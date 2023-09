Internet mit 1 GBit/s für 26,99 Euro: PYUR zieht den Black Friday vor

Bei der vorgezogenen „Black Week“ von PYUR lockt ein dauerhafter Rabatt von 40 Prozent auf den Monatspreis. Am größten ist die absolute Ersparnis beim schnellsten Tarif mit bis zu 1 GBit/s (= 1000 MBit/s), der dadurch dauerhaft nur 26,99 Euro statt regulär 44,99 Euro kostet. Sie sparen also stattliche 18 Euro pro Monat. Ein Telefonanschluss mit Flatrate ins deutsche Festnetz ist enthalten. Ein so günstiges Angebot für einen Gigabit-Tarif hat es unserer Erinnerung nach noch nie von einem Internet-Anbieter in Deutschland gegeben. Neu dabei in den von PYUR mit Gigabit ausgebauten Städten ist übrigens München.

Wer nicht ganz so viel Bandbreite benötigt, bekommt den Anschluss mit bis zu 400 MBit/s (in einigen Regionen sogar 500 MBit/s) für 23,99 Euro, mit bis zu 250 MBit/s für 20,99 Euro und mit bis zu 50 MBit/s für 17,99 Euro pro Monat. Die 40 Prozent Rabatt bleiben auch nach Ende der Mindestlaufzeit von 2 Jahren erhalten. Zu den Angeboten gelangen Sie über diesen Link.

Hohe Bandbreiten über das TV-Kabelnetz

Die hohen Bandbreiten kann PYUR liefern, weil der Anbieter nicht auf (V)DSL über das Telefonnetz setzt (darüber sind maximal 250 MBit/s möglich), sondern auf das leistungsstärkere TV-Kabelnetz. Demensprechend benötigen Sie eine Fritzbox mit eingebautem Kabelmodem, zu erkennen an dem Zusatz „Cable“, zum Beispiel die Fritzbox 6660 Cable, 6591 Cable oder 6690 Cable. Statt sie zu kaufen, können Sie die Fritzbox 6660 Cable bei PYUR für 3,99 Euro im Monat dazubuchen. Oder Sie wählen die Standard-WLAN-Kabelbox für monatlich 2,99 Euro.

Ein Techniker-Besuch ist in der Regel nicht nötig, denn den Kabel-Router können Sie selbst an die TV-Kabeldose anstecken. Das funktioniert übrigens auch dann, wenn noch über das Telefonnetz ein (V)DSL-Anschluss geschaltet ist. So ist bei Bedarf ein Parallel-Betrieb möglich, falls der alte Anschluss nicht direkt gekündigt werden kann. PYUR ist allerdings nicht bundesweit verfügbar. Ob Sie im Anschlussgebiet wohnen, verrät die Verfügbarkeitsabfrage auf pyur.com.

Für die Einrichtung („Aktivierung“) des Internet-Anschlusses berechnet PYUR einmalig 19,99 Euro. Alle angegebenen Preise gelten bei Online-Bestellung über pyur.com bis einschließlich 04.10.2023.