Update für Tor Browser: Sicherheitslücken aus der Firefox-Basis geschlossen

Mozilla hat in dieser Woche Firefox 118 sowie Firefox ESR 115.3 veröffentlicht. Mit der neuen Version Tor Browser 12.5.5 zieht das Tor Projekt nach, um die Sicherheitslücken der Browser-Basis ebenfalls zu schließen. Tor Browser basiert auf Firefox ESR und bietet einen integrierten Web-Zugang über das schützende Tor Netzwerk sowie auf das sogenannte Dark Net.

Tor Browser 12.5.5 basiert noch immer auf Firefox ESR 102.15. Mozilla hat die Update-Versorgung für diese Browser-Generation inzwischen eingestellt. Die Entwickler des Tor Projekts haben daher Sicherheitsflicken aus Firefox ESR 115.3 auf die alte Plattform zurückportiert. Für Android haben sie zudem spezifische Sicherheits-Updates aus Firefox 118 zurückportiert. Wie immer bringt Tor Browser auch eine aktuelle Fassung der Browser-Erweiterung Noscript mit, hier die Version 11.4.27.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Umstellung auf Firefox ESR 115

Da Mozilla für Firefox ESR 102.x keine Updates mehr liefert, arbeiten die Tor-Entwickler mit Hochdruck daran, den Wechsel auf die neue Generation Firefox EXR 115 zu vollziehen. Mit Tor Browser 13.0a5 (für Windows, macOS, Linux und Android) haben sie in dieser Woche die fünfte Alpha-Version für Testwillige veröffentlicht. Sie basiert auf Firefox ESR 115.3.0 und dient lediglich der Fehlersuche, nicht zum alltäglichen Einsatz.

In ihrem Blog kündigen die Tor-Entwickler noch mindestens eine weitere Alpha-Version an, die in der kommenden Woche erscheinen soll. Einen Termin für die Veröffentlichung der finalen Version Tor Browser 13.0 ist noch nicht bekannt. Bis dahin sollten Nutzer, für die ihre Privatsphäre wichtig ist, weiterhin den ausgereiften Tor Browser 12.5.x einsetzen. Tor Browser 12.5.5 ist kostenlos (Open Source) für Windows, macOS, Linux und Android erhältlich.