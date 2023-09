Galaxy A15: Render-Bilder und Video zeigen neues Smartphone

Das IT-Magazin The Tech Outlook und der Leaker OnLeaks haben in dieser Woche neue mutmaßliche Details zum Samsung-Smartphone Galaxy A15 veröffentlicht. Der Nachfolger des Galaxy A14 könnte Anfang des nächsten Jahres erscheinen.

Kantiges Design mit abgerundeten Ecken

Die beiden Quellen haben sowohl hochauflösende Renderbilder als auch ein 360-Grad-Rendervideo zum nächsten Budget-Smartphone aus dem Hause Samsung veröffentlicht. Diese lassen einige Design-Änderungen im Vergleich zum Vorgänger Galaxy A14 erkennen. So verfügt das Galaxy A15 wieder über einen flachen Bildschirm und eine flache Rückseite. Im Gegensatz zum A14, das über abgerundete Seitenteile verfügte, sind diese beim A15 nun ebenfalls flach, was dem Smartphone ein kantigeres Aussehen verleiht.

Auf den Renderbildern lässt sich in den Seitenteilen außerdem eine kleine Vertiefung erkennen, in der Samsung den Fingerabdrucksensor und die Lautstärketasten unterbringt. Das Galaxy A15 verfügt außerdem über einen klassischen 3,5-mm-Kopfhörer-Eingang.

6,4-Zoll-Display und Dreifach-Kamera

Das Galaxy A15 bietet zudem ein Display im 6,4-Zoll-Format mit Samsungs Infinity-U-Notch, in der die Front-Kamera untergebracht ist. An der Rückseite ist eine Dreifach-Kamera zu erkennen, deren Linsen übereinander angeordnet sind. Hier findet sich auch der LED-Blitz. Laut The Tech Outlook betragen die Abmessungen des Smartphones 160,2 x 77,4 x 8,4 Millimeter. Zur technischen Ausstattung sind bislang leider noch keine Details bekannt.

Vorgänger für 133 Euro erhältlich

Der Vorgänger Galaxy A14 wurde im ersten Quartal 2023 veröffentlicht. Das Budget-Gerät bietet eine lange Akkulaufzeit und eine solide Leistung. Aufgrund des niedrigen Preises müssen Käufer jedoch Abstriche bei den Kameras und dem Display hinnehmen. Bei Amazon kostet das Smartphone aktuell 133 Euro.