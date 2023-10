Netflix plant nächste Preiserhöhung: Das ist bekannt

Netflix plant Preiserhöhungen, nachdem in den USA die Autorenstreiks vorbei sind. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. In den USA hatte Netflix zuletzt im Frühjahr 2023 die Preise für sein Streamingangebot erhöht. Deutsche Netflix-Kunden blieben dagegen von der jüngsten Preiserhöhung verschont. In Deutschland hatte Netflix zuletzt nur Gebühren für das Konto-Sharing eingeführt. Alle Details dazu lesen Sie in Netflix startet Konto-Sharing in Deutschland: Das kostet es und das sollten Sie wissen.

Wann erfolgt die Preiserhöhung?

Einen genauen Termin für die Preiserhöhung nannte Netflix nicht, doch The Verge vermutet, dass es in einigen Wochen so weit sein könnte. The Verge hält es für denkbar, dass Netflix abwarten möchte, bis wieder neue Shows und Filme angelaufen sind, für die aber erst noch die Drehbücher geschrieben werden müssen. Denn wenn neue Inhalte verfügbar sind, dürfte eine Preiserhöhung den Kunden eher vermittelbar sein, als wenn eine Preiserhöhung ohne neue Inhalte erfolgt.

In welchen Ländern?

In welchen Ländern Netflix die Preise erhöhen will, ist noch nicht bekannt. In den USA und in Kanada soll die Preiserhöhung aber in jedem Fall durchgeführt werden. Da Deutschland von der letzten Preiserhöhung verschont geblieben ist, dürfte es dieses Mal auch hierzulande zu einer Preiserhöhung kommen.

Wie stark steigen die Preise?

Um wie viel Netflix die Preise erhöhen will, ist ebenfalls noch unbekannt, die neuen Preise sind bisher nicht durchgesickert. Netflix verweigerte gegenüber US-Medien einen Kommentar.

Das sind die aktuellen Netflix-Preise für Nutzer in Deutschland

Aktuell stehen in Deutschland vier verschiedene Abos zur Auswahl.

Netflix Standard-Abo mit Werbung für 4,99 Euro/Monat: Sie können den größten Teil des Angebots von Netflix mit Werbeunterbrechungen (bis zu 5 Minuten pro Stunde) auf einem Gerät in 1080p ansehen. Einige Filme und Serien sind in der Abo-Stufe aufgrund von Lizenzbeschränkungen allerdings nicht verfügbar.

Sie können den größten Teil des Angebots von Netflix mit Werbeunterbrechungen (bis zu 5 Minuten pro Stunde) auf einem Gerät in 1080p ansehen. Einige Filme und Serien sind in der Abo-Stufe aufgrund von Lizenzbeschränkungen allerdings nicht verfügbar. Netflix Basis für 7,99 Euro/Monat : Sie können das Angebot von Netflix auf einem Gerät in 720p ansehen.

für : Sie können das Angebot von Netflix auf einem Gerät in 720p ansehen. Netflix Standard für 12,99 Euro/Monat : Sie können die Inhalte auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig mit bis zu Full-HD-Qualität (1080p) anschauen.

für : Sie können die Inhalte auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig mit bis zu Full-HD-Qualität (1080p) anschauen. Netflix Premium für 17,99 Euro/Monat: Das Angebot bietet die Wiedergabe auf bis zu vier Geräten gleichzeitig in HD- und Ultra-HD-Qualität (bis zu 4K + HDR)

