Nach 4 Todesfällen: Onewheel ruft Boards zurück

Die US-amerikanische Kommission für Produktsicherheit (Consumer Product Safety Commission) und Hersteller Future Motion haben eine Produktrückrufaktion für selbstbalancierende Skateboards der Marke Onewheel gestartet. Zu der Aktion hatte die US-Kommission für Produktsicherheit bereits vor einem Jahr gedrängt. Damals hatte Hersteller Future Motion jedoch widersprochen. Nun lenkt das Unternehmen ein und leitet einen freiwilligen Rückruf ein.

Rückruf für Onewheel und Onewheel+

Während die neueren Modelle des selbstbalancierenden Skateboards Onewheel GT, Onewheel Pint X, Onewheel Pint und Onewheel Plus XR mit einem Software-Update davonkommen, welches die Fahrzeuge mit einem neuen Warnsystem ausstattet, werden Besitzer älterer Modelle gebeten, ihre Onewheels nicht mehr zu benutzten und zu entsorgen.

Bei den Onewheels handelt es sich um ein Board mit einem großen Rad in der Mitte. Die Füße werden auf beiden Seiten dieses Rads platziert und durch den Elektroantrieb balanciert sich das Board während der Fahrt selbst aus. Grund für die Rückrufaktion sind zahlreiche Unfälle, die sich mit den Fahrzeugen ereignet haben. Dabei wurden mehrere Fahrer verletzt, vier von ihnen starben. Grund für die Unfälle waren unter anderem Funktionseinschränkungen, weil die Boards bis an ihre Grenzen belastet wurden. Einige Fahrer trugen außerdem während der Fahrt keinen Helm.

Haptic Buzz soll Unfälle verhindern

Um solche Unfälle in Zukunft zu verhindern, liefert der Hersteller weltweit ein Firmware-Update für die Modelle Onewheel GT, Onewheel Pint X, Onewheel Pint und Onewheel Plus XR aus. Mit der Vibrationsfunktion “Haptic Buzz“ sollen Fahrer darauf aufmerksam gemacht werden, wenn der Akku leer ist oder eine Fehlfunktion vorliegt. Wie genau das Update aufgespielt werden kann, erklärt der Hersteller in einer ausführlichen Anleitung.

Wer noch ein älteres Onewheel-Modell besitzt, für das kein Update bereitsteht, der kann bei Future Motion eine Gutschrift in Höhe von 100 US-Dollar beim Kauf eines neuen Boards beantragen. Voraussetzung ist jedoch ein Nachweis, dass das alte Board entsorgt wurde.