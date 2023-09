Windows 10 bekommt diese wichtige Verbesserung nicht

Netzwerkspezialist Netgear hat in einem Support-Dokument mitgeteilt, dass Windows 10 den neuen, schnelleren Wi-Fi-7-Standard nicht unterstützen wird. Damit bestätigt Netgear bereits entsprechende Gerüchte.

Zunächst einmal geht es in besagtem Netgear-Support-Dokument um Wi-Fi über das 6-GHz-Band. Dieses wurde mit dem Wi-Fi-6E-Standard eingeführt und ist auch für Wi-Fi 7 zwingend erforderlich. Um das 6-GHz-Band nutzen zu können, muss ein PC laut Netgear einen kompatiblen Netzwerkadapter mit den aktuellsten Treibern besitzen und zudem die neueste Version von Windows 11 verwenden.

In diesem Zusammenhang betont Netgear, dass Microsoft mitgeteilt habe, dass es die 6-GHz-Unterstützung nicht auf Windows 10 zurückportieren werde. Selbst wenn Sie also einen 6-GHz-fähigen Netzwerkadapter in Ihrem Rechner verbaut haben, können Sie, wenn Ihr PC Windows 10 verwendet, kein 6-GHz-WLAN nutzen, bis Sie auf Windows 11 aktualisieren.

Mit anderen Worten: Da Windows 10 das 6-GHz-Frequenzband nicht unterstützt, 6 GHz aber für Wi-Fi 7 zwingend vorausgesetzt wird, kommt Windows 10 mit Wi-Fi 7 nicht klar.

Das bringt Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 (offiziell als “802.11be Extremely High Throughput EHT” bezeichnet) verspricht noch einmal deutlich mehr Bandbreite gegenüber Wi-Fi 6E, nämlich theoretisch bis zu 46 Gbit/s statt der 9,6 Gbit/s. Alles Wissenswerte zu Wi-Fi 7 lesen Sie in Wi-Fi 7: So schnell ist der neue WLAN-Standard.

6 GHz ist Voraussetzung

Die wesentliche Neuerung, die Wi-Fi 6E brachte, war die Nutzung des 6-GHz-Bandes zur Kommunikation im WLAN als Ergänzung zu den bisher genutzten 2,4- und 5-GHZ-Frequenzbändern. In Deutschland ist dafür der Frequenzbereich 5,945 bis 6,425 GHz seit Juli 2021 freigegeben. Er umfasst eine Bandbreite von 480 MHz. Alles was Sie zu Wi-Fi 6E wissen sollten, lesen Sie in Wi-Fi 6E: So viel Tempo bietet der Wi-Fi 6-Nachfolger.

Die besten WLAN-Router mit Wi-Fi 6 im Vergleich

AVM hat mit der Fritzbox 5690 Pro und mit der Fritzbox 6670 Cable bereits Routermodelle vorgestellt, die für Wi-Fi 7 bereit sein sollen. Amazon hat mit dem eero Max 7 ebenfalls einen Wi-Fi-7-tauglichen Router präsentiert. Zu einem unfassbar hohen Preis von rund 700 Euro können Sie ihn hier vorbestellen. TP-Link bietet ebenfalls schon einen Wi-Fi-7-Router an: TP-Link Deco BE85 im Test – das leistet der erste im Handel verfügbare Wi-Fi 7-Router.