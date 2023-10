Thermomix: Die 5 besten Einsteiger-Tipps

Ganz gleich, ob Sie einen neuen Thermomix oder ein gebrauchtes beziehungsweise generalüberholtes Modell gekauft haben – nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die Universalmaschine von Vorwerk kennen zu lernen.

Zuerst sollten Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen und einen geeigneten Aufstellort in der Küche finden. Ist Ihnen der Thermomix im weißen Gehäuse zu langweilig, können Sie ihn übrigens mit Stickern und Klebefolien individuell gestalten.

Internetverbindung herstellen

Der Thermomix TM6 ist das derzeit komfortabelste Küchengerät und das aktuellste Modell von Vorwerk. Verbinden Sie ihn mit einem WLAN, um etwa auf das Rezepte-Portal Cookidoo zuzugreifen.

Navigieren Sie zu „Einstellungen, WLAN” und aktivieren Sie das WLAN mithilfe des Schiebereglers auf der rechten Seite. Wählen Sie das gewünschte Funknetzwerk aus der Liste aus und geben Sie – falls erforderlich – das Zugangspasswort ein. Wenn sich der Thermomix TM6 erfolgreich mit dem WLAN verbunden hat, ändert sich der Status des WLAN auf “Verbunden”. Neben dem verbundenen Netzwerk erscheint ein grünes Häkchen.

Bei einer aktiven Internetverbindung wird Ihnen auch ein verfügbares Update für den Thermomix angezeigt, das Sie mit wenigen Fingertipps installieren können.

Grundreinigung vor dem ersten Gebrauch

Bis auf das Grundgerät kann alles in die Spülmaschine. Bauen Sie den Mixtopf auseinander, in dem Sie das Kunststoffunterteil drehen und das Messer entnehmen. Lösen Sie die Dichtung aus dem Deckel und packen alles zusammen mit Garkorb, Spatel, Rühreinsatz, Spritzschutz, Messbecher und Varoma samt Deckel in die Spülmaschine. Achten Sie darauf, dass sich die Teile nicht verdecken und dass sich kein Wasser sammeln kann.

Hersteller Vorwerk weist darauf hin, dass sich sehr hohe Temperaturen über 65 Grad Celsius („Hygieneprogramm“) auf Dauer nicht für den Thermomix eignen.

Achten Sie darauf, dass alle Teile richtig trocken sind, bevor Sie den Mixtopf wieder zusammenbauen – vor allem die Kontakte an der Unterseite.

Modi anordnen und ausblenden

Das Kochen per Anleitung ist denkbar einfach – besonders für Besitzer vom TM6. Sie wählen lediglich das gewünschte Rezept aus und folgen den Bildschirmanweisungen. Doch natürlich hat der Thermomix mehr zu bieten. Mit einem Fingerwisch von rechts nach links kommen Sie zu der Funktionsseite. Hier sehen Sie nun die verschiedenen Modi: Aufwärmen, Andicken, Reiskochen, Eierkochen, Fermentieren, Sous-vide, Slow Cooking, Pürieren, Waage, Teig, Turbo, Vorspülen und Erhitzen.

Da nicht alles auf eine Bildschirmseite passt, sollten Sie die Symbole so anordnen, dass Ihre Favoriten oben erscheinen. Drücken Sie die Menütaste in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und dann auf den Menüpunkt „Ansicht bearbeiten“. Im folgenden Editiermodus nutzen Sie die „Ausblenden“-Schaltfläche und die Pfeile, um Elemente aus dem Menü zu verschieben oder zu verbergen. Zum Einblenden der versteckten Modi gehen Sie in das Menü, wählen den Modus aus und drücke auf den „Einblenden“-Button.

Wundern Sie sich nicht: Die beiden Modi „Zucker karamellisieren“ und „Anbraten“ stehen auf dem Thermomix TM6 exklusiv für Rezepte in der Guided-Cooking-Funktion zur Verfügung.

Spatel und Garkorb richtig verwenden

Verwenden Sie den Spatel, um Zutaten in den Mixtopf zu schieben oder um den Mixtopf zu entleeren. Als einziges Zubehörteil lässt sich der Spatel auch bei laufendem Motor zum Mischen oder Umrühren der Inhalte im Mixtopf nutzen. Führen Sie dazu den Spatel von oben durch die Öffnung im Mixtopfdeckel in den Topf ein. Der Spatel ist so konzipiert, dass er nicht in das Mixmesser gerät.

Clever: Mit dem Haken am Spatel können Sie zudem den heißen Gareinsatz aus dem Mixtopf entfernen. Idealerweise setzen Sie den Garkorb so ein, dass die kleine Öffnung vorne ist. Haken Sie dann den Spatel in der Öffnung ein. Heben Sie dann den Garkorb an und bewegen ihn vollständig aus dem Mixtopf heraus. Entfernen Sie den Spatel, indem Sie den Haken in der Öffnung am Gareinsatz lösen.

Vorausschauendes Kochen

Beim Kochen nach Anleitung müssen Sie lediglich den Bildschirmanzeigen folgen. Bei neuen Rezepten werden Sie eventuell etwas länger brauchen, da Sie immer erst die Zutaten aus dem Schrank holen müssen – etwa die Gemüsebrühe, das Salz oder den Zucker. Gut: Sie können bereits die nächsten Schritte eines Rezepts auf dem TM6-Display anschauen, während Sie darauf warten, dass der aktuelle Schritt beendet wird.

Drücken Sie auf dem TM6-Bildschirm auf das Feld mit den drei Punkten neben dem „Weiter“-Knopf und wählen Sie „Rezeptdetails“ aus. Sie gelangen nun zu einer Übersicht mit allen Schritten des aktuellen Rezepts. Scrollen Sie nach unten, um jeden einzelnen Schritt anzusehen. Tippen Sie auf einen Rezeptschritt in der Übersicht und Sie landen wieder beim aktuellen Schritt.