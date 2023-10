Lohnen sich die Gaming-PCs von MontanaBlack, HandOfBlood, Space Frogs und iCrimax?

Mit vielen Zuschauern kommen auch viele Kooperationsanfragen, so auch von Systemintegratoren, die mit der erfolgreichen Marke der Influencer auf das große Geld hoffen. Sie werben mit ansprechender Optik ihrer Konfigurationen, leistungsstarken Komponenten und der Identifikation mit den Influencern, etwa durch Lasergravuren der Logos in die Glasfenster.

Durch Vorstellungsvideos auf den Youtube-Kanälen der Influencer wird die Zielgruppe direkt von einer Person angeworben, die in einem freundschaftlichen Vertrauensverhältnis zu der Zuschauerschaft steht.

In diesem Artikel werden wir jeweils zwei Gaming-PCs von MontanaBlack (MiFCOM), HandOfBlood (BoostBoxx), Space Frogs (ONE) und iCrimax (Megaport) vorstellen und analysieren, damit Sie bei Ihrer nächsten Kaufentscheidung nicht über den Tisch gezogen werden – oder falls Sie die Konfigurationen selbst zusammenbauen möchten.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Aufpreis, den Sie gegenüber dem Selbstbau bei den Anbietern zahlen müssen, und der Auswahl der Komponenten.

Wichtiger Hinweis: Bei allen aufgeführten Systemintegratoren existiert eine Widerrufsbelehrung, die besagt, dass individuelle und auf die persönlichen Bedürfnisse angepasste Waren zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts führen. Auf Nachfrage sagt MiFCOM selbst dazu, dass jede Konfiguration nach Ihren Wünschen angepasst werden kann und immer eine Garantie von 3 Jahren besteht. Nur wenn ein Kunde die Ware nachträglich verändert (etwa durch den Austausch der Grafikkarte), erlischt das Widerrufsrecht.

Dennoch ist hier Vorsicht geboten. Es gab bereits Fälle, in denen die Nutzung des Widerrufsrechts verweigert wurde, da der Konfigurator eines Systemintegrators genutzt wurde, um verschiedene Komponenten anzupassen. Bitte informieren Sie sich daher vor dem Kauf eines PCs bei dem Systemintegrator Ihrer Wahl.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.



Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. – MiFCOM Widerrufsbelehrung

MontanaBlack: GetOnMyLVL Mini Edition – RTX 4070 (2.499 €)

MontanaBlack gilt als der erfolgreichste Gaming-Influencer Deutschlands und war kurzzeitig sogar der am meisten auf Twitch abonnierte Streamer der Welt.

MiFCOM

Beschreibung

Die GetOnMyLVL Mini Edition von MontanaBlack steht für “Boss-Performance im Premium-RGB-Würfel”. Sie bietet eine hervorragende QHD-Gaming-Performance dank der Kombination aus einem Ryzen 7 7800X3D und einer RTX 4070. Das Gehäuse ist nicht nur schick, sondern auch beliebt, mit einer GetOnMyLVL-Lasergravur auf der seitlichen Glasscheibe. Die insgesamt 5 ARGB-Lüfter und der Corsair-Arbeitsspeicher können über die iCUE-Software in verschiedenen Varianten beleuchtet werden.

Optional können Sie auch eine Elgato 4K60 Pro mitbestellen. Allerdings würde diese Aufnahmekarte wahrscheinlich nicht passen, da sie direkt unter der Grafikkarte platziert werden müsste.

Kritik

Das Bild der Konfiguration stimmt nicht mit den verbauten Komponenten überein, hauptsächlich aufgrund des Grafikkartenmodells. Dies ist jedoch kein gravierendes Problem, da es dennoch eine gute Vorstellung des Systems vermittelt, wie es aussieht.

Der Arbeitsspeicher könnte schneller sein. Der Aufpreis für 6000 CL36 oder sogar 6000 CL30 ist nicht hoch und macht die neue DDR5-Generation erst wirklich lohnenswert.

Ein 650-Watt-Netzteil hätte ausgereicht, um die Grafikkarte zu übertakten, da die RTX 4070 im Allgemeinen sehr energieeffizient ist. Die X3D-Prozessoren können normalerweise nicht übertaktet werden.

Corsair bietet hochwertige Produkte, aber die iCUE LINK-Produktreihe von Corsair wäre eine willkommene Ergänzung für zukünftige Konfigurationen. Außerdem könnten 3 zusätzliche 120mm-Lüfter am Boden den Airflow verbessern.

Der Preis von 2.499 Euro ist einfach zu hoch. Obwohl der PC einsatzbereit zusammengebaut zu Ihnen kommt und eine Garantie von 3 Jahren sowie die GetOnMyLVL-Gravur bietet, ist der Aufpreis von rund 530 Euro für diese Kooperation zu hoch. Vor allem, wenn Sie bedenken, dass im Vergleich zum Beispiel das Netzteil eine Herstellergarantie von 7 Jahren und die Grafikkarte von 5 Jahren besitzt.

Windows ist übrigens nicht vorinstalliert. Windows 11 Home finden Sie im PC-WELT aktuell sehr günstig.

Fazit

Die Mini Edition der MiFCOM GetOnMyLVL Reihe verwendet hochwertige Komponenten, um einen leistungsstarken und ausgewogenen Gaming-PC zu schaffen. Sie sollten flüssig in QHD-Auflösung mit Raytracing auf höchsten Einstellungen spielen können.

Beachten Sie jedoch, dass die X3D-Prozessoren in Anwendungen weniger leistungsstark sind, daher sind diese Konfigurationen hauptsächlich auf das beste Gaming-Erlebnis ausgerichtet. Sie können zwar auch streamen oder gelegentlich Anwendungen wie Photoshop verwenden, jedoch würden berufliche Videografen oder 3D-Künstler mit dieser Art von Konfiguration nicht glücklich werden.

MontanaBlack: GetOnMyLVL Edition – RTX 4080 (3.649 €)

MiFCOM

Beschreibung

Die GetOnMyLVL Edition mit RTX 4080 unterscheidet sich nicht nur in ihrer Größe von der Mini Edition. Sie bietet eine leistungsstarke 4K-Gaming-Performance dank der RTX 4080, reichlich RGB und die gleiche GetOnMyLVL-Lasergravur auf der Seitenwand. Das größere ATX-Mainboard ermöglicht die Nutzung von mehr Anschlüssen und PCIe-Slots, und auch größere oder dickere Grafikkarten finden im Lian Li O11 Dynamic EVO Gehäuse ausreichend Platz.

Kritik

Die Geschwindigkeit der NVMe SSDs ist bei Gaming PCs nicht entscheidend, da die hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten nicht von Spielen ausgeschöpft werden. Daher wäre die gleiche SSD wie bei der Mini Edition ausreichend gewesen.

Der Arbeitsspeicher ist erneut langsamer als nötig für die neue DDR5-Generation.

In Bezug auf das Mainboard gibt es keinen Grund, ein teures X670(E) anstelle eines B650 zu verbauen. Der größte Unterschied besteht darin, dass der X670-Chipsatz neue PCIe 5.0 Lanes bietet, die es unter anderem ermöglichen, noch schnellere SSDs zu verwenden. Aktuell gibt es jedoch keine Grafikkarte, die PCIe 5.0 unterstützt, weshalb 99 Prozent der Nutzer kein X670(E) benötigen.

Das Netzteil ist eine ältere Version aus dem Jahr 2021. Es gibt bereits das RMx SHIFT mit 12VHPWR-Anschluss, sodass kein Adapter für die Grafikkarte benötigt wird.

Die Verwendung einer 360er All-In-One Wasserkühlung war für den 7800X3D nicht unbedingt erforderlich, aber aus ästhetischen Gründen verständlich. Dennoch ist die LCD-Version (mit einem anpassbaren Mini-Bildschirm auf der Pumpe) extrem teuer, mit einem Aufpreis von etwa 80 Euro gegenüber der normalen Version.

Windows ist übrigens nicht vorinstalliert. Windows 11 Home finden Sie im PC-WELT aktuell sehr günstig.

Fazit

Das Upgrade auf eine RTX 4080 kann sich lohnen, wenn Sie darüber nachdenken, einen 4K-Bildschirm zu kaufen. In anderen Bereichen wie dem Mainboard und der Wasserkühlung müssen Sie mit einem massiven Aufpreis von etwa 600 Euro (gegenüber Selbstbau) für Funktionen rechnen, die Sie möglicherweise nicht nutzen werden. Trotzdem ist auch diese Version aufgrund der insgesamt 7 RGB-Lüfter und der GetOnMyLVL-Lasergravur optisch ansprechend.

HandOfBlood PC – Realitätsnah (1079 €)

HandOfBlood sticht durch seine Persönlichkeit und seine einzigartigen Gaming-Videos heraus, in denen er sich als Protagonist verkleidet und Chaos stiftet.

BoostBoxx

Beschreibung

Der “HandOfBlood PC – Realitätsnah” bietet ein perfektes QHD-Gaming-Erlebnis mit dezenter RGB-Beleuchtung, dank Leuchtstreifen an der Front und 2 RGB-Lüftern in der All-In-One Wasserkühlung. Diese gewährleistet eine zuverlässige Kühlung des Prozessors, selbst unter starker Last. Beachten Sie jedoch, dass sowohl die Wasserkühlung als auch das Netzteil Eigenmarken von BoostBoxx sind, was möglicherweise Qualitätsabstriche bedeuten kann.

Kritik

Eine lohnende Verbesserung bei der Grafikkarte wäre das Upgrade auf die 6750 XT, um etwa 5 bis 10 FPS mehr in QHD-Auflösung (Ultra Settings) zu erreichen. Obwohl dies auf den ersten Blick nicht viel erscheinen mag, kann der Unterschied beispielsweise in Spielen wie Cyberpunk 2077 für viele Spieler einen erheblichen Unterschied ausmachen, wenn sie 60 anstatt 50 FPS erhalten können.

Für diese CPU wäre eine All-In-One Wasserkühlung eigentlich nicht notwendig. Es gibt bereits gute Luftkühler für etwa 20 Euro. Für rund 40 Euro bekommen Sie sogar einen der besten Luftkühler auf dem Markt – den Thermalright Frost Spirit 140. Selbst der mitgelieferte Boxed-Kühler von AMD reicht vollkommen aus, und der ist kostenlos.

Das Netzteil stammt ebenfalls von der BoostBoxx-Eigenmarke. Das bedeutet zwar nicht zwangsläufig eine Qualitätsminderung, allerdings werden diese Komponenten oft so kostengünstig wie möglich hergestellt.

Windows ist übrigens nicht vorinstalliert. Windows 11 Home finden Sie im PC-WELT aktuell sehr günstig.

Fazit

Mit einer 6700 XT-Grafikkarte und einem 5600X-Prozessor können Sie jeden Titel mit QHD-Auflösung mit hohen Einstellungen flüssig spielen. Wenn Ihnen das Design zusagt, erhalten Sie mit dem “Realitätsnah”-PC eine gut aufeinander abgestimmte Konfiguration. Beachten Sie jedoch, dass der Hersteller für den Zusammenbau einen etwas höheren Aufpreis verlangt.

HandOfBlood PC – All In (2.599 €)

BoostBoxx

Beschreibung

Der “HandOfBlood PC – All In” bietet besonders starke Gaming-Komponenten in einem Gehäuse mit ausgezeichnetem Luftdurchfluss, perfekt für RGB-Fans. Mit dieser Konfiguration sind Ihnen in der Gaming-Welt keine Grenzen gesetzt. Wer hier nicht in 4K seine Lieblingsspiele genießt, verschenkt das volle Potenzial dieser Leistungsmaschine.

Kritik

Der Arbeitsspeicher und die Lüfter der All-In-One Wasserkühlung sind normalerweise nicht mit der iCUE-Software von Corsair kompatibel. Das bedeutet, dass Sie wahrscheinlich mehr als eine Software benötigen werden, um die Beleuchtung zu steuern, und dass die Abstimmung aller Beleuchtungselemente möglicherweise ziemlich aufwendig sein kann.

Eine 360er-Wasserkühlung wäre nicht notwendig gewesen. Stattdessen würde eine 240er-Wasserkühlung im Gehäusedeckel ausreichen.

Windows ist übrigens nicht vorinstalliert. Windows 11 Home finden Sie im PC-WELT aktuell sehr günstig.

Fazit

Diese Variante des HandOfBlood-PCs bietet alles, was ein Gamer benötigt. In Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dies bisher die beste Konfiguration in dieser Liste. Leider ist der Aufpreis von knapp 420 Euro (gegenüber Selbstbau) zu hoch angesetzt, da im Vergleich zur günstigeren Version “Realitätsnah” keine zusätzlichen Arbeitsschritte durchgeführt werden, die diesen Aufpreis rechtfertigen würden.

Space Frogs Starter Edition (1.399 €)

Die Space Frogs sind eher für ihre kritischen Gesellschafts- und Politikvideos bekannt, haben jedoch auch einen erfolgreichen Gaming-Kanal namens “Space Gaming”.

Corsair

Beschreibung

Der “Starter”-Gaming-PC der Space Frogs ist komplett mit Corsair-Hardware ausgestattet, sodass Sie die Beleuchtung vollständig über die iCUE-Software steuern können. In Bezug auf die Leistung richtet sich diese Konfiguration eher an Einsteiger, die in Full-HD-Auflösung spielen möchten und auch intensivere Anwendungen (Photoshop, Premiere Pro, etc.) nutzen wollen.

Kritik

Der 1 TB große Speicher ist für den Preis etwas knapp bemessen. Heutzutage können größere Videospiele bereits über 100 GB an Speicherplatz beanspruchen. Wenn dann noch Fotos, Videos und vielleicht sogar Anwendungsdateien hinzukommen, wird der 1-TB-Speicher schnell knapp. Darüber hinaus läuft auch Windows auf diesem Speichermedium, daher besteht die Gefahr, dass der PC langsamer wird, wenn der Speicherplatz knapp ist.

Die RTX 4060 Ti mit 8 GB bietet keine gute Zukunftssicherheit und hat kaum mehr Leistung im Vergleich zum Vorgänger (RTX 3060 Ti). Bei diesem Preis sollten Sie sich nicht mit einer Full-HD-Grafikkarte zufriedengeben.

Bessere Alternativen mit 12 GB Grafikspeicher wären zum Beispiel die AMD Radeon RX 6750 XT oder die RX 7700 XT. Andernfalls ist die RTX 3060 Ti mit 8 GB derzeit für etwa 330 Euro erhältlich, allerdings können Sie dann natürlich kein DLSS 3.0 nutzen.

Die System Power Netzteile von be quiet! sind lediglich mit einer 80+ Bronze Zertifizierung ausgestattet, was in dieser Preisklasse eigentlich nicht akzeptabel ist. Für einen Aufpreis von etwa 20 Euro erhalten Sie ein 80+ Gold Netzteil, das eine Effizienz von rund 93 Prozent bietet, im Vergleich zu etwa 86 Prozent bei 80+ Bronze Netzteilen.

Fazit

Für einen Aufpreis von knapp über 200 Euro im Vergleich zum Selbstbau erhalten Sie mit dem “Starter”-PC der Space Frogs eine vielseitige Maschine, die sich nicht nur an Gamer richtet. Leider bietet der PC aufgrund der Grafikkarte kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und verfügt nur über 1 TB Speicher. Dennoch ist zu beachten, dass dies die erste Konfiguration ist, die bereits Windows 11 vorinstalliert hat.

Space Frogs iCUE Edition (2.499 €)

ONE.de

Beschreibung

Mit der “iCUE Edition” der Space Frogs erhalten Sie einen schwarz-weißen Gaming PC, der in QHD-Auflösung (mit Raytracing) mühelos jede Herausforderung meistert. Die Beleuchtung ist vollständig über die iCUE-Software anpassbar, und mit 2 TB Speicherplatz sollten Sie selbst die größten Spiele ohne Probleme herunterladen können.

Kritik

Das Bild weicht von der Konfiguration ab. Das gezeigte Mainboard und die Grafikkarte sind nicht in der Komponentenliste aufgeführt.

Für etwa 10 Euro mehr hätte es das MSI B650 Tomahawk WiFi Mainboard gegeben.

Der Arbeitsspeicher könnte wieder etwas schneller sein, um das volle Potenzial von DDR5 auszuschöpfen.

Das Grafikkartenmodell “MSI RTX 4070 Ti Gaming X Slim” ist, wie der Name schon sagt, besonders dünn. Dies geht auf Kosten der Kühlleistung, wirkt sich jedoch nicht positiv auf den Preis aus. Eine AMD Radeon RX 7900 XT mit einem deutlich größeren Kühler und 20 GB Grafikspeicher ist kostengünstiger.

Das Netzteil passt zwar zum Farbschema des PCs, jedoch ist dies irrelevant, wenn das Netzteil nicht sichtbar ist und Sie keine weißen Kabel bevorzugen.

Fazit

Die “iCUE Edition” ist deutlich besser gelungen als die “Starter Edition”. Sie folgt einem klaren Farbschema, bietet ein besseres (wenn auch nicht hervorragendes) Preis-Leistungs-Verhältnis und verfügt über 2 TB Speicherplatz. Bei dieser Konfiguration gibt es nur kleine Kritikpunkte, die jedoch nicht so entscheidend sind wie der Aufpreis von knapp 330 Euro im Vergleich zum Selbstbau.

iCrimax Gaming PC AMD Ryzen 7 Franklin (1.479 €)

iCrimax gehört zu den Top 20 der erfolgreichsten Youtuber Deutschlands und ist besonders für seine GTA 5- und Minecraft-Videos sowie Livestreams bekannt.

Megaport

Beschreibung

Der “iCrimax Gaming PC AMD Ryzen 7 Franklin” richtet sich an unerfahrene Zuschauer von iCrimax, die sich einen High-End-PC wünschen, aber lediglich einen PC in der Einsteigerklasse für Full-HD-Gaming erhalten. Bei dieser Konfiguration liegt der Schwerpunkt auf den visuellen Eigenschaften, wobei 6 RGB-Lüfter (7 mit dem Lüfter des CPU-Kühlers) und der Arbeitsspeicher das riesige Gehäuse erstrahlen lassen.

Kritik

Auf der Übersichtsseite wird bei diesem PC mit einer Nvidia RTX 3060 Ti geworben. In der Komponentenliste ist jedoch nur eine RTX 3060 aufgeführt.

Das Bild weicht stark von der Konfiguration ab. Das gezeigte Mainboard, die All-In-One Wasserkühlung, die Anzahl der Arbeitsspeicherriegel und die Grafikkarte sind nicht in der Komponentenliste aufgeführt.

Für wenige Euro mehr hätten bessere Mainboard-Modelle zur Verfügung gestanden.

Da es sich um einen Gaming-PC handelt, wäre ein Ryzen 5 5500 in Kombination mit der RTX 3060 völlig ausreichend gewesen.

Der CPU-Kühler ist in der Regel nicht mit der iCUE-Software von Corsair kompatibel, weshalb die Beleuchtung hier nicht synchronisiert werden kann.

32 GB Arbeitsspeicher in der teuersten RGB-Ausführung von Corsair sind bei einem Gaming-PC dieser Preisklasse völlig überdimensioniert. Die 32 GB werden nicht mal ansatzweise ausgeschöpft, und die kostengünstigeren Vengeance-Modelle wären angemessener gewesen, um die preisliche Differenz in die Grafikkarte zu investieren.

Eine RTX 3060 bietet eine relativ niedrige Leistung und nur begrenzte Raytracing-Fähigkeiten. Bessere Alternativen im selben Preissegment wären beispielsweise die Intel Arc A770 8G (mit ausgezeichneter Raytracing-Leistung), die AMD Radeon RX 6650 XT oder die AMD Radeon RX 7600.

Das Netzteil gehört zu den günstigsten und schlechtesten Netzteilen, die man derzeit erwerben kann. Es wird in vielen Ranglisten zur untersten Kategorie gezählt, die Sie unbedingt meiden sollten. Eine ebenfalls kostengünstige und gute Alternative wären die Seasonic G12 GC-Netzteile.

Das Gehäuse ist extrem groß und bietet Platz für zahlreiche Radiatoren und/oder eine Custom-Wasserkühlung. Für den hier angestrebten Verwendungszweck wäre ein kleineres Modell wie das 3000D Airflow vollkommen ausreichend gewesen. Das eingesparte Geld könnte man in die Grafikkarte investieren.

Fazit

Der “Franklin” Gaming PC von iCrimax könnte eine gute Leistung für Einsteiger bieten, wenn die beworbene Grafikkarte verbaut wäre und nicht die teuersten Komponenten für die Optik ausgewählt worden wären.

Diese Konfiguration besitzt ein extrem schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis für einen reinen Full-HD-Gaming-PC. Mit 32 GB Arbeitsspeicher und dem Ryzen 5700X-Prozessor wäre dies eine bessere Workstation, wenn der Rest stimmen würde. In Kombination mit dem Aufpreis von etwa 320 Euro handelt es sich hierbei um eine nicht empfehlenswerte Konfiguration.

iCrimax Gaming PC Intel i9 iCUE Bomb (3.729 € – reduziert)

Megaport

Beschreibung

Der “iCrimax Gaming PC Intel i9 iCUE Bomb” vereint starke Anwendungsleistung, 4K-Gaming-Power und RGB-Optik in einem hochwertigen Gehäuse. Er richtet sich an Content Creator, die beispielsweise auch aufwändige Videoschnittprojekte realisieren möchten. Das gleichzeitige Zocken und Streamen ist ebenfalls in dieser Preisklasse kein Problem, und mit insgesamt 7 RGB-Lüftern, RGB-Arbeitsspeicher und zusätzlicher Beleuchtung in den Einlässen des Gehäuses ist diese Konfiguration ein wahrer Hingucker.

Kritik

Auf der Übersichtsseite sind erneut andere Komponenten angegeben als in der Detailansicht. Zusätzlich waren wir gezwungen ein Netzteil auszuwählen (es war kein Netzteil vorausgewählt), das den Preis von 3.759 Euro (Preis ist gesunken) bei Megaport um mindestens 150 Euro angehoben hat.

Der CPU-Kühler ist in der Regel nicht mit der iCUE-Software von Corsair kompatibel, weshalb er nicht mit den Lüftern und dem Arbeitsspeicher synchronisiert werden kann.

Der Arbeitsspeicher könnte erneut schneller sein. Die Corsair Dominator sehen zwar schön aus, aber die Leistung sollte über der Optik stehen.

Es ist bei Weitem nicht ausreichend, ausschließlich eine 2 TB SSD in diesem PC zu verbauen. Es handelt sich hier nämlich auch um eine leistungsstarke Workstation für anspruchsvolle Anwendungen, deren Dateien viel Speicherplatz erfordern.

Die Entscheidung, zusätzlich zur All-In-One Wasserkühlung 4 Lüfter von Corsair zu verbauen, scheint eine reine Kostenminimierung zu sein. Stattdessen hätte eine Corsair H150i Elite Capellix weniger gekostet, der PC hätte besser ausgesehen, und das Problem der Synchronisation mit der iCUE-Software wäre nicht aufgetreten.

Fazit

Die Konfigurationen von iCrimax bzw. Megaport scheinen ein großes Problem zu haben. Sie versprechen Komponenten, die am Ende nicht in der Konfiguration auftauchen, sie setzen ihre Priorität auf die Optik und die Preise sind viel zu hoch bzw. werden sogar zwangsweise noch höher, wenn Sie die Detailansicht aufrufen und eine Komponente nicht vorausgewählt ist.

Der Aufpreis zum Selbstbau bei dem “iCUE Bomb” PC liegt aktuell bei rund 280 €.

Wir können nur davon abraten, diese Konfigurationen bei Megaport zu kaufen!

