Corsair Scimitar Elite Wireless im Test: MMO-Maus mit verschiebbarem Tastenfeld

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro verschiebbares Tastenfeld

präziser Sensor

Flexible Konnektivität: 2,4 GHz, Bluetooth & USB-Kabel

lange Akkulaufzeit

robuste Verarbeitung Kontra wuchtiges Design

höheres Gewicht im Vergleich zu anderen Gaming-Mäusen

Eingewöhnungszeit für MMO-Maus-Neulinge

unterschiedliche Betriebsmodi könnten Einsteiger verwirren

nur für Rechtshänder geeignet Fazit Die Corsair Scimitar Elite Wireless präsentiert sich als ernstzunehmende Konkurrenz im MMO-Maus-Segment. Mit einem aktuellen Online-Preis von 149 Euro bewegt sie sich im höheren Preissegment, bietet dafür aber eine Fülle von Features, die insbesondere MMO-Spieler und Streamer ansprechen dürften.



Das verschiebbare Tastenfeld ist ein Alleinstellungsmerkmal und ermöglicht eine individuelle Anpassung. Allerdings ist das wuchtige Design und das höhere Gewicht nicht jedermanns Sache. Auch die Eingewöhnungszeit, insbesondere für Neulinge, könnte länger sein. Die Unterscheidung zwischen den Betriebsmodi könnte zudem für Verwirrung sorgen. Dennoch, wer bereit ist, sich mit der Maus auseinanderzusetzen und sie an seine Bedürfnisse anzupassen, wird mit einer leistungsstarken, flexiblen Gaming-Maus belohnt.

Gaming-Mäuse speziell für MMO-Gamer sind eher rar gesät. Doch genau diese Zielgruppe wird mit der Corsair Scimitar Elite angesprochen: Ein großes, seitliches Tastenfeld, das sich sogar verschieben lässt, ist neben der flotten Wireless-Anbindung das Highlight dieses Modell. Doch kann sie in der Praxis überzeugen? Wir haben sie ausgiebig getestet.

Design und Komfort: Wuchtig und etwas schwer

Die Corsair Scimitar Elite Wireless besticht durch ein eher wuchtiges, asymmetrisches Design. Die Maus ist mit einer matten Oberfläche versehen, die in Kombination mit einer strukturierten Seitenfläche an der rechten Außenseite für einen insgesamt guten Grip sorgt. Die RGB-Beleuchtung, die sowohl das Logo an der Rückseite als auch das Tastenfeld beleuchtet, verleiht der Maus einen weiteren Gaming-Touch.

An der rechten Seite integriert Corsair eine Grip-Fläche für besseren Halt. Friedrich Stiemer

Allerdings könnte das Design für manche Nutzer zu schwerfällig wirken, insbesondere für diejenigen, die bei ihren Gaming-Mäusen ein geringeres Gewicht bevorzugen. Denn die Corsair Scimitar Elite Wireless bringt 114 Gramm auf die Waage, was sie alles andere als leicht macht. Immerhin ist das Gleitverhalten der Maus dank der integrierten PTFE-Maus-Skates recht anständig. Wir finden aber, dass hier noch größere Gleitflächen zuträglich gewesen wären.

Das Design wirkt recht wuchtig. Friedrich Stiemer

Ausstattung und Technik

Die Corsair Scimitar Elite Wireless ist mit dem optischen Sensor Corsair Marksman ausgestattet, der eine maximale DPI-Stufe von 26.000 ermöglicht, die sich selbstverständlich in mehreren Stufen in 1er-Schritten einstellen lässt. Zusammen mit der anständigen Beschleunigung von 50G und Abtastung von 650 IPS ist eine hohe Genauigkeit und Reaktionsfähigkeit in schnellen Spielsituationen garantiert.

Die Corsair Scimitar Elite Wireless bietet auch ein extra Fach für den USB-Dongle. Friedrich Stiemer

Die Maus bietet auch eine einstellbare Polling-Rate von bis zu 2.000 Hertz, was für eine nahezu verzögerungsfreie Übertragung sorgt – und das selbst im Wireless-Betrieb via der hauseigenen Slipstream-Technik (2,4-GHz-Funk)! Das Argument, dass Wireless-Gaming-Mäuse im Vergleich zu kabelgebundenen Mäusen verzögert reagieren, ist schon längst nicht mehr wahr.

Flexible Konnektivität

Die Corsair Scimitar Elite Wireless bietet mit der bereits erwähnten Slipstream-Anbindung eine zuverlässige Drahtlos-Technik, die durch den mitgelieferten USB-Dongle ermöglicht wird. Dies gewährleistet eine störungsfreie Übertragung und minimiert Latenzen, was besonders in schnellen Spielsituationen von Vorteil ist. Alternativ lässt sich über den Schiebeschalter an der Unterseite auf Bluetooth 4.2 LE wechseln, um die Gaming-Maus auch an vielen anderen Geräten, wie zum Beispiel dem Smart-TV, einzusetzen.

Die Aufladung des Akkus erfolgt via USB-C. Friedrich Stiemer

Für diejenigen, die aber dennoch eine kabelgebundene Verbindung bevorzugen, ist auch ein USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten. Das ist auf jeden Fall nötig, um den integrierten Lithium-Polymer-Akku wieder mit neuer Energie zu versorgen. Das ist aber glücklicherweise nicht allzu oft der Fall: Im Slipstream-Modus sind es bis zu 120 Stunden Laufzeit ohne Beleuchtung, im Bluetooth-Betrieb sogar 150 Stunden.

Anpassungsfähigkeit dank verschiebbarem Tastenfeld

Die Corsair Scimitar Elite Wireless punktet mit ihrer hohen Anpassungsfähigkeit. Mit 16 voll programmierbaren Tasten bietet sie ausreichend Möglichkeiten, um alle erforderlichen Aktionen und Makros zu belegen. Die linke und rechte Maustaste sind außerdem mit optischen Schaltern ausgestattet, um eine schnelle Reaktionsfähigkeit und eine hohe Lebensdauer zu gewährleisten.

Das Tastenfeld bietet 12 weitere mechanische Tasten. Friedrich Stiemer

Das Highligh ist aber das seitliche Tastenfeld namens „Key Slider“: Es bietet 12 mechanische Tasten an der linken Außenseite, die speziell für MMO- und MOBA-Spieler entwickelt wurden. Das Besondere an diesem Tastenfeld ist seine Anpassungsfähigkeit: Mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel lässt sich die Schraube in der Unterseite lockern, um das Tastenfeld je nach Handgröße und Griffstil des Spielers um einige Zentimeter zu verschiebe. Ziel ist es, optimalen Komfort und schnellen Zugriff auf die Tasten zu gewährleisten. Dies ermöglicht eine präzise und individuelle Anpassung, die in hitzigen Spielmomenten den entscheidenden Vorteil bringen kann. Aber Achtung: Das Design ist nur für Rechtshänder geeignet!

Corsair liefert einen kleinen Sechskantschlüssel mit, um das Tastenfeld zu verschieben. Friedrich Stiemer

Verschiedene Betriebsmodi

Das iCue-Software-Ökosystem von Corsair ermöglicht es den Gamern, die Wireless-Gaming-Maus nach ihren Wünschen zu konfigurieren und RGB-Lichteffekte zu synchronisieren. Es ist jedoch zu beachten, dass die Maus zwei verschiedene Profileinstellungen für Software- und Hardware-Betriebsmodi bietet, was für Einsteiger zunächst verwirrend sein könnte.

Sollte ein PC nämlich kein iCue installiert haben, läuft die Corsair Scimitar Elite im Hardware-Modus, in dem sich nur zwischen fünf Onboard-DPI-Profilen wechseln lässt, die sich auch nur in 50er-Schritten verändern lassen. Auch in Sachen Beleuchtung werden nur vordefinierte Effekte abgefeiert. Erst im Software-Modus mit iCue auf dem Rechner lassen sich präzisere Einstellungen vornehmen.

RGB-Beleuchtung darf natürlich nicht fehlen! Friedrich Stiemer

Performance im Spiel

In der Praxis überzeugt die Corsair Scimitar Elite Wireless durch ihre Präzision und Reaktionsfähigkeit. Bei MMOs, bei denen eine Vielzahl von Tastenkombinationen und Makros erforderlich sind, ermöglicht die Maus schnelle und genaue Eingaben. Das seitliche Tastenpanel erweist sich als besonders nützlich, da es den schnellen Zugriff auf häufig benötigte Befehle erleichtert.

Streamer, die neben dem Gaming auch ihre Übertragungen steuern müssen, werden die Vielzahl an programmierbaren Tasten zu schätzen wissen, da sie das Umschalten zwischen Szenen, das Starten/Stoppen von Streams und andere Funktionen erleichtern. Ein möglicher Kritikpunkt könnte die Eingewöhnungszeit sein, insbesondere für diejenigen, die zuvor noch keine MMO-Maus verwendet haben.

Lieferumfang

Im Lieferumfang der Corsair Scimitar Elite Wireless befinden sich neben der Maus selbst auch ein gesleevtes USB-Ladekabel und der USB-Dongle für die drahtlose Slipstream-Verbindung – letzterer lässt sich auch sicher in der Unterseite des Nagers verstauen.