem Haushalt und Lebensstil passt. Wer ein auf gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Wert legt, sollte den Low-Budget-Saugroboter von Lefant in die engere Wahl nehmen.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Saugroboter

