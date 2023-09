Crucial X10 Pro im Test: Die bisher schnellste portable SSD mit 20 GBit/s

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Nahezu Thunderbolt 3 SSD-Leistung bei realen Übertragungen

Superschlanker Formfaktor

IP55-Schutzklasse gegen Staub und Spritzwasser Kontra Teurer als 10-GBit/s-SSDs

Kein Typ-A-Adapter mitgeliefert Fazit Die Crucial X10 Pro platziert sich in unseren Tests als schnellste SSD diesseits von Thunderbolt. Dafür sorgt vor allem die fantastische Schreibgeschwindigkeit auf konstant hohem Niveau. Die tolle SSD im kleinen Formfaktor ist eine Empfehlung für Kreative mit kleinem Budget.

Preis beim Test

1TB: $119.99 I 2TB: $169.99

Aktuell bester Preis: Crucial X10 Pro

Crucial X10 Pro bei Amazon ansehen

Die Crucial X10 Pro richtet sich an Anwender, die auch externe Laufwerke mit Thunderbolt 3/4 für maximale Leistung kaufen würden.

In unseren Datentransfertests unter realen Bedingungen schnitt die X10 Pro jedoch fast genauso gut ab wie die Thunderbolt-3-Konkurrenz und kostet mit einem Straßenpreis von knapp 130 Euro für das 1-TB-Modell nur die Hälfte der 10 Sandisk Po-G40 mit TB3 und 10 GBit/s.

USB-C: So schnell sind externe SSDs mit Thunderbolt 3

Design & Verarbeitung

Die X10 Pro wiegt etwas mehr als 40 Gramm und hat die Maße 65 × 50 × 10 mm. Die externe SSD ist nach IP55 zertifiziert ­– sie ist demnach ausreichend staub- und spritzwassergeschützt. Dauerhaftes Eintauchen in Wasser überlebt die X10 Pro nicht. Zudem ist die SSD gegen Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe geschützt.

Das Laufwerk wird über einen Typ-C-Anschluss mit dem PC oder Notebook verbunden. Crucial legt ein entsprechendes Typ-C-zu-Typ-C-Kabel bei. Links oben am Gehäuse gibt es eine Öffnung für ein Schlüsselband. In dieser Ecke befindet sich auch die Aktivitätsanzeige.

Allerdings ist kein Typ-C-auf-Typ-A-Adapter im Lieferumfang enthalten. Es versteht sich von selbst, dass eine 20-GBit/s-SSD ein teurer Overkill ist, sofern Sie keinen passenden 20-GBit/s-Anschluss am PC oder Notebook haben.

Die Crucial X10 Pro zeigt eine exzellente Leistung und kommt Thunderbolt 3 bei einer USB-SSD mit 20 GBit/s am nächsten.

Die Rückseite der Crucial X10 Pro. Jon L. Jacobi

Die X10 Pro ist anthrazitfarben. Dies ist das äußere Unterscheidungsmerkmal zur helleren, silbergrauen X9 Pro mit 10 GBit/s. Beide Gehäuse haben auf der Unterseite eine rutschfeste Beschichtung.

Crucial gewährt auf die X10 Pro eine (eingeschränkte) Garantie von fünf Jahren. Allerdings macht die Firma keine Angaben zu den TBW-Werten (Total Terabyte Written), was wohl der limitierende Faktor ist, ähnlich wie die Laufleistung bei einer Autogarantie. Keine mir bekannte Firma lehnt einen Garantieanspruch ab. Es sei denn, das Laufwerk wird wirklich stark beim Schreiben beansprucht, zum Beispiel 24/7 in einem Server.

Die Leistung der Crucial X10 Pro

Während uns die X10 Pro in den synthetischen Benchmarks keinen echten Aha-Effekt bei uns ausgelöst hat, zeigt sie in unseren Praxistests wirklich hervorragende Ergebnisse. Die Crucial-SSD schlug zwei Thunderbolt-3-Konkurrenten bei den 48-GB-Übertragungen. Daher auch der Vergleich und die Aufnahme der dualen 10 GBit/s/Thunderbolt 3 Sandisk Pro-G40 in die Benchmarks.

Der sequenzielle Durchsatz der X10 Pro im Crystal Disk Mark 8 war sehr gut, wenn auch nicht so gut wie seine 48-GB-Übertragungszahlen. Hier hat die Thunderbolt 3 SSD einen klaren Vorteil.

Hinweis: Die bessere Zufallsleistung der Pro-G40 (fast doppelt so schnell) macht sie zur besten Wahl für die Ausführung von Betriebssystemen. Zufällige Operationen sind nicht die Stärke der X10 Pro. Dennoch waren die Werte in unmittelbarer Nähe zu seinen Konkurrenten mit 20 GBit/s.

Die neueste Generation von SSDs hat sich in Bezug auf die Leistung deutlich verbessert. Wir sind uns jedoch nicht sicher, ob dies auf die NANDs, die Controller oder auf beide zurückzuführen ist. Wahrscheinlich ist es eine Kombination, wobei das Verhältnis zugunsten von NAND ausfällt. Auf jeden Fall ist die 48-GB-Transferrate (unten) für die X10 Pro wirklich professionell.

Bei den 48-GB-Übertragungstests hat das X10 Pro das Rennen gemacht. Kürzere Balken sind besser.

Die X10 Pro war auch beim Schreiben von 450 GB sehr konkurrenzfähig. Allerdings sind das nicht wirklich genug Daten, um einen nativen Schreibvorgang zu erzwingen. Eine weitere Datei mit 900 GB konnte zweimal geschrieben werden. Die Ergebnisse waren jedoch ziemlich düster, sobald es in den Süden ging – 50 MBit/s. Bei einer Speicherkapazität von 2 TB wird dieser Effekt, wenn überhaupt, nur sehr selten auftreten.

Die X10 Pro hat auch beim Schreiben von 450 GB sehr gut abgeschnitten. Und ja, die Zeit des Kingston XS2000 ist ziemlich tragisch. Kürzere Balken sind besser. Jon L. Jacobi

Insgesamt bietet die Crucial X10 Pro eine hervorragende Leistung. Sie kommt Thunderbolt 3 bei einer USB-SSD mit 20 GBit/s am nächsten.

Fazit

Wenn Sie erstklassige Performance unter realen Bedingungen suchen und Thunderbolt 3 nicht nutzen können oder wollen, dann ist die Crucial X10 Pro genau das richtige Modell für Sie.

Die besten SSDs 2023: Kaufberatung & Tipps für jeden Geldbeutel

Technische Daten

Getestetes Modell: CT2000X10PROSSD902 (2 TB)

Kapazitäten: 4TB/2TB/1TB

Verbindung: USB 3.2 Gen 2 über Typ-C

Verschlüsselung: Passwort + AES-256-Verschlüsselung

Abmessungen: 65 × 50 × 10 mm (B×H×T)

Gewicht: 42 g

Garantie: 5 Jahre

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei PCWorld und wurde ins Deutsche übersetzt.