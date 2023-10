Dell XPS 13 Plus (2023) im Test: Elegantes Ultrabook mit unsichtbarem Touchpad

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Edles, auffälliges Design

OLED mit hervorragender Farbdarstellung

Touchscreen

Hohe Displayauflösung

Ordentliche Rechenleistung

Leise, auch unter Last Kontra Mäßige Akkulaufzeit

Nur zwei Anschlüsse

Kamera nur mit 720p-Auflösung Fazit Wer das Besondere sucht, darf beim Dell XPS 13 Plus zugreifen: Denn schickes Gehäuse und Top-Display machen es zu einem Ultrabook, das mehr ist eine mobile Business-Arbeitsmaschine für Text- und Tabellen.



Das einzigartige Bedienkonzept ist aber auch der Knackpunkt: Nur wenn Sie damit zurechtkommen, sollten Sie sich für das XPS 13 entscheiden. Ansonsten verleidet im Office-Einsatz der Touchpad- und Tastatur-Frust die Freude an der schönen Optik.

Das 2023-Modell des XPS 13 Plus bleibt gegenüber dem Vorgänger weitgehend unverändert: Dell rüstet das 13,4-Zoll-Ultrabook aber jetzt mit einer aktuellen 12-Kern-CPU aus der Raptor-Lake-Generation aus, dem Core i7-1360P.

Das auffallende Design behält es dagegen: Von anderen Premium-Notebooks hebt sich das XPS Plus vor allem wegen seines unsichtbaren Touchpads ab. Der komplette Bereich unterhalb der Tastatur ist mit einer Glasoberfläche versehen, die dort, wo bei anderen Notebooks das Touchpad sitzt, auf Fingerbewegungen reagiert.

Das Dell XPS 13 Plus von außen: Edles Aluminiumgehäuse in Silber. Thomas Rau

Test Bedienung: Auffallend anders und gewöhnungsbedürftig

Diese Bedienung ist sehr gewöhnungsbedürftig – im Test können wir uns damit nicht anfreunden: Zum einen fällt es schwer, den Mauszeiger über längere Distanzen zu bewegen, da Sie nie wissen, wo das Touchpad beginnt und aufhört.

Auch die haptische Rückmeldung auf einen Mausklick erscheint zu langsam und zu hart – es bleibt stets das Gefühl, fester drücken zu müssen, um eine Reaktion auszulösen, obwohl sich das Eingabefeld gar nicht bewegt, sondern den Fingerdruck mit einer Vibration quittiert.

Deshalb lösen Sie einen Mausklick besser mit einem kurzen Fingertipp aus. Bei unserem Testgerät reagiert das Touchpad außerdem nicht zuverlässig: Der Mauszeiger bleibt bisweilen einfach stehen, obwohl sich der Finger weiter über die Touchpad-Fläche bewegt oder das Touchpad reagiert nur verzögert auf eine Geste.

Komfortabler ist die Tastatur, die die komplette Gehäusebreite einnimmt: Ihre Tasten sind größer als bei anderen Ultrabooks, da sie direkt nebeneinander liegen. Damit lässt sich schnell und treffsicher tippen – lediglich die nicht abgesetzten Pfeiltasten stören. Bei hellem Umgebungslicht ist die dunkelgraue Beschriftung aber auf den hellgrauem Tasten kaum zu erkennen, wenn die Tastaturbeleuchtung aktiviert ist – die sollten Sie daher nur bei schlechten Lichtverhältnissen nutzen.

Das Touchpad ist beim XPS 13 Plus nicht zu sehen. Thomas Rau

Zudem platziert Dell über die Tastatur noch eine Leiste mit Touch-Tasten, mit denen Sie zum Beispiel Lautstärke und Helligkeit regeln, aber auch Funktionen wie Esc und Entfernen auslösen. Wie beim gesamten Bedienungskonzept ist anzuerkennen, dass auch dieses Element auffällig anders aussieht, ein ergonomischer Vorteil lässt sich nicht ausmachen.

Von außen erscheint das XPS 13 Plus im klassischen Dell-Design: Das Aluminium-Gehäuse in eleganter Silberoptik ist kantig mit abgerundeten Ecken und lässt sich lässt bequem mit einer Hand öffnen – sofern Sie den Deckel mit den Fingern erwischen, er bietet keine griffgünstige Ausbuchtung zum Anheben.

Die untere Gehäuseabdeckung aus Kunststoff lässt sich abnehmen, wenn Sie sechs Schrauben lösen: Austauschen lässt sich bei den Komponenten nur die SSD, Arbeitsspeicher und WLAN-Modul sind gelötet.

Links wie rechts findet sich nur ein Typ-C-Port mit Thunderbolt 4 am Dell-Notebook. Thomas Rau

Bildschirm: Perfekte Farbdarstellung dank OLED

Dell bietet das XPS 13 Plus mit drei Display-Varianten an: Im Testgerät ist ein OLED-Bildschirm mit 3,5-K-Auflösung verbaut, noch mehr Bildpunkte bietet das Display mit UHD+. Die günstigeren Modelle kommen mit Full-HD-Plus-Auflösung – dieses Display lässt sich auch ohne Touch-Funktion bestellen, die hochauflösenden Bildschirme sind immer Touchscreens.

Die OLED-Stärken stellt auch der Bildschirm im Dell-Ultrabook unter Beweis: Es ist im Test sehr stark bei der Farbdarstellung sowie beim Kontrast und zeigt dank der sehr hohen Punktdichte von 304 ppi viele Details beziehungsweise skaliert Schriften sehr sauber. Außerdem ist die Bildschirmfläche sehr gleichmäßig ausgeleuchtet. Lediglich bei der Helligkeit schneidet das OLED nicht herausragend ab – selbst im Vergleich zu anderen OLED-Bildschirmen.

Die OLED-Variante des XPS Plus 13 lohnt sich, wenn Sie bei der Office-Arbeit häufig mit Grafiken und Fotos zu tun haben – oder einfach ein leichtes Notebook mit herausragendem Display wollen. Denn die Kombination aus OLED, hoher Auflösung und geringem Gewicht bekommen Sie derzeit bei keinem Notebook so günstig wie beim XPS 13 Plus.

XPS 13 Plus geöffnet: Nur die SSD unter der kupferfarbene Abdeckung in der Mitte lässt sich wechseln. Thomas Rau

Rechenleistung: Der 12-Kerner genügt für (fast) alles

Wenn Sie aber dauernd mit digitalen Multimediainhalten hantieren, ist das XPS 13 Plus weniger geeignet: Als Arbeitsmaschine für Kreatoren fehlt ihm die Rechen-Power.

Für den Büroeinsatz genügt der Core i7 vollauf, zumal ihn die schnelle Samsung-SSD unterstützt. Auch die meisten anspruchsvolleren Aufgaben erledigt das XPS 13 Plus rasch und problemlos. Nur wenn besonders hohe Leistung von CPU und Grafik gefragt ist, wie etwa beim Rendering oder dem Bearbeiten hochauflösender Videos und Fotos, kann es mit einem Notebook mit einem Raptor-Lake-H(X) oder einer Nvidia-GPU nicht mithalten.

Seine kompakten Abmessungen schränken das Dell XPS 13 Plus zudem ein, wenn hohe Rechenleistung über einen längeren Zeitraum gefragt ist: Der Core i7-1360P kann in einem 16-Zoll-Laptop länger mit einer höheren Taktrate arbeiten, weshalb das Dell-Notebook zum Beispiel im CPU-Test Cinebench R23 mit knapp 7700 Punkten bis zu 20 Prozent schlechter abschneidet.

Selbst gegenüber einem Core i7 aus der sparsamen U-Serie mit nur zehn Kernen, der in einem 15- oder 16-Zoll-Notebook sitzt, kann sich das XPS Plus 13 im Cinebench kaum absetzen. Allerdings sind die Lüfter im Dell-Notebook mit maximal 40 dB(A) deutlich leiser – vor allem im Vergleich zu den Kreator-Notebooks. Trotzdem befördern sie die Abwärme effizient aus dem Gehäuse, das sich an keiner Stelle merklich erwärmt.

Gegenüber dem Vorgänger mit einem Core i7-1260P (Alder Lake) arbeitet das aktuelle XPS 13 Plus rund zehn Prozent schneller, da die Raptor-Lake-CPU bei gleicher Leistungsaufnahme höhere Taktraten erreicht.

Mobilität: Geringes Gewicht, aber auch geringe Ausdauer

Das XPS 13 Plus ist kompakt, flach und mit knapp 1,3 Kilogramm nicht schwer. Auch das kleine Netzteil braucht kaum Platz in Rucksack oder Tasche. Wer viel unterwegs ist und beim Notebook wirklich auf jedes Gramm achten muss, findet aber zum Beispiel im HP Elite Dragonfly (Test) und Lenovo Thinkpad X1 Carbon (Test) noch leichtere Alternativen.

Zumal die Akkulaufzeit des Dell-Ultrabooks mit knapp zehn Stunden nicht üppig ausfällt: Die hohe Display-Auflösung, die OLED-Technik und der Prozessor aus der P- statt der sparsameren U-Serie ziehen am Akku, sodass sich das XPS 13 Plus im Akkubetrieb rund ein Watt mehr gönnt als Notebooks ohne diese Merkmale.

Ausstattung: Wenige Anschlüsse

Ähnlich wie bei der Bedienung gewichtet das XPS 13 Plus auch bei der Ausstattung die Form höher als die Funktion: Nur zwei kleine Anschlüsse finden sich am Gehäuse. Immerhin handelt es sich um zwei flexible Thunderbolt-4-Ports, die auch zum Laden dienen, weshalb mindestens einer häufig belegt ist. Die meisten Anwender werden aufgrund dieser knappen Anschlussausstattung um eine Docking-Station oder um Adapter wohl nicht herumkommen: Einen Adapter für Typ-A-USB legt Dell bei, ebenso einen mit Mini-Klinken-Anschluss, denn eine Audiobuchse hat das Notebook auch nicht.

Flexibler sind Sie bei der biometrischen Anmeldung: Das XPS 13 Plus hat einen Fingersensor im Einschaltknopf oben rechts und die Kamera unterstützt Gesichtserkennung. Ihre Videoauflösung beträgt allerdings nur 720p.

Dell XPS 13 Plus 9320 (2023): Testergebnisse und Ausstattung

Business-Notebooks: Wie wir testen

Dell XPS 13 Plus 9320 (2023): Testergebnisse Geschwindigkeit bei Büro-Programmen 84 Punkte (von 100) Geschwindigkeit bei Multimedia-Programmen 58 Punkte (von 100) Leistung 3D Mark 34 Punkte (von 100) Display: Helligkeit / Helligkeitsverteilung / Kontrast 372 / 97% / unendlich Display entspiegelt nein Display: Abdeckung Farbraum (in Prozent) sRGB: 100 / Adobe-RGB: 100 / DCI-P3: 98 Display: Farbtreue (Abweichung Delta-E) 1,71 Akkulaufzeit (Stunden:Minuten): WLAN-Test 09:41 Akkukapazität nach 1 Stunde Laden 84 Prozent Betriebsgeräusch unter Last 40 dB(A) Temperatur Oberseite / Unterseite 36 / 41° Celsius