Der beliebte Messenger-Dienst Whatsapp arbeitet derzeit an einer Überarbeitung der Benutzeroberfläche, die der App einen neuen Look verleihen soll. Neue Icons und eine geänderte Farbgebung sollen das Interface modernisieren und einen frischen Anstrich verpassen. Entdeckt wurden die Pläne von WABetainfo.

WABetainfo

Wie Sie schon in den Screenshots erkennen können, bekommen sowohl der helle, als auch der dunkle Modus einen neuen Anstrich. Die Änderungen sind erst beim genaueren Hinsehen ersichtlich: Die Übersichtsleiste am unteren Bildschirmrand ist überarbeitet worden, so ist das Chat-Icon nun grün statt schwarz. Auch der schwebende Aktionsbutton wurde mit dem neuen, helleren Grünton versehen.

Die Neuerungen sind derzeit nur als Teil des Android-Betaprogramms in der Version 2.23.20.10 verfügbar. Doch Whatsapp testet nicht nur unter Android: Neue Icons sollen in den Chateinstellungen und dem Chat-Infobildschirm verfügbar sein, wie in einer aktuellen Whatsapp-Beta für iOS gesichtet wurde.

Eine neue Whatsapp-Beta für iOS zeigt, wie die Icons in den Einstellungen künftig aussehen könnten. WABetainfo

Wie üblich testet Whatsapp in den Beta-Programmen neue Änderungen erst mal aus; ob diese dann später bei allen Nutzern landen, bleibt noch abzuwarten. Wenn Sie selber zu den Beta-Testern gehören möchten, können Sie sich auf dieser Website registrieren – allerdings hat Whatsapp derzeit die maximale Anzahl an Beta-Testern erreicht und nimmt keine neuen Registrierungen entgegen. Gleiches gilt für das Beta-Programm unter iOS, die Registrierung dafür läuft über Apples Testflight-Programm.

Noch mehr Neuigkeiten und Tipps zu Whatsapp: