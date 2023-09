AMD Adrenalin 23.9.2: Weniger Lag in Starfield mit neuem Treiber

Wer in seinem Rechner eine aktuelle oder schon etwas in die Jahre gekommene Grafikkarte von Hersteller AMD verbaut hat, sollte in regelmäßigen Abständen die hierfür zuständigen Treiber aktualisieren. Mit der Adrenalin Edition in der Version 23.9.2 WHQL stellt AMD nun brandaktuelle Treiber für seine GPU zur Verfügung. Wie gewohnt bietet der Hersteller zwei Versionen seines Treibers an: Eine Version dient für die aktuellen Karten mit RDNA-, RDNA 2- und RDNA 3-Architektur. Eine zweite Version ist für die Vorgänger Polaris und Vega gedacht.

Weniger Input-Lag

Die Neuerungen im aktuellen Treiber beziehen sich primär auf zwei Spiele: Das Weltraum-Rollenspiel “Starfield“ von Bethesda sowie das vor wenigen Tagen erschienene Soulslike-RPG “Lies of P“ von Neowiz. Erstmals ist auch der Latenzverbesserer Radeon Anti-Lag+ Teil des Treiber-Updates. Konkret hiervon unterstützt werden die Titel “Starfield“, “The Witcher 3“, “Elden Ring“ und “Immortals of Aveum“.

AMD verspricht eine bis zu 45 Prozent geringere Latenz im Weltraum-Rollenspiel “Starfield“, wenn eine AMD Radeon RX 7900 XTX zum Einsatz kommt. Radeon Anti-Lag+ soll Eingabeverzögerungen minimieren, die beispielsweise von der Betätigung einer Taste bis zur Umsetzung auf dem Bildschirm vergehen. Das Feature kann also den einen oder anderen Bildschirmtod verhindern.

An Zweiteilung wird festgehalten

AMD hat nun schon zum zweiten Mal unterschiedliche Versionen für die aktuellen GPU mit RDNA, RDNA 2 und RDNA 3 sowie die älteren Grafikkarten wie Radeon RX 400, Radeon RX 500 oder Radeon RX Vega veröffentlicht. Spieler müssen entsprechend herausfinden, welche Grafikkarte in ihrem Rechner verbaut ist und sich dann den entsprechenden Treiber herunterladen. Besonders einfach lässt sich die im PC installierte Grafikkarte mit dem kostenlosen Tool GPU-Z herausfinden.

