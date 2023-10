Tiktok-Videos schneller abspielen – mit diesem Trick geht’s

Die Social-Media-Plattform Tiktok ist in allen Altersklassen – vor allem aber bei der jungen Generation – sehr beliebt und für ihre Kurzvideos bekannt, die in der Regel nicht länger als 60 Sekunden sind. Sie finden auf Tiktok die neuesten Trends, lustige Memes, Challenges, Lehrvideos, Reviews, Produktempfehlungen und vieles, vieles mehr.

Die App ist sehr schnelllebig und Nutzer haben gefühlt nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Obwohl die Videos generell recht kurz sind, ist es sehr praktisch, dass Tiktok ein Feature anbietet, um die Videos noch schneller abspielen zu können. So können Nutzer in der gleichen Zeit gewissermaßen doppelt so viele Videos konsumieren.

Wie Sie Tiktok-Videos in doppelter Geschwindigkeit abspielen

Mit einem kleinen Trick können Sie Videos auf Tiktok mit zweifacher Geschwindigkeit wiedergeben. Wenn man es nicht weiß, kommt man auf diese Möglichkeit maximal per Zufall. Und so geht es:

Öffnen Sie Tiktok auf Ihrem Smartphone – dabei ist es egal, ob Sie ein Android-Handy oder ein iPhone nutzen (Tiktok-Download: Android | iOS). Schauen Sie sich ein Kurzvideo an – werfen Sie gerne einen Blick auf unsere Tiktok-Kanäle, PC-WELT und Technikliebe. Halten Sie nun Ihren Finger links oder rechts am Bildschirmrand auf dem Video gedrückt – nach etwa einer Sekunde läuft das Video in zweifacher Geschwindigkeit ab. Solange Sie Ihren Finger auf dem Display halten, läuft das Video schneller. Heben Sie den Finger, läuft das Video wieder in normaler Geschwindigkeit.

Das ist die einfachste Möglichkeit, Videos schneller wiederzugeben.

Generell Geschwindigkeit von Tiktok-Videos anpassen

Es gibt noch weitere Optionen. So passen Sie die Geschwindigkeit pro Video ganz allgemein an: