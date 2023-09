Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Top 10-GBit/s-Leistung

Kompaktes, abgerundetes Design Kontra Nur in Blassgold erhältlich

Teurer als die Konkurrenz Fazit Zum Testzeitpunkt ist die Beetle X31 von ‎SK Hynix etwas schneller als die Konkurrenz. Auch wenn die externe SSD für den USB-C-Port teurer als vergleichbare Modelle ist, hat der Hersteller einen guten ersten Wurf bei seiner Premiere gelandet.

Preis beim Test

512GB: $71.06 I 1TB: $92.69

SK Hynix Beetle X31 bei Amazon ansehen

Das Prinzip ist einfach: Ansprechendes Design, einprägsame Namen und attraktive Verpackungen helfen bei der Vermarktung von Produkten. Man denke nur an die Praxis von Seagate und Western-Digital, die im Grunde die gleichen Speichergeräte sowohl an Mainstream-Anwender als auch an Gamer vermarkten.

Auch der Hersteller SK Hynix will das Erfolgsprinzip etablieren, tut dies aber etwas halbherzig. Der Name (“Käfer”) und die Verpackung sind außergewöhnlich, ebenso das Design. Beim Gehäuse hätte ich mir gewünscht, dass sich die Produktdesigner mehr Mühe gegeben hätten. Angesichts der wirklich hervorragenden Leistung kann ich das aber verschmerzen.

Design & Verarbeitung

Mit etwas Phantasie (und dem Bild auf der Verpackung unten) sieht die X31 tatsächlich ein wenig wie ein Käfer aus. Allerdings ohne die seitlichen Beine und Flügel und ohne den markanten Brustkorb.

SK Hynix hätte die externe SSD vielleicht besser “Skarabäus” nennen und eine andere Farbe verwenden sollen. Das blasse Gold gefällt mir persönlich nicht – aber vielleicht sehen SIe das ja ganz anders.

Dies ist nicht der Beetle X31 selbst, sondern ein beeindruckendes Kunstwerk auf der Verkaufsverpackung. Wir hätten uns gewünscht, dass sich SK Hynix beim Produkt selbst etwas mehr an dieser Darstellung orientiert hätte.

Das Gehäuse der Beetle X31 ist etwa so groß wie ein Skarabäus-Käfer: Es misst 74 × 46 × 14,8 mm und wiegt 53 Gramm. Das Metallgehäuse wirkt auf den ersten Blick sehr robust. Auf der Unterseite befinden sich rutschfeste Pads. An einer Seite befindet sich der USB-Typ-C-Anschluss und eine Aktivitätsanzeige.

Zum Testzeitpunkt ist der X31 Beetle auf Amazon in zwei Varianten mit 512 GB (58 Euro) und 1 TB (108 Euro) erhältlich. Das ist überdurchschnittlich viel für eine 10-GBit/s-USB-SSD. Vergleichbare Modelle wie die 1TB T7 Portable von Samsung sind rund 30 Euro (!) günstiger.

Der Typ-C-Anschluss und die Aktivitätsanzeige des Beetle X31.

Bei der von uns gemessenen Leistung von knapp 1.000 MB/s muss es sich bei der X31 um eine NVMe handeln. SATA erreicht maximal 550 MB/s. Es ist wahrscheinlich, dass die herstellereigene SSD TLC-NAND verwendet. Ansonsten wäre die erreichte Leistung nach Erschöpfung des sekundären Cache nicht möglich.

Die SK Hynix Beetle X31 erzielte in unseren 48-GB-Übertragungstests eine schnellere Gesamtzeit als die 10-GBit/s-Konkurrenz.

Leistung

Insgesamt ist der Beetle X31 etwas schneller als die Konkurrenz, wobei der Vorsprung mit bloßem Auge kaum zu erkennen ist; Beim sequenziellen Single-Queue- und Single-Thread-Lesen ließ die X31 im Crystal Disk Mark 8 die Konkurrenz hinter sich. Ansonsten war die Beetle X31 nur geringfügig langsamer als die SanDisk Pro-G40.

Die X31 konnte sich in drei Tests durchsetzen und gewann sowohl den Single-Thread- als auch den Single-Queue-Lesetest.

Die Beetle X31 hat unsere 48-GB-Übertragungstests mit Bravour bestanden und zwei sehr gute Laufwerke geschlagen.

Obwohl die Beetle X31 eine sehr gute Schreibgeschwindigkeit beim Übertragen von 450 GB erreicht, verhält sie sich dabei seltsam: Sie begann mit ca. 450 MB/s für die ersten 50 GB, stieg dann auf circa 850 MB/s für den größten Teil des Schreibvorgangs und fiel dann auf etwa 250 MB/s ab, als der sekundäre Cache gegen Ende erschöpft war. Technischer Hinweis: Der TLC wird als SLC behandelt und schreibt ein Bit pro Ebene statt drei Bits pro acht Spannungsebenen.

Es ist der erste Abschnitt, der ungewöhnlich ist, nicht die Mitte oder das Ende. Dies wurde bei allen ersten Durchgängen und bei den zusätzlichen Durchgängen, die wir zur Vergewisserung durchgeführt haben, wiederholt.

Beachten Sie, dass die unten angegebene Zeit erreicht wurde, als das Laufwerk noch neu war. Nach unseren Tests mit 48 GB waren die Schreibzeiten für 450 GB deutlich langsamer (ca. 100 Sekunden länger). Mit anderen Worten: Erwarten Sie im täglichen Gebrauch etwas langsamere Schreibvorgänge für große Dateien von der 1-TB-SSD.

Obwohl die Schreibgeschwindigkeiten in diesem Test etwas uneinheitlich waren, summierte sich alles zur (knapp) schnellsten Schreibzeit der drei 10-GBit/s-Laufwerke.

Die Beetle X31 belegte in den synthetischen Benchmarks und unseren 48-GB-Übertragungstests den ersten Platz unter den 10-GB-SSDs. Sie hätte auch die OWC Envoy Pro FX bei der 450-GB-Schreibgeschwindigkeit vom ersten Platz verdrängen können, sofern sie als 2-TB-Modell verfügbar gewesen wäre.

Fazit

Die X31 ist derzeit die schnellste externe 10-GBit/s-SSD im Test. Die etwas höhere Geschwindigkeit gleicht den höheren Preis nicht aus. Dennoch ist es ein komfortables Design mit einem unterhaltsamen Spitznamen. Da die Leistung im Vergleich zu den Konkurrenten so nahe beieinander liegt, sollte man in dieser Kategorie auf den Preis achten.

Spezifikationen

Modellnummer: AUSG2N01

Verfügbare Kapazitäten: 512 GB und 1 TB

Maximale Lesegeschwindigkeit: 1.050 MB/s

Maximale Schreibgeschwindigkeit: 1.000 MB/s

Interface: USB Type-C

Formfaktor: 2,5 Zoll

Gewicht: 53 Gramm

Abmessungen: 74 × 46 × 14,8 mm

Wie wir testen

Externe Laufwerkstests werden derzeit unter Windows 11, 64-Bit auf einem X790-Motherboard (PCIe 4.0/5.0) mit i5-Prozessor (12400) und 64 GB RAM (2 × Kingston Fury 32GB DDR5 4800MHz) durchgeführt. Sowohl 20 GBit/s USB als auch Thunderbolt 4 sind verfügbar. Für die 48 GB Übertragungstests wird eine ImDisk RAM-Disk verwendet, die 58 GB des 64 GB Gesamtspeichers belegt. Die 450 GB große Datei wird von der NVMe Samsung 990 Pro 2TB übertragen. Der Micron N48 NAND im pSLC-Modus (pseudo Single Level Cell/1-bit) ist einfach überragend und der E21T verbessert die HMB-Leistung erheblich. Was auch immer der Grund sein mag, man erhält Übertragungsraten auf konstant hohem Niveau, die wir bisher nur von den neuesten PCIe-5.0-Laufwerken kannten, auf denen auch das Betriebssystem läuft. Jeder Test wird auf einem neu formatierten und TRIM-fähigen Laufwerk durchgeführt, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Beachten Sie, dass die Leistung bei normalem Gebrauch mit zunehmender Füllung des Laufwerks abnimmt, da weniger NAND-Speicher für das sekundäre Caching zur Verfügung steht und andere Faktoren eine Rolle spielen.

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei PCWorld und wurde ins Deutsche übersetzt.