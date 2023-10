Tesla und BYD im Vergleich – wer hat die Nase vorn?

Im Jahr 2022 hat der chinesische Autohersteller BYD mit mehr als 1,85 Millionen verkauften E-Autos den bisherigen Branchen-Primus Tesla überholt – und gilt nun als weltweit größter Hersteller für Elektrofahrzeuge. Ein guter Grund, die Fahrzeuge der beiden Marktführer genauer zu betrachten. Beide Unternehmen haben in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht und bieten eine breite Palette von Modellen an. Wir wollen herausfinden, wie sich die Fahrzeuge in puncto Sicherheit, Preis, Reichweite und Qualität unterscheiden.

Sicherheit

Beide Unternehmen legen großen Wert auf die Sicherheit ihrer Fahrzeuge. Tesla hat in den letzten Jahren mehrere Auszeichnungen für seine Sicherheitssysteme erhalten, darunter den Top Safety Pick+ Award des Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Aber auch BYD hat gute Sicherheitsbewertungen erhalten, darunter fünf Sterne im Euro NCAP-Crashtest. Im direkten Vergleich weisen die Tesla-Modelle in der Regel eine etwas höhere Sicherheitsausstattung auf. Bei der aktiven Sicherheit, also den Systemen, die Unfälle verhindern oder abmildern sollen, bieten beide eine breite Palette von aktiven Sicherheitssystemen an. Dazu zählen ein Notbremsassistent, Spurhalteassistent, eine Verkehrszeichenerkennung und ein adaptiver Tempomat.

Den bereits erwähnten Autopiloten gibt es nur beim amerikanischen Autobauer als Serienausstattung. Der Autopilot von Tesla zählt aktuell zu den fortschrittlichsten aktiven Sicherheitssystemen auf dem Markt. Er kann das Fahrzeug auf der Autobahn selbstständig lenken, beschleunigen und bremsen. BYD bietet diese Funktion in Deutschland nur für ausgewählte Modelle an.

Die Topsysteme von Audi, BMW und Mercedes dürften dem Autopilot von Tesla annähernd ebenbürtig sein. Den Audi-Staupiloten gibt es schon lange. Und sowohl BMW als auch Mercedes haben bereits die Zulassung für ihre Staupiloten erhalten. Nur bei Tesla gibt es allerdings polizeiliche Untersuchungen wegen Todesfällen in Zusammenhang mit dem Autopiloten.

Tesla-Fahrer wegen tödlichem Unfall mit Autopilot angeklagt

Bei der passiven Sicherheit, also den Systemen, die Insassen bei einem Unfall schützen sollen, sind die Unterschiede zwischen den beiden Unternehmen geringer. Beide Unternehmen verwenden hochwertige Materialien und Komponenten in ihren Fahrzeugen, um die Sicherheit der Insassen zu gewährleisten.

Preis

BYD ist im Allgemeinen günstiger als Tesla. Das günstigste Modell, der Yuan Plus, kostet in Deutschland ab 39.990 Euro. Das günstigste Tesla Modell, das Model 3 Standard Range Plus, kostet ab 46.990 Euro. Bei höheren Ausstattungsvarianten und Reichweiten wird der Preisunterschied zwischen den beiden Unternehmen noch größer.

So kostet das Tesla Model Y Performance in Deutschland ab 73.990 Euro, während das BYD Tang EV600 EV600 in Deutschland ab 59.990 Euro erhältlich ist. Der Preisunterschied ist wohl darauf zurückzuführen, dass die Produktionskosten in China in der Regel niedriger sind als in den USA. Außerdem bietet BYD eine breitere Palette an Modellen an, was zu Skaleneffekten führt.

Das Tesla Model 3 gibt es bereits unter 50.000 Euro. Tesla

Reichweite und Leistung

Die Reichweite von E-Autos hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter erhöht. Im Vergleich liegen die Tesla Modelle in der Regel vorne. Das Tesla Model 3 Standard Range Plus hat eine Reichweite von bis zu 448 Kilometern, während der Yuan Plus von BYD eine Reichweite von bis zu 430 Kilometern hat. Bei höheren Reichweiten ist der Abstand zwischen den beiden Unternehmen noch etwas deutlicher.

So hat das Tesla Model Y Performance eine Reichweite von bis zu 547 Kilometern, während der BYD Tang EV600 eine Reichweite von bis zu 515 Kilometern hat. Insgesamt sind die Unterschiede aber nicht mehr dramatisch und neue Akku-Technologien, an denen auch in China mit Hochdruck geforscht wird, könnten in naher Zukunft zu noch höheren Reichweiten und einer längeren Lebensdauer von Akkus führen.

Der BYD Tang bietet reichlich Platz und ein ansprechendes Interieur. BYD

Auch bei der Performance liegen die Tesla Modelle mit Ihren in der Regel größeren Motoren vorne. So beschleunigt das Tesla Model 3 Performance von 0 auf 100 km/h in 3,1 Sekunden, während das BYD Tang EV600 in 4,6 Sekunden benötigt. Auch bei der PS-Leistung hat Tesla die Nase vorn: Das Model 3 Performance hat eine PS-Leistung von satten 580 PS, während der Tang EV600 mit 517 PS angegeben wird.

Batterientechnik

Tesla verwendet in seinen Fahrzeugen ausschließlich Lithium-Ionen-Batterien, während BYD auch auf LFP-Batterien setzt. LFP-Batterien sind in der Regel sicherer und langlebiger als Lithium-Ionen-Batterien, haben aber eine geringere Energiedichte.

Tesla-Fahrzeuge können mit bis zu 250 kW geladen werden, BYD-Fahrzeuge mit bis zu 150 kW. Tesla bietet ein eigenes Servicenetz an, wohingegen BYD mit einem Netzwerk von unabhängigen Werkstätten zusammenarbeitet.

Qualität

Bei der Qualität gibt es keine eindeutigen Unterschiede zwischen den beiden Unternehmen. Vorbei sind die Zeiten, als man aus China qualitativ zweitklassige Fahrzeuge erwarten musste. Beide Unternehmen verwenden sehr ähnliche, hochwertige Materialien und Komponenten in ihren Fahrzeugen und erfüllen alle internationalen Standards.

Tesla hat jedoch zurecht einen Ruf für innovative Technologien und ein für viele Kunden attraktives Design. BYD bietet in der Regel etwas mehr Platz und Komfort als Tesla.

Gerade bei der Innenraumqualität dürften allerdings viele Autofahrer Tesla und wohl auch BYD im Vergleich mit den deutschen Herstellern Audi, BMW und Mercedes-Benz als unterlegen wahrnehmen. Tesla hat deshalb gerade beim im September 2023 vorgestellten Update für das Model 3 besonderen Wert auf die Verbesserung der Innenraumausstattung und der Geräuschdämmung gelegt, um diesen Rückstand zu verkürzen.

Fazit

Tesla und BYD bieten beide eine Reihe von Elektroautos an, die sich durchaus in Preis, Reichweite und Leistung unterscheiden. Tesla hat in der Regel eine etwas höhere Sicherheitsausstattung, Reichweite und Performance, während BYD günstiger ist und mehr Wert auf Platz und Komfort legt. Bei der Qualität gibt es keine markanten Unterschiede.

Für Käufer, die ein Elektroauto mit hoher Reichweite und innovativen Technologien suchen, ist Tesla nach wie vor eine gute Wahl. Wer etwas weniger Geld ausgeben will und bereit ist, dafür auf einige Kilometer Reichweite zu verzichten, sollte sich die Modelle von BYD genauer ansehen. Was die Zukunftssicherheit angeht: Sowohl Tesla als auch BYD sind in den letzten Jahren stark gewachsen und haben sich zu zwei der führenden Elektroautohersteller weltweit entwickelt. In Zukunft ist mit weiteren Innovationen und Verbesserungen von beiden Unternehmen zu rechnen.