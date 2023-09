Windows 11: Großes Update mit neuen KI-Funktionen zum Download verfügbar

Das nächste große Windows-11-Update steht an, bei dem das Betriebssystem um eine ganze Reihe an neuen KI-Tools ergänzt wird. Auch einige Quality-of-Life-Funktionen sind enthalten. Die größte Neuerung ist sicherlich der Microsoft Copilot, auf den deutsche Nutzer allerdings noch eine Weile warten müssen. Bei dem Update handelt es sich nicht um Windows 11 23H2, das erst im vierten Quartal erscheinen soll: Windows 11 23H2 erscheint im vierten Quartal 2023. Den Blog-Eintrag zum aktuellen Windows-Update finden Sie hier.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die wichtigsten Neuerungen vor.

Microsoft Copilot (Noch nicht in Deutschland)

Microsoft

Über den Microsoft Copilot wurde seit der Ankündigung bereits viel berichtet, soll er doch die Art, wie Nutzer mit Windows arbeiten, signifikant verändern. Der KI-gestützte digitale Assistent, der in Zusammenarbeit mit ChatGPT-Entwickler OpenAi entwickelt wurde, soll eine ganze Reihe an Funktionen bieten, darunter:

Unterstützung bei der Formulierung personalisierter Mails

Zusammenfassen von Webseiten und Texten allgemein

Ändern von Systemeinstellungen

Komplexe Fragen beantworten

Apps ausführen

Microsoft Copilot startet als Test in ausgewählten Ländern. Dazu zählen Märkte in Nord- und Südamerika sowie Asien. In Deutschland ist Copilot erstmal nicht verfügbar.

KI-Funktionen in Microsoft Paint

Microsoft

Auch das Bildbearbeitungsprogramm Paint wird mit neuen KI-Funktionen ausgestattet. Mit dem Paint Cocreator können Nutzer Bildinhalte mittels Texteingabe generieren lassen. Außerdem steht nun eine Hintergrundentfernung zur Verfügung. Auch neu ist die Einführungen von Ebenen, wie man sie schon lange aus Photoshop und Co. kennt.

Microsoft Clipchamp: Moviemaker 2.0

Mit dem neuen Video-Editor Microsoft Clipchamp soll das Erstellen und Bearbeiten von Video-Inhalten deutlich einfacher werden. Auch hier kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz. Mit Auto-Compose kann das Programm automatisch Clips aneinanderfügen. Verschiedene Presets und Vorschläge der KI sollen dabei helfen, dem Projekt den letzten Schliff zu geben.

Snipping-Tool wird mächtiger

Microsoft

Das Snipping-Tool kann jetzt auch dafür verwendet werden, Bildschirmaufnahmen inklusive Ton aufzuzeichnen. Dabei kann sowohl der interne Sound, als auch das Mikrofon aufgezeichnet werden. Sie können jetzt auch Text direkt aus Screenshots kopieren und Informationen in selbigen schwärzen.

Weitere Neuerungen in Windows 11

Adaptive Dimming: Windows erkennt automatisch, ob Sie noch den Computer aktiv nutzen. Wenn nicht, wird die Bildschirmhelligkeit heruntergeregelt. Notwendig dafür sind entsprechende Sensoren am PC.

Windows erkennt automatisch, ob Sie noch den Computer aktiv nutzen. Wenn nicht, wird die Bildschirmhelligkeit heruntergeregelt. Notwendig dafür sind entsprechende Sensoren am PC. Fotos: Die Fotos-App bietet nun eine bessere Suchfunktion und bietet die Möglichkeit, Schärfentiefe nachträglich zu Fotos hinzuzufügen.

Die Fotos-App bietet nun eine bessere Suchfunktion und bietet die Möglichkeit, Schärfentiefe nachträglich zu Fotos hinzuzufügen. Einfachere Backups: Das Erstellen von Backups wurde vereinfacht.

Das Erstellen von Backups wurde vereinfacht. Passkeys statt Passwörter: Windows 11 unterstützt nun die Nutzung von Passkeys statt Passwörtern. Das funktioniert mit mehreren Browsern, darunter Edge, Crome und Firefox. Mehr zu Passkeys lesen Sie hier: Passkey: So werden Passwörter überflüssig

Windows 11 unterstützt nun die Nutzung von Passkeys statt Passwörtern. Das funktioniert mit mehreren Browsern, darunter Edge, Crome und Firefox. Mehr zu Passkeys lesen Sie hier: Passkey: So werden Passwörter überflüssig Nahtloser Wechsel zu Cloud-PC: Microsoft-365-Nutzer können nun frei zwischen dem lokalen Desktop und dem Cloud-PC hin- und herwechseln.

