Microsoft versteckt dieses Spiel in Windows 11

Microsoft hat in Windows 11 ein kurzweiliges Spiel versteckt, wie The Verge berichtet. Es soll dem Benutzer die Zeit während der Neuinstallation von Windows 11 sowie während der Installation von Betriebssystem-Updates für Windows 11 vertreiben.

Während Windows Updates installiert, zeigt das Betriebssystem demnach einen Bildschirm an, auf dem es dem Benutzer das Spiel anbietet. “Möchtest du ein Spiel spielen, während du wartest? Probiere das bei Fans beliebte Surfspiel aus! Geben Sie edge://surf in Microsoft Edge ein, um später erneut zu spielen”, ist auf dem Bildschirm zu lesen.

Ganz offensichtlich will Microsoft den Nutzern so eine Möglichkeit bieten, sich die Zeit kurzweilig zu vertreiben, anstatt gelangweilt vor dem Display zu sitzen und genervt auf den Abschluss der Installation der Updates zu warten. Wenn die Benutzer eine Systemwiederherstellung über Windows Backup veranlassen, erscheint offensichtlich ebenfalls der Spielbildschirm.

Darum geht es in dem Spiel

In dem Spiel schlüpft der Gamer in die Rolle eines Surfers. Das Surfer-Spiel ist die moderne Version des klassischen Spiels “SkiFree”, das Teil des Entertainment Pack 3 von Microsoft für Windows 3.0 war, das der Redmonder Softwarekonzern im Oktober 1991 veröffentlicht hatte. Ältere Windows-Nutzer bekommen also auch noch einen Extra-Schuss Nostalgie verpasst.

Das Surfer-Spiel kennen wir doch …

Das Spiel ist aber keineswegs etwas völlig Neues in Windows 11. Denn Microsoft hat dieses kleine Game bereits im Jahr 2020 in seinen Browser Edge versteckt, es handelt sich also um ein kleines Browserspiel. Sie können als Windows-Nutzer dieses Spiel somit im Microsoft-Browser mit “edge://surf” starten; hier stellt Microsoft das Spiel vor. Das klappt auch ohne Internetverbindung. Mehr dazu lesen Sie in diesen beiden Meldungen:

Wer bekommt das Gratisspiel zu sehen?

Das Surfspiel scheint derzeit nur Nutzern in den USA während der Installation des Windows-Updates angeboten zu werden. Zudem scheint nicht klar zu sein, ob es auf allen Windows-11-Systemen verfügbar ist, oder nur auf Windows-11-Installation auf Surface-Geräten. Falls Letzteres zutrifft, wäre es also ein Surfer-Spiel nur für Surfaces … Die Redaktion der IT-Nachrichtenseite Bleepingcomputer konnte das Spiel während der Installation von Windows 11 jedenfalls nicht sehen. Definitiv nachweisen konnten The-Verge-Mitarbeiter das Spiel wiederum nur auf Surface-Geräten.