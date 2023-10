Gratis-Spiele bei Epic und Steam: Alien-Burger, Minecraft-Klon, Ritter-Spektakel

Wer noch auf der Suche nach neuen Spielen ist, dafür aber kein Geld ausgeben möchte, findet in den Gratis-Games im Epic Games Store eine perfekte Möglichkeit. Wir stellen Ihnen die kostenlosen Spiele vor, die sich unverbindlich ausprobieren lassen und sogar als Geschenk dauerhaft in die eigene Sammlung wandern.

Epic Games: Alien-Burger zum Mitnehmen

Im Epic Games Store wartet in dieser Woche das ungewöhnliche “Godlike Burger” als kostenloser Download. Das 2022 erschienene Actionspiel erinnert auf den ersten Blick an eine klassische Restaurant-Simulation. Doch im verrücktesten Burger-Laden der Galaxis werden die außerirdischen Kunden selbst zum Bestandteil der Burger. Dazu müssen die Gäste betäubt, vergiftet und zu Hackfleisch verarbeitet werden. Das leicht makabre Spiel ist in einer ansehnlichen Celshading-Grafik gehalten und kostet normalerweise 20 Euro.

Godlike Burger kostenlos bei Epic Games

Steam: Minecraft auf Steroiden

Wer gern in “Minecraft“ riesige Welten baut, sollte sich das gerade auf Steam erschienene Gratis-Spiel “ST World“ anschauen. Dank einer deutlich detaillierteren Grafik und der Einbindung von künstlicher Intelligenz entstehen hier im Handumdrehen erstaunliche Bauwerke. Die Community hat “ST World“ bislang größtenteils positiv aufgenommen. Darüber hinaus wird der Titel immer noch weiterentwickelt.

ST World kostenlos bei Steam

Steam: Ritter-Spektakel

Beim kürzlich erschienenen “Warhaven“ handelt es sich um ein kostenloses PVP-Kriegsspiel im Mittelalter-Fantasy-Stil. In riesigen Teams müssen Soldaten in die Schlacht geführt werden. In brenzligen Situation betritt zudem ein mächtiger Unsterblicher das Schlachtgetümmel. Grafisch weiß der Titel durchaus zu gefallen. Die bislang ausgeglichenen Meinungen könnten sich durch ein paar Updates noch positiv ändern.

Warhaven kostenlos bei Steam

Steam: UFO-Spähposten

Laush Dmitriy Sergeevich

Wer nach einem entspannten Spiel sucht, könnte beim kostenlosen “SEARCH ALL – UFO“ auf Steam fündig werden. Im vor wenigen Tagen erschienenen Spiel müssen in handgezeichneten Hintergründen UFOs erkannt und markiert werden. Die Bilder lassen sich bei Bedarf heranzoomen. Ein unaufdringlicher Soundtrack untermalt die Suche nach den Untertassen. Fällt ein Raumschiff nicht gleich auf, hilft eine Hilfefunktion beim Erkennen. Bei der Community kommt dieser simple Titel positiv an.

SEARCH ALL – UFO kostenlos bei Steam