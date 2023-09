Teamgroup T-Force M200 Portable SSD im Test: Schnell und günstig

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Schnelle Leistung im Alltag

Attraktives Design

Günstiger Preis Kontra Keine TBW-Einstufung

Langsame Schreibvorgänge bis 200 MB/s aus dem Cache Fazit Die Teamgroup T-Force M200 Portable SSD bietet ein wirklich hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. So auch das Modell mit 4 TB Kapazität, das Sie aktuell bei Amazon schon für 309,90 Euro bekommen, die 2-TB-Version kostet bei Alternate sogar nur 149,90 Euro. Mit ihrem günstigen Preis ist die M200 Portable SSD eine gute Alternative zu den teureren Modellen anderer Hersteller. Die Preisangeben unten beziehen sich auf die 2-TB-Ausführung der M200.

Preis beim Test

$40 for 256GB | $58 for 512GB | $260 for 2TB | $300 for 4TB

Hardcore-Gamer werden eine gewisse Ähnlichkeit der M200-SSD mit dem Scharfschützengewehr CheyTac M200 feststellen. Für “normale” PC-Anwender sieht die externe SSD mit ihrem außergewöhnlichen Design wahrscheinlich einfach nur gut aus.

Die M200 ist etwa bei Amazon in den Kapazitäten mit 512 GB, 1 TB, 2 TB und 4 TB erhältlich. Modelle mit anderen Kapazitäten (250 GB und 8 TB) sind beim Hersteller gelistet, in Deutschland aber (noch) nicht verfügbar.

Design & Verarbeitung

Die 105 mm lange, 55 mm breite, 11 mm dicke und knapp 80 g leichte M200 ist in Schwarz gehalten und weist abwechselnd raue und halbglänzende Oberflächen auf.

Für den Fall, dass Sie das SSD aus irgendeinem Grund an einem Gürtel tragen möchten, befindet sich am Gehäuse ein Haken für Lanyards und Clips. Teamgroup macht keine Angaben zur IP-Schutzklasse. Laut Hersteller soll die SSD einen Sturz aus zwei Metern Höhe überstehen. Wir haben das nicht getestet. Aus unserer praktischen Erfahrung erscheint die Angabe jedoch plausibel.

Beachten Sie, dass die blauen Streifen Reflektionen der Raumbeleuchtung sind. Die M200 ist komplett schwarz.

Die interne SSD ist eine M.2-2280 SSD. Das muss sie auch sein, um die theoretisch möglichen Geschwindigkeiten von 20 GBit/s zu erreichen. Die NVMe verwendet entweder TLC oder QLC, wie uns Teamgroup auf Nachfrage im Faktencheck mitteilte.

Zu den Kapazitäten machte das Unternehmen keine Angaben, sagte aber etwas Interessantes: Man behalte sich das Recht vor, Komponenten auszutauschen, falls es zu Lieferengpässen kommen sollte. Wir hoffen, dass es dazu nicht kommt.

Wie Sie weiter unten sehen werden, entsprach die Leistung des 4-TB-Modells in den Benchmarks und im täglichen Betrieb tatsächlich der einer 20-GBit/s-SSD. Allerdings nur, wenn das Caching der Daten (Schreiben als SLC oder Zelle/Bit für Zelle/Bit) vollständig aktiviert war. Die Daten werden später, wenn es die Zeit erlaubt, in das native Format übertragen.

Ein Unterschied zwischen der Leistung von TLC und QLC besteht immer dann, wenn das NAND außerhalb des Cache geschrieben wird, und zwar im nativen 3-Bit- oder 4-Bit-Format. TLC kann oft noch 450 MB/s oder mehr erreichen, während QLC auf 90 bis 200 MB/s absinken kann.

Nach dem Füllen des Laufwerks lag die ultimative niedrige Geschwindigkeit der M200 bei etwa 150 MB/s. Daher vermute ich, dass der NAND in unserem 4-TB-Testgerät QLC ist.

Die M200 hat eine Garantie von fünf Jahren. Teamgroup gibt jedoch keinen TBW-Wert (Terabytes, die geschrieben werden können) an. Da auf externen SSDs selten viel geschrieben wird, sollte man so oder so auf der sicheren Seite sein.

Die tragbare SSD M200 sieht robust aus und überzeugt durch ihre schnelle Leistung.

Leistung

Die M200 ist nicht die schnellste 20-GBit/s-Festplatte, die wir bisher getestet haben. Die portable SSD ist sicherlich schnell genug für den durchschnittlichen Benutzer. Insgesamt sprechen wir von wenigen Prozent, die die M200 langsamer ist als die schnellsten Modelle.

Die Teamgroup-SSD war beim Benchmark mit Crystal Disk Mark 8 etwas langsamer, dominierte aber den 450-GB-Schreibtest. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das 4 TB NAND der M200 einen gewissen Einfluss auf das Ergebnis hatte.

Die Teamgroup M200 schrieb schneller, las aber langsamer als die WD Black P50.

Während die M200 bei den 48-GB-Übertragungen nicht ganz mit der WD Black P50 mithalten konnte, war sie verdammt nah dran und subjektiv gleichauf. Kürzere Balken sind besser.

Noch einmal: Die M200 ist eine 20-GBit/s-USB-SSD (USB 3.2×2). USB-Anschlüsse mit 20 GBit/s sind nicht annähernd so häufig wie solche mit 5 oder 10 GBit/s (USB 3.x). Die M200 ist jedoch abwärtskompatibel, wie alle von uns getesteten externen 20 Gbit/s Laufwerke. Über die weitaus gängigeren 10-GBit/s-Ports erhält man einen konstanten Durchsatz von etwa 1 GBit/s, mit 5-GBit/s-USB einen Wert von 500 MB/s.

Hier hat die M200 die WD P50 eingeholt und übertroffen. Aber ein Teil des Vorteils ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sie 4 TB NAND für den Cache hat, verglichen mit den 2 TB der WD.

Sie haben vielleicht bemerkt, dass Sie die Geschwindigkeitsangabe für USB durch 10 teilen können, um den tatsächlich zu erwartenden Durchsatz zu erhalten. Normalerweise (und logischerweise) teilt man die Bits durch 8, um MB oder GB zu erhalten. Der Overhead des USB-Protokolls macht jedoch etwa 20 Prozent der verfügbaren Bandbreite aus, so dass die Faustregel lautet: durch 10 teilen.

Bei der 4 TB M200 wird wahrscheinlich TLC verwendet, da die Leistung außerhalb des Cache liegt.

Wie bereits erwähnt, verlangsamt sich die Schreibleistung auf ein Schneckentempo, sobald der Cache ausgeschaltet ist, wie im obigen Screenshot zu sehen ist.

Fazit

Die Teamgroup M200 ist schnell, extrem preisgünstig und passt vom Design her gut in die Gaming-Nische.

Spezifikationen

Modell: M200 Portable SSD

Interface: USB 3.2 Gen2x2 Type-C

Kapzitäten laut Hersteller: 250 GB / 500 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB

Performance: bis zu 2.000 MB/s beim Lesen und Schreiben

Gewicht: 83 Gramm

Abmessungen: 105 × 55,5 × 11 mm (L×B×H)

Garantie: 5 Jahre (eingeschränkt)

Wie wir testen

Externe Laufwerkstests werden derzeit unter Windows 11, 64-Bit auf einem X790-Motherboard (PCIe 4.0/5.0) mit i5-Prozessor (12400) und 64 GB RAM (2 × Kingston Fury 32GB DDR5 4800MHz) durchgeführt. Sowohl 20 GBit/s USB als auch Thunderbolt 4 sind verfügbar. Für die 48 GB Übertragungstests wird eine ImDisk RAM-Disk verwendet, die 58 GB des 64 GB Gesamtspeichers belegt. Die 450 GB große Datei wird von der NVMe Samsung 990 Pro 2TB übertragen. Der Micron N48 NAND im pSLC-Modus (pseudo Single Level Cell/1-bit) ist einfach überragend und der E21T verbessert die HMB-Leistung erheblich. Was auch immer der Grund sein mag, man erhält Übertragungsraten auf konstant hohem Niveau, die wir bisher nur von den neuesten PCIe-5.0-Laufwerken kannten, auf denen auch das Betriebssystem läuft..

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei PCWorld und wurde ins Deutsche übersetzt.