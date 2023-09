Facebook sieht ab sofort etwas anders aus: Die Details

Facebook sieht jetzt anders aus. Naja, zumindest ein klein wenig. Denn Facebook hat in einem Blogbeitrag mitgeteilt, dass es sein Logo leicht verändert hat. Die Änderung, die Meta unter dem Motto “Neudefinition der Markenidentität von Facebook” verkauft, tritt sofort in Kraft, wenn Sie also jetzt auf Facebook gehen, sehen Sie bereits das neue Logo.

Um es gleich vorwegzunehmen: An der Bedienung von Facebook und an dessen Funktionen ändert sich rein gar nichts. Sondern Meta nimmt ausschließlich kosmetische Änderungen vor. Diese fasst Meta in diesen blumigen Marketingsprüchen zusammen:

Aufwertung der ikonischsten Elemente unserer Marke, um ein unverwechselbares, aufgefrischtes Facebook zu schaffen

Vereinheitlichung der Art und Weise, wie die Facebook-Marke über Produkt- und Marketingerfahrungen zum Leben erweckt wird.

Schaffung eines umfassenden Farbspektrums – verankert in unserem Kernblau –, das umfassend und lebendig ist und zudem für die Menschen leichter zugänglich ist

Man erkennt unschwer: tatsächlich handelt es sich nur um einen optischen Feinschliff, der manchen Nutzern auf den ersten Blick gar nicht auffällt.

Facebook-Logo und Blau-Töne

Meta hat vor allem das schon länger existierende Facebook-Logo aufgefrischt. Das Logo ist nach wie vor rund, der Blau-Ton ist nun aber dunkler. Außerdem änderte Meta die Proportionen des “f” im Logo. Zudem hat Meta die gesamte Farbpalette für Facebook angepasst. Die Farbtöne und Kontrastverhältnissen will Meta außerdem für die Barrierefreiheit optimiert haben.

Neue Reactions sind noch in der Entwicklung

Die Aktualisierungen von Reactions befinden sich laut Meta in der Testphase und sollen in den kommenden Monaten eingeführt werden. Meta will deren Farbpalette erweitern und damit “mehr Dimensionalität und Emotionen hervorrufen”. Zudem sollen die neuen Reactions den Richtlinien für Barrierefreiheit entsprechen, sodass sie in jeder Größe lesbar sind, flexibel genug für unterschiedliche Bedürfnisse und einfach für die Menschen sind, die damit interagieren.

Mehrere Animationen auf dieser Seite zeigen die bereits erfolgten und auch die erst noch kommenden Veränderungen.

