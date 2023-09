Tinder Select: Angeber-Abo für 6000 Dollar pro Jahr – das bringt es

Die Dating-App Tinder hat mit Tinder Select sein bisher teuerstes Abo-Modell vorgestellt. Das neue Top-Abo ist nicht nur richtig teuer, man kann es auch nicht einfach mal eben buchen, sondern muss sich dafür bewerben. Die Dating-App beschreibt ihr neues Angebot folgendermaßen: “Select ist Tinders exklusive Membership, mit der du Zugriff auf das Beste vom Besten bei Tinder bekommst.”

Das “Beste vom Besten” definiert Tinder dann so:

Direct Message : Bis zu zweimal pro Woche können Sie jemandem eine Message senden, ohne vorher zu matchen. Voraussetzung ist, dass die Zielperson Direct Messages zulässt. Man kann der betreffenden Person aber kein Super-Like vergeben.

: Bis zu zweimal pro Woche können Sie jemandem eine Message senden, ohne vorher zu matchen. Voraussetzung ist, dass die Zielperson Direct Messages zulässt. Man kann der betreffenden Person aber kein Super-Like vergeben. Pole-Position : Personen, die Sie liken, sehen Ihr Profil unverschwommen in ihrer „Likes You“-Übersicht, auch wenn sie kein Gold oder Platinum Tinder-Abo haben. Ihr Profil wird außerdem 7 Tage lang in der „Likes You“-Übersicht priorisiert.

: Personen, die Sie liken, sehen Ihr Profil unverschwommen in ihrer „Likes You“-Übersicht, auch wenn sie kein Gold oder Platinum Tinder-Abo haben. Ihr Profil wird außerdem 7 Tage lang in der „Likes You“-Übersicht priorisiert. Select-Badge : Damit auch wirklich alle sofort sehen, dass Sie viel Geld für Tinder ausgeben (können), können Sie Ihrem Profil den Select-Badge hinzufügen. Wenn Sie dieses Badge Ihrem Profil nicht hinzufügen möchten, können Sie es in den Einstellungen deaktivieren.

: Damit auch wirklich alle sofort sehen, dass Sie viel Geld für Tinder ausgeben (können), können Sie Ihrem Profil den Select-Badge hinzufügen. Wenn Sie dieses Badge Ihrem Profil nicht hinzufügen möchten, können Sie es in den Einstellungen deaktivieren. Select-Modus: Hier suchen und finden Sie nur Select-Mitglieder.

Laut Tinder dürfen nur weniger als ein Prozent der Nutzer Tinder Select nutzen, wie Fortune schreibt. Dabei soll es sich laut Tinder um die aktivsten Nutzer handeln.

Die Select-Funktionen stehen nur in der App und nicht auf Tinder.com zur Verfügung. Das Tinder-Select-Abo können Sie mit einem kostenpflichtigen Tinder Plus-, Gold- oder Platinum-Abonnement kombinieren. Deren Preise variieren allerdings je nach Laufzeit und einiger anderer Faktoren, weshalb man auf der offiziellen Website der Dating-App (Download: Android | iOS ) keine konkreten Zahlen findet. Wir geben in Tinder-Kosten: Abo-Preise auf einen Blick einen Überblick über die Kosten.

Das kostet Tinder Select

In den USA bezahlen Nutzer 499 US-Dollar pro Monat. Die Preise für deutsche Nutzer hat Tinder noch nicht verraten. Die deutsche Seite von Tinder Select finden Sie hier.

Hier bekommen Sie Tinder Select

Um sich für eine Select-Mitgliedschaft zu bewerben, gehen Sie auf tinder.com/SELECT. Bei Redaktionsschluss nahm Tinder aber auf seiner deutschen Tinder-Select-Seite keine Bewerbungen entgegen.

Das sind die Voraussetzungen für eine Bewerbung

Damit Tinder Ihnen eine Tinder-Select-Mitgliedschaft gewährt, muss Ihr Profil diese Voraussetzungen erfüllen:

5 Interessen beinhalten

4 Bilder beinhalten

Eine Bio mit mindestens 15 Zeichen beinhalten

Eine gewünschte Beziehung nennen

Fotoverifiziert sein

Falls Tinder Ihre Bewerbung annimmt, erhalten Sie eine Mail mit einem Freischaltcode. Alle Details zu Tinder Select lesen Sie hier.

Tinder richtig nutzen: Diese Tipps verbessern Ihre Date-Chancen

Tinder Gold und Plus deutlich günstiger: Mit diesem Trick sparen Sie bis zu 50 Prozent

Der ultimative Spartipp: Tinder-Abo über Amazon

Auf Amazon erhalten Sie Tinder-Gutscheine für ein Tinder Plus oder Tinder Gold Monatsabo, die Sie entweder an andere verschenken oder für sich selbst nutzen können.

Tinder Gold Gutschein bei Amazon

Tinder Plus Gutschein bei Amazon

Mit diesen Gutscheinen haben Sie die Möglichkeit, exklusive Funktionen freizuschalten, die die kostenlose Basis-Version nicht bietet: