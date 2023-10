Die besten Unlimited-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen in allen Netzen

Wer einen Unlimited-Tarif nutzt, dem steht unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung. Sie können unterwegs also so viel im Internet surfen oder Dateien wie Filme, Serien oder Apps herunterladen, wie Sie möchten. Zudem können Sie Ihr Handy mit einem solchen Tarif als Hotspot verwenden und so etwa Ihrem Laptop Internetzugang gewähren.

Unlimitierte Tarife gibt es in allen drei großen Handynetzen: Telekom, Vodafone und O2. Mit dabei ist in der Regel immer eine Telefonie- sowie SMS-Flat. Sie können demnach nicht nur so viel im Internet surfen, wie Sie wollen, sondern auch unbegrenzt telefonieren oder SMS verschicken.

Alle unten aufgeführten Tarife bieten also unbegrenztes Datenvolumen. Achten Sie daher vielmehr auf Netz, LTE/5G, Preis und Laufzeit. Wollen Sie zum Beispiel das beste Netz, dann entscheiden Sie sich für Telekom. Möchten Sie den besten Preis und variable Laufzeiten, dann fällt die Wahl auf einen O2-Tarif. Besonders hohe Geschwindigkeiten bekommen Sie bei Vodafone. Und nur, weil der Tarif kein Datenlimit besitzt, heißt es nicht automatisch, dass Sie im schnellsten 5G-Netz unterwegs sind.

Speziell die O2-Tarife haben oft niedrigere Geschwindigkeiten – zum Beispiel 15 Mbit/s. Das heißt, dass Downloads zum Beispiel mal länger dauern können oder dass ein Stream nicht so schnell lädt wie bei höheren Geschwindigkeiten. Grundsätzlich ist es aber so, dass der Speed völlig ausreichend für nahezu alle alltäglichen Aufgaben ist. Sie können Filme oder Serien und auch Musik streamen, mit Google Maps navigieren, Tiktok durchscrollen oder Apps herunterladen. Und zwar so viel Sie wollen.

Die größte Auswahl an Tarifen haben Sie im O2-Netz, da es besonders viele Anbieter gibt, die ihre Tarif in diesem Netz betreiben – denn der Kostenfaktor ist in der Regel recht niedrig.

Wer sich nicht gleich für 2 Jahre binden möchte, der sollte sich vor allem die Tarife im O2- und Telekom-Netz anschauen, die öfter auch monatlich kündbar sind. Alle Tarif-Deals finden Sie übrigens in unserem großen Tarif-Vergleich.

Die besten Unlimited-Tarife im O2-Netz

Die besten Unlimited-Tarife im Vodafone-Netz

Die besten Unlimited-Tarife im Telekom-Netz

Die besten Unlimited-Tarife im Bundle mit einem Smartphone

Wer nicht nur auf der Suche nach einem Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen ist, sondern auch gleich ein neues Handy möchte, der sollte einen Blick auf die nachfolgenden Angebote werfen. Denn hier finden Sie Tarif-Bundle, die alle unlimitiert sind.