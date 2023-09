Google feiert seinen 25. Geburtstag mit einem besonderen Doodle

Google feiert mit einem besonderen Doodle den 25. Geburtstag. Wer aktuell die Startseite von Google besucht, wird von einem, sich verändernden, Google-Logo im Retro-Look begrüßt. Hier werden Ihnen im Schnelldurchlauf die verschiedenen Stadien des Google-Logos vor Augen geführt, bis zum aktuellen Logo der Suchmaschine. Das prägnante Doppel-o ändert sich zu einer 25. Wer auf das Doodle klickt, erhält noch einen Konfettiregen im Browser.

Wie das Unternehmen in seinem Blog schreibt, feiert Google heute nicht nur den 25. Geburtstag, sondern auch 25 Jahre “Neugier” der Nutzer, die das Unternehmen schließlich an den Punkt gebracht hat, an dem es heute steht. “Unseren Geburtstag feiern wir so, wie ihr es von uns aus dem letzten Vierteljahrhundert kennt: Unser heutiges Homepage-Doodle würdigt die Entwicklung des Google-Logos”.

Ein Link im Blogpost führt Nutzer zu einer Präsentation der Unternehmensgeschichte mit interessanten Einblicken der letzten 25 Jahre “Google”.

Abschließend gibt es noch ein paar Worte vom aktuellen Google-CEO, Sundar Pichai, zur Zukunft von Google. Etwa dass Google darauf erpicht ist, sich neue Möglichkeiten auszudenken und Technologien voranzutreiben und erklärt, dass man im Thema KI enormes Potenzial erkennt.