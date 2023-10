Fire TV (Stick) Kaufberatung: Alle Modelle im Vergleich

Tech-Upgrade bei Amazon: Erst kürzlich hat Amazon neue und richtig spannende Produkte vorgestellt. Darunter auch Upgrades für den Fire TV Stick 4K und den Fire TV Stick 4K Max. Das ist der perfekte Anlass, die beliebten Streaming-Lösungen von Amazon in unserer Kaufberatung gegeneinander antreten zu lassen. Hier finden Sie den perfekten Fire TV Stick, um Ihr Wohnzimmer ins Streaming-Kino zu verwandeln.

Die neuen Fire TV Sticks (4K & 4K Max) kommen am 18. Oktober

Bevor wir die aktuellen Fire TV-Modelle vergleichen, wollen wir kurz auf die neue Technik beim Fire TV Stick 4K und seinem Schwestermodell (4K Max) eingehen. Im Rahmen einer umfangreichen Produktvorstellung hat Amazon die neuen Modelle gerade erst präsentiert – und das Upgrade sieht spannend aus. Erscheinen sollen die neuen Modelle (2. Generation) am 18. Oktober. Die technischen Details können wir Ihnen aber heute schon verraten.

Zur Grundausstattung beider 4K-Sticks gehört nach wie vor die Darstellung von Ultra-HD-Inhalten sowie HDR, HDR10+, Dolby Vision und Dolby Atmos Sound. Auch die Integration in eine Heimkino-Gruppe, etwa mit Amazon Echo Studio oder dem Amazon Echo 4, macht die Streaming-Lösungen interessant.

Fire TV Stick 4K Max: Schneller, besser (und teurer)

Kommt am 18. Oktober: Der neue Fire TV Stick 4K Max (2. Gen) unterstützt Ambient-TV amazon

Der neue Fire TV 4K Max ist nach wie vor Amazons Premium-Lösung fürs heimische Streaming-Vergnügen. Das aktualisierte 2023er-Modell verfügt aber über einen neuen Rechenkern mit 30 Prozent mehr Leitung (1,7 GHz -> 2,0 GHz) und bietet 16 GB Speicher.

Dazu kommen Wi-Fi 6E und erstmalig die Ambient-TV-Funktion. Manche kennen das bereits vom Amazon Fire TV Omni (eigenständiger Smart-TV): Damit verwandeln wir den Fernseher in einen digitalen Bilderrahmen. Nutzt man das Gerät dann mal nicht zum Fernsehen, kann man damit eigene Bilder darstellen oder auf eine Gratis-Bibliothek von Amazon zugreifen: Mehr als 2.000 Fotos und Grafiken stehen da zur Auswahl.

Auch Smart-Home-Kameras lassen sich mit Ambient-TV anzeigen, Musik-Wiederhabe wird unterstützt (etwa Spotify oder Amazon Music) und Kalendereinträge können auf dem Display dargestellt werden. Die Funktion können Sie künftig sowohl per Fernbedienung als auch per Sprachbefehl aktivieren: „Alexa, starte Ambient-TV“. Die Sprachbedienung soll mit dem neuen Modell generell einfacher und schneller werden. Dafür hebt Amazon aber auch den Preis etwas an.

Fire TV Stick 4K – auch der kleine Bruder bekommt ein Upgrade

Der normale Fire Stick 4K muss zwar noch auf die Ambient-TV-Funktion verzichten, hat aber ebenfalls ein Leistungsupgrade erhalten und werkelt mit einem neuen 1,7 GHz Quad-Core-Prozessor jetzt auch mit 30 Prozent mehr Leistung.

Welcher Fire TV Stick passt zu mir? Diese Auswahl haben Sie

Würfelspaß: Der Fire TV Cube kombiniert Amazon Echo mit 4K-Streaming Amazon

Aktuell stehen vier verschiedene Fire TV Sticks zur Verfügung. Mit dem Amazon Fire TV Cube ist noch ein fünftes Modell zu haben, dabei handelt es sich aber um eine Art Set-Top-Box mit Sprachsteuerung. Der im Vergleich mit den schlanken Sticks etwas klobige Würfel unterstützt 4K und überzeugt mit toller Technik – nervt aber sogar Prime-Kunden mit Werbung.

An den Fire TV Cube kann man auch eine Spielekonsole oder Webcam anschließen, er ist für rund 160 Euro aber auch deutlich teurer. Die verfügbaren Stick-Modelle werden mit einer Alexa-Sprachfernbedienung geliefert, verzichten aber auf eigene Lautsprecher.

Modell Fire TV Stick Lite Fire TV Stick Fire TV Stick 4K (2. Gen) Fire TV Stick 4K Max (2. Gen) Fire TV Cube Preis 35 Euro 45 Euro 70 Euro 80 Euro 160 Euro Angebot bei Amazon ansehen bei Amazon ansehen bei Amazon ansehen bei Amazon ansehen bei Amazon ansehen Geeignet für Normales Streaming HD-Streaming & Gerätesteuerung 4K-Streaming (Kinoqualität) 4K-Streaming (Kinoqualität) 4k-Streaming mit integrierter Sprachsteuerung Besonderheit ohne TV-Steuerungstasten Preis ohne TV-Tasten: -10 Euro neue Version mit App-Tasten neue Version mit Ambient-TV Sprachausgabe Auflösung (max) Full HD Full HD 4K 4K 4K Audioformate Dolby-Audio Dolby Atmos-Audio Dolby Atmos-Audio Dolby Atmos-Audio Dolby Atmos-Audio Videoformate HDR, HDR10, HDR10+, HLG HDR, HDR10, HDR10+, HLG Dolby Vision und HDR, HDR10, HDR10+, HLG Dolby Vision und HDR, HDR10, HDR10+, HLG Dolby Vision und HDR, HDR10, HDR10+, HLG Gewicht 32 Gramm 32 Gramm 54 Gramm 48 Gramm 0,5 Kilogramm Dolby Vision – – ✓ ✓ ✓ Live-Video mit Bild im Bild – – ✓ ✓ ✓ Ambient-TV auf Fire TV – – – ✓ – Wi-Fi-Version Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E und Ethernet-Anschluss Fernbedienung Alexa-Sprachfernbedienung Lite Alexa-Sprachfernbedienung Alexa-Sprachfernbedienung Alexa-Sprachfernbedienung Enhanced Edition Alexa-Sprachfernbedienung Enhanced Edition Speicherplatz 8 GB 8 GB 8 GB 16 GB 16 GB Arbeitsspeicher 1 GB 1 GB 2 GB 2 GB 2 GB Release 2021 2021 2023 2023 2022

Amazon Fire TV am Fernseher nutzen – das müssen Sie beachten

Einer der großen Vorteile der Amazon Fire TV Sticks ist die einfache Handhabung. Sie benötigen dafür allerdings einen halbwegs modernen Fernseher mit mindestens HD oder Ultra-HD sowie einem freien HDMI-Eingang.

Auch ein Amazon-Kundenkonto sowie Wlan benötigen Sie, denn der Fire TV Stick überträgt Streaming Inhalte direkt vom Internet auf den verbundenen Fernseher. Die Einrichtung des Gerätes ist dann in wenigen Schritten erledigt.