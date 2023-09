Windows 11 23H2 Release: Microsoft verrät Erscheinungsdatum und Inhalt

Die Katze ist aus dem Sack: Microsoft hat in einem Blogeintrag offiziell das Erscheinungsdatum für Windows 11 23H2 genannt. Demnach erscheint das nächste große Windows-11-Update am 26. September 2023. Wie in der Vergangenheit üblich dürfte Microsoft das Update vermutlich nicht gleich vom ersten Tag an für alle kompatiblen Windows-11-PCs bereitstellen, sondern es nach und nach ausliefern. Unsere Kollegen von PC-World haben dazu passend auf der begleitenden Microsoft-Pressekonferenz erfahren, dass Microsoft am 26.9. eine “Preview” des großen Herbst-Updates bereitstellen und ab Oktober dann an die große Masse der Nutzer ausliefern will.

Das Herunterladen von Windows 11 23H2 wird im Hintergrund erfolgen, der eigentliche Installationsprozess wird dann aber mindestens 20 Minuten bis zu einer halben Stunde dauern.

Spartipp: Windows 11 Pro legal für 70 Euro statt 259 Euro UVP kaufen

Für Microsoft ist der Copilot die wichtigste Neuerung. Diesen KI-basierten Copiloten baut Microsoft in seine meistgenutzten und beliebtesten Produkte ein: Microsoft 365, Bing und Edge, er soll aber auch in Windows mit kontextbezogenen Funktionen für alle Anwendungen zur Verfügung stehen. Der Copilot funktioniert als App oder zeigt sich, wenn Sie ihn brauchen, mit einem Rechtsklick. Microsoft will dem Copilot im Laufe der Zeit weitere Funktionen und Verbindungen hinzufügen.

Den Copilot will Microsoft aber für Windows 11 auch unabhängig vom großen Herbst-Update 23H2 ab dem 26.9. als Download anbieten.

Microsoft verspricht mit Windows 11 23H2 folgende Neuerungen:

Über 150 neuen Funktionen. Das Herbst-Update bringt die Leistung von Copilot und neue KI-gestützte Erlebnisse, wie es Microsoft formuliert, für Apps wie Paint, Fotos, Clipchamp und mehr direkt auf Windows-PCs.

Paint wurde um KI für das Zeichnen und die digitale Gestaltung erweitert und bietet nun die Möglichkeit, den Hintergrund zu entfernen und Ebenen zu erstellen. Außerdem gibt es eine Vorschau auf Cocreator, das die Leistung der generativen KI in die Paint-App bringt.

Fotos wurde auch mit KI verbessert, einschließlich neuer Funktionen, die die Bearbeitung Ihrer Fotos erleichtern soll. Mit der Hintergrundunschärfe können Sie das Motiv Ihres Fotos schnell hervorheben. Die Fotos-App findet automatisch den Hintergrund im Foto und hebt mit einem einzigen Klick das Motiv hervor und lässt den Hintergrund verschwinden.

Das Snipping Tool bietet jetzt noch mehr Möglichkeiten, Inhalte auf Ihrem Bildschirm zu erfassen – mit diesem Update können Sie jetzt bestimmte Textinhalte aus einem Bild extrahieren, um sie in eine andere Anwendung einzufügen, oder Sie können Ihre sensiblen Informationen ganz einfach durch Textschwärzung schützen, indem Sie Textaktionen auf dem Post-Capture-Bildschirm verwenden. Und mit der zusätzlichen Tonaufnahme durch Audio- und Mikrofonunterstützung soll es einfacher werden, überzeugende Videos und Inhalte von Ihrem Bildschirm zu erstellen.

Clipchamp, jetzt mit automatischer Zusammenstellung, hilft Ihnen mit Szenenvorschlägen, Bearbeitungen und Erzählungen auf der Grundlage Ihrer Bilder und Ihres Filmmaterials.

Notepad speichert automatisch Ihren Sitzungsstatus, so dass Sie Notepad ohne unterbrechende Dialoge schließen und bei Ihrer Rückkehr dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben. Notepad stellt zuvor geöffnete Registerkarten sowie ungespeicherte Inhalte und Bearbeitungen in diesen geöffneten Registerkarten automatisch wieder her.

Bing wird das neueste DALL.E 3-Modell von OpenAI unterstützen und personalisierte Antworten auf der Grundlage Ihres Suchverlaufs, ein neues KI-gestütztes Einkaufserlebnis und Updates für Bing Chat Enterprise bieten.

Microsoft 365 Copilot wird ab dem 1. November 2023 allgemein für Unternehmenskunden verfügbar sein, zusammen mit Microsoft 365 Chat, einem neuen KI-Assistenten.

Außerdem gibt es ein neues Outlook, einen erneuerten File Explorer und vieles mehr.

Mehr zum Update 23H2 lesen Sie in Windows 11 23H2 Update: Alles, was Sie wissen müssen.