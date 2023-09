Amazon Prime Video: Filme und Serien bald mit Werbeunterbrechungen

Amazon hat in dieser Woche angekündigt, dass es für Nutzer seiner Plattform Amazon Video mit Prime-Abo bald Werbeunterbrechungen in Filmen und Serien geben soll. Dieser Schritt sei notwendig, um “weiterhin in überzeugende Inhalte zu investieren und diese Investitionen über einen langen Zeitraum zu steigern“, erklärt Amazon in der offiziellen Ankündigung.

Werbung ab Anfang 2024

Anfang 2024 sollen die Werbeschaltungen in den USA, Großbritannien, Deutschland und Kanada beginnen. Im Laufe des nächsten Jahres folgen dann Frankreich, Italien, Spanien, Mexiko und Australien. Als Trostpflaster garantiert Amazon, dass die Abo-Preise für Amazon Prime 2024 nicht steigen werden. Amazon Prime kostet in Deutschland 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro im Jahresabo. Im Rahmen des Abos bekommen Nutzer nicht nur Zugang zu Video-Streaming-Inhalten, sondern auch kostenlosen Premium-Versand, Amazon Prime Music, Amazon Photos, Prime Gaming sowie Prime Reading.

Werbefreie Option für 2,99 US-Dollar im Monat

Wer die Werbung aus seinen Amazon-Prime-Video-Inhalten fern halten will, wird von Amazon zur Kasse gebeten. Laut dem Unternehmen werde es eine werbefreie Option geben, die Prime-Abonnenten zusätzlich 2,99 US-Dollar im Monat kostet. Was die werbefreie Option in Deutschland kosten wird, soll in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Abo hierzulande 2,99 Euro kosten wird.

Amazon auf Sparkurs

Die Einführung von Werbung in Prime-Video-Inhalten und die Tatsache, dass Nutzer für deren Entfernung zahlen müssen, kommt im Rahmen von Kürzungen und Umstrukturierungen bei Amazon. Das Unternehmen hatte in diesem Jahr bereits mehrere Einsparmaßnahmen angekündigt. Dazu zählt auch die Streichung vom mehr als 27.000 Stellen im Unternehmen.