Cooler Master Sneaker X: Wir verlosen Gaming-Setup im Wert von 4300 Euro

Wir haben in Kooperation mit Cooler Master und Kiebel.de ein außergewöhnliches Gaming-Setup für 4300 Euro am Start. Den Gamer-PC Sneaker X Intel Elite inklusive zwei Monitoren und Peripherie verlosen wir unter unseren Lesern und Zuschauern.





Cooler Master Sneaker X Casemod

Blickfang des Gaming-Setups ist der Casemod Cooler Master Sneaker X, den der Hersteller zunächst einmal in einer Kleinstserie ausgewählten PC-Herstellern in drei Farbvarianten zur Verfügung stellt. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt’s die Sneaker-X-PCs exklusiv bei Kiebel.de.