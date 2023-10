Die besten E-Lastenräder

Lastenräder mit Elektromotor sind heute eine echte Alternative zum Pkw: Wir befördern damit Einkäufe oder sperrige Güter sicher und zuverlässig durch die Gegend – in Ballungszentren sogar oft schneller als mit dem Auto.

Denn mit dem Lastenrad kann man nervige und zeitraubende Staus einfach umfahren, man spart sich die zunehmend knifflige Parkplatzsuche und kann in Bereiche einfahren, die dem Pkw oft verwehrt bleiben. Auch den Nachwuchs bringt man damit stressfrei zur Kita oder in den Kindergarten. Und wenn man mal zum Campen in die Natur will, dann trägt das Lastenrad dankbar jede Ausrüstung.

Die Vorzüge von Lastenrädern auf einen Blick

Gesundheitsaspekt: Mehr Bewegung im Alltag

Stressfrei: Keine Staus oder Parkplatzprobleme

Gut für die Umwelt

Große Auswahl an Modellen

Komfortable Fahrten dank leistungsstarker Motoren

Richtig viel Platz

Verschiedene Erledigungen in einer Tour abhaken

Leasing-Angebote und steuerliche Förderungen verfügbar

Solche Vorteile nehmen viele Verbraucher heute dankbar an, der Absatz von Cargobikes ist in den vergangenen Jahren rasant gestiegen: Mehr als 210.000 Lastenräder wurden in Deutschland allein im Jahr 2022 verkauft. Modelle mit Elektroantrieb stehen dabei in der Gunst der Käufer ganz oben, ganze 165.000 Stück hat der Handel abgesetzt.

Kein Wunder: Die elektrischen Packesel bieten inzwischen komfortable Reichweiten von über 60 Kilometer (km), nehmen (je nach Modell) auch sperrige Güter wie Waschmaschinen auf und lassen sich komfortabel fahren.

Die besten elektrischen Lastenräder: Diese Top-Modelle stehen zur Auswahl

Mit der Beliebtheit von E-Lastenrädern ist auch das Angebot schnell gewachsen, grundsätzlich kann man zweierlei Typen unterscheiden. Während man einspurige Lastenräder im Grunde wie ein normales Fahrrad fährt und balancieren muss, stehen mit mehrspurigen Cargobikes echte Packmaschinen zur Verfügung: Die Gefährte können schwer beladen werden und halten auch bei langsamen Fahrten sicher ihre Spur.

Dafür brauchen sie aber auch mehr Platz (auf schmalen Radwegen kann es bei Gegenverkehr manchmal eng werden) und das Fahrgefühl ist weniger dynamisch. Auch E-Lastenräder mit Neigetechnik (Babboe Carve-E) sind inzwischen verfügbar.

Babboe City-E

Babboe

Babboe City-E beim Hersteller ansehen

Babboe City-E bei Lucky Bike ansehen

Preis: 3.350 Euro (je nach Konfiguration)

Gewicht: 55 kg

Reichweite: 50–70 km

Maximale Zuladung: 200 kg (Gesamtgewicht), 80 kg (Transportbox), 20 kg (Gepäckträger)

Vorteile: Gute Verarbeitung, durchdachtes Konzept

Viel Stauraum

Gute Schaltung

Komfortable Sitzhaltung

Farbe und Akku flexibel wählbar

Gurte für Kinder Nachteile: Schwächelt am Berg (besonders beim Anfahren)

Möglicher Konflikt beim Transport von Kindern (Kopf an Lenkstange)

Das Babboe City-E ist ein reines Stadt-Rad, für Berge und starke Steigungen ist es nämlich etwas weniger geeignet. Bei niedrigen Geschwindigkeiten muss man hier nämlich mit sehr geringer Unterstützung auskommen.

So ist auch das Anfahren am Berg nicht gerade komfortabel. Solche Probleme gibt es auf ebenen Strecken aber nicht, da sitzt man bequem im Sattel und hat richtig viel Stauraum. An der Verarbeitung gibt es nichts auszusetzen, auch der stabile Zweibeinständer überzeugt.

Urban Arrow – Family

Urban Arrow

Urban Arrow Family beim Hersteller konfigurieren

Urban Arrow Family bei 18 Grad ansehen

Preis: 6.399 Euro (je nach Konfiguration)

Gewicht: 50 kg

Reichweite: 60 km

Maximale Zuladung: 250 kg (Gesamtgewicht), 125 kg (Transportbox)

Vorteile: Tolle Fahrphysik

Akku direkt im Rahmen laden

Schickes Design

Bequemer Einstieg

Stabiler Ständer

Gurte und Sitzbank für Kinder Nachteile: Höheres Preisniveau

Länge ist gewöhnungsbedürftig

Cargobox nach unten offen, so könnte Nässe eindringen

Gepäckträger kostet extra

Das Urban Arrow – Family bleibt seinem Namen treu und ist ein richtig gutes E-Lastenrad für den Transport von Kindern. Die haben in der großzügigen Cargobox viel Platz, sitzen auf einem gepolsterten Bänkchen und können mit Gurten gesichert werden. Bei Schlechtwetter offenbart das Modell aber eine Schwäche: Der nach unten perforierte Boden lässt bei nasser Fahrbahn mitunter Nässe in den Innenraum.

Babboe – Curve-E

Babboe

Babboe Curve-E beim Hersteller ansehen

Babboe Curve-e bei lucky bike ansehen

Preis: 3.350 Euro

Gewicht: 73 kg

Reichweite: 50–70 km

Maximale Zuladung: 225 kg (Gesamtgewicht), 100 kg (Transportbox), 20 kg (Gepäckträger)

Vorteile: 2 Bänke bieten Platz für bis zu 4 Kinder

Sicherheitsgurte

Breite Reifen

Kippstopper

Viel Zubehör erhältlich (Maxi-Cosi, Regen-/Sonnendecks, Kissen)

Kompakte Form, trotzdem viel Stauraum Nachteile: Relativ breit, weil zweispurig

Sitzkomfort könnte besser sein

Relativ hohes Gewicht

Dieses zweispurige Lastenrad von Babboe verspricht sichere Fahrt auf doppelter Spur. Dank des zusätzlichen Kippschutzes ist man mit dem relativ kompakten E-Lastenrad immer sicher unterwegs.

Fährt man damit Kinder durch die Gegend, dann hat man die kleinen Passagiere immer gut im Blick, zudem ist jede Menge praktisches Zubehör für das Modell zu haben: Damit kann man dann auch Kleinkinder sicher transportieren oder ein Sonnendeck aufspannen. Die Sitzpolsterung für Passagiere im vorderen Cargobereich könnte aber besser sein: Bei ruppigen Fahrten werden die manchmal ganz schön durchgeschüttelt.

Carqon – Cruise

Carqon

Carqon Cruise beim Hersteller ansehen

Preis: 5.899 Euro (je nach Konfiguration)

Gewicht: 50 kg

Reichweite: 40–70 km

Max. Zuladung: 75 kg (auf Ladefläche), Fahrergewicht bis 100 kg

Vorteile: Hoher Fahrkomfort

Optionale Nabenschaltung

Breite und sichere Reifen

Federgabel

Tolles Design

Cargobox mit Hochkragen und Sicherheitsgeländer

Optionaler Zweit-Akku Nachteile: Selbstbewusster Preis

Breite Reifen, eine große Menge an Stauraum und hervorragende Verarbeitung machen das Carqon Cruise zum erstklassigen Lastenrad und einem komfortablen Kindertaxi. Bei der Spezifikation hat man manche Auswahl: Naben- oder Kettenschaltung steht zur Verfügung und den Akku kann man mit unterschiedlicher Leistung bestellen, auf Wunsch auch gleich im Doppelpack.

Willkommener Komfort-Bonus: Das Carqon – Cruise hat eine Vorderradgabel, die Passagiere und den Fahrer bei Unebenheiten (Kopfsteinpflaster) vor den gröbsten Erschütterungen bewahren.

Riese & Müller – Packster 70

Riese & Müller

Riese & Müller Packster 70 beim Hersteller ansehen

Riese & Müller Packster 70 bei Fahrrad XXL ansehen

Preis: 7.199 Euro (je nach Konfiguration)

Gewicht: 41 kg

Reichweite: 40–60 km

Max. Zuladung: 200 kg (Gesamtgewicht), 27,5 kg (Gepäckträger)

Vorteile: Voll gefedert (Cargobike-Fully)

Hoher Fahrkomfort, tolle Wendigkeit

Hervorragende Verarbeitung

Geringes Gewicht Nachteile: Cargobox etwas klein

Hoher Preis

Das Riese & Müller – Packster 70 ist ein echter Alleskönner, bei dem man im Sattel auch richtig Spaß haben kann. Das liegt am wendigen Fahrstil und einer in diesem Segment ziemlich einzigartigen Federung: Das Cargobike ist nämlich ein “Fully”. Zur Federgabel vorn kommt also noch ein gefederter Hinterbau. Aus Schüttel-Abenteuern wie Kopfsteinpflaster macht das Bike damit eine vergleichsweise sanfte Fahrt – daran kann man sich wirklich schnell gewöhnen.

Dabei bleibt das Modell flexibel: Man kann damit bis zu drei Kinder in Sicherheitsgurten transportieren oder den Vorbau für reinen Cargo-Transport umrüsten. Dafür stehen Persenninge, Verdecke oder abschließbare Boxcover zur Verfügung. Für rund 100 Euro extra kann man auch einen RX-Chip einbauen lassen, der protokolliert etwa Standortdaten oder Fahrstatistiken.

Tern – GSD S00

Tern

Tern GSD SOO beim Hersteller ansehen

Tern GSD SOO bei lucky bike ansehen

Preis: 7.299 Euro

Gewicht: 35 kg

Reichweite: 50–100 km (500 Wh), 100–200 km (1.000 Wh)

Max. Zuladung: 200 kg (Gesamtgewicht), max. 120 kg Fahrergewicht

Vorteile: Leicht und kompakt

Mit Federgabel

Stufenlose Nabenschaltung

Erweiterbar auf Dual-Batterie für doppelte Reichweite

Ausgezeichnete Bremsen

Große Auswahl an Zubehör

Permanentes Rücklicht

Schwerlast-Gepäckträger

Auch Kindertransport möglich

Tolles Design Nachteile: Hoher Preis

Ständer schwergängig

Das Tern GSD S00 fährt sich mit seiner kompakten Form und der kurzen Länge fast wie ein normales Rad. Nabenschaltung, eine Federgabel und ein optionaler Zweit-Akku für doppelte Reichweite (bis zu 200 km) versprechen hohen Fahrspaß. Beladen wird das E-Cargobike auf seinem Schwerlast-Gepäckträger, der hält mehr als 100 kg aus.

Auch bei höheren Geschwindigkeiten (bergab) und mit voller Beladung kann man sich noch auf die verbauten Scheibenbremsen verlassen, die hydraulischen Magura MT5 bringen das E-Bike zuverlässig wieder zum Stillstand. Praktisch: In der Gabel ist bereits ein Abus-Schloss integriert.

Beim Zubehör bieten die Hersteller dann mächtig Auswahl: Es gibt Kindersitze, gepolsterte Beifahrer-Sessel mit Armlehnen (Captain’s Chair), Frontgepäckträger, Seitentaschen und Regenschutzzelte für den Kindertransport.

Muli – E-Muli st

Muli

Muli – E-Muli st beim Hersteller ansehen

Muli – E-Muli st bei WingWheels ansehen

Preis: 5.130 Euro (je nach Konfiguration)

Gewicht: 34 kg

Reichweite: 60 km

Max. Zuladung: 195 kg (Gesamtgewicht), 70 kg (Korbzuladung), max. Fahrergewicht 100 kg

Vorteile: Schön leicht

Kompakt

Mit Rahmenschloss

Hohes Fahrvergnügen

Flexibler Cargo-Korb kann zusammengelegt werden Nachteile: Kleines Vorderrad

Kleines Display

Korbvolumen könnte größer sein

Wenig Gewicht, eine kompakte Bauform und viel Fahrspaß: Das E-Muli st ist ein gelungenes elektrisches Lastenrad mit einem fairen Preisschild. Besonders der Transportkorb fällt bei dem Modell schnell auf: Der bietet Platz für den einen Kindersitz-Einsatz, ist besonders leicht und lässt sich bei Bedarf auch kompakt zusammenfalten. Obwohl das Rad selbst schon fast als Leichtgewicht durchgeht (zumindest unter den E-Lastenrädern) kann man es großzügig beladen, zumindest was das Gewicht angeht.

Das E-Muli st hat einen relativ kleinen Vorderreifen, was an sich eigentlich kein Problem ist. Weil der Hersteller aber auch auf eine Federgabel verzichtet, machen sich holprige Wege auf dem Lastenrad gerne mal bemerkbar. Beim Fahrer wirken sich solche Stöße dank Sattelfederung zwar weniger aus, Passagiere werden bei höheren Geschwindigkeiten auf Kopfsteinpflaster aber ordentlich durchgeschüttelt. Da sollte man dann also etwas langsamer fahren – es sei denn, die Kids stehen drauf.