Das Surface Pro wird dieses Jahr 10 Jahre alt, aber es sieht aktuell nicht so aus, als würde Microsoft diesen Anlass mit einem neuen Modell gebührend feiern.

Das 2-in-1-Flaggschiff hat sich seit dem Original aus dem Jahr 2013 – einer aktualisierten Version des allerersten Surface ein paar Monaten zuvor – deutlich weiterentwickelt. Das Kerndesign ist jedoch gleich geblieben: ein großes Tablet mit optionaler abnehmbarer Tastatur.

Wird Microsoft angesichts der gemischten Kritiken für das letztjährige Surface Pro 9 große Änderungen am Nachfolger vornehmen? Dies könnte durchaus der Fall sein, aber man sollte das Surface Pro 10 nicht vor 2024 erwarten. Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen.

Wann wird das Surface Pro 10 veröffentlicht?

Es sieht so aus, als hätte sich Microsoft auf einen jährlichen Update-Zyklus für das Surface Pro eingestellt, wobei die zweijährige Lücke zwischen dem Pro 7 und dem Pro 8 die einzige Ausnahme darstellt:

Auf der Microsoft-Veranstaltung am 21. September gab es kein Surface Pro 10 zu sehen. Stattdessen standen Surface Laptop Studio 2 und Laptop Go 3 im Fokus.

Der Verkaufsstart dürfte also erst im kommenden Jahr erfolgen, möglicherweise zusammen mit Windows 12. Üblicherweise wählt Microsoft hier den September oder Oktober als Starttermin.

Wie viel wird das Surface Pro 10 kosten?

Auch hier dient die Preisgestaltung (UVP) der letzten Surface Pro-Geräte als nützlicher Leitfaden für das Pro 10:

Surface Pro 9 (Intel) – ab 1.299 Euro

Surface Pro 9 (5G) – ab 1.879 Euro

Surface Pro 8 – ab 1.179 Euro

Surface Pro 7 – ab 899 Euro

Surface Pro 6 – ab 1.049 Euro

Microsoft Surface Pro 9 Preis beim Test: From $999.99 Aktuell bester Preis:

Wie Sie sehen können, sind die Preise in den vergangenen Jahren häufig gestiegen. In Anbetracht der aktuellen Inflationsrate in vielen Ländern sind weitere Preiserhöhungen für das Pro 10 möglich – selbst wenn es nur kleinere Upgrades gibt.

Es ist wahrscheinlich, dass Sie immer noch einen Aufpreis für die ARM-basierten 5G-Modelle zahlen müssen, obwohl die Intel-Versionen für die meisten Menschen im Moment die bessere Kaufoption darstellt. Sollten sich jedoch die Gerüchte über ein neues 11-Zoll-Modell bewahrheiten, wäre es wahrscheinlich deutlich günstiger als die 13-Zoll-Version.

Die Preise, die normalerweise angegeben werden, gelten nur für das Tablet. Wenn Sie das Pro 9 mit der Type Cover-Tastatur ausstatten (die Sie kaufen sollten, um es optimal nutzen zu können), kostet das mindestens 112,90 Euro. Das volle Erlebnis, einschließlich eines Stylus, kostet mindestens 260 Euro.

Anyron Copeman / Foundry

Es würde Sinn ergeben, dasselbe Zubehör für das Pro 10 beizubehalten. Aber hoffentlich ist in diesem Jahr endlich ein Type-Cover im Preis enthalten – die Hardware ist schließlich schon teuer genug.

Es wird erwartet, dass das Surface Pro 10 ein iteratives Update sein wird, aber wir könnten auch zum ersten Mal zwei Modelle sehen.

Das behauptet Zac Bowden in einem Windows Central-Artikel vom April 2023, wobei ein neues 11-Zoll-Modell die bestehende 13-Zoll-Version ergänzen soll. Ein kompakteres Surface Pro 10 würde angeblich schlankere Ränder haben, aber es wäre keine große Neuerung für die Reihe – die ersten beiden Generationen des Surface Pro hatten einen 10,6-Zoll-Bildschirm.

Im Gegensatz zum Go 4 würde das 11-Zoll-Surface Pro laut Bowden jedoch Premium-Funktionen wie ein 120-Hz-Display bieten und generell leistungsstärker sein.

Letzteres wird mit ziemlicher Sicherheit durch neue Prozessoren erreicht. Diese werden wahrscheinlich aus der neuesten 13. Generation der Raptor Lake-Reihe von Intel stammen, wobei auch hier wieder die Wahl zwischen dem Core i5 und i7 besteht. Die Chips der U-Serie im Pro 9 gehören nicht zu den leistungsstärksten von Intel, sind aber immer noch in der Lage, hervorragende Leistung für alltägliche Aufgaben zu liefern.

Auf der ARM-Seite sind die Dinge weniger eindeutig, obwohl wir vielleicht noch ein Update des SQ3-Chips im Pro 9 sehen werden. Dieser basiert auf Qualcomms Snapdragon 8cx Gen 3. Entsprechend könnte der neue Chip auf die Basis des kommenden 8cx Gen 4 setzen. Allerdings könnte es sein, dass Qualcomm diesen Chip nicht rechtzeitig auf den Markt bringen kann.

Anyron Copeman / Foundry

Microsoft wird die 5G-Unterstützung wahrscheinlich weiterhin exklusiv dem ARM-Modell vorbehalten, aber hoffentlich wird die NPU (neural processing unit) ihren Weg in die Intel-Versionen finden. Das würde einige der nützlichen Videotelefonie-Funktionen ermöglichen, die mit dem Pro 9 eingeführt wurden.

Ebenso würde ein SQ4-Prozessor den schnelleren USB4-Standard ermöglichen, den der Snapdragon 8cx Gen 3 bisher nicht unterstützt. Thunderbolt 4 hingegen ist eine Technologie von Intel, der Standard dürfte im ARM-Modell entsprechend fehlen.

Wahrscheinlich wird es wieder nur die Option für in die CPU integrierte Grafikeinheiten geben, aber eine diskrete GPU von Nvidia würde bei High-End-Modellen einen großen Unterschied machen.

Die Anschlüsse sind ein weiterer Bereich, der Aufmerksamkeit verdient. Es gibt nur zwei USB-C-Anschlüsse und Surface Connect zum Aufladen am Pro 9, was bedeutet, dass die meisten Leute einen Adapter oder Hub benötigen. Mindestens ein USB-A- und ein HDMI-Anschluss würden wir uns für das Surface Pro 10 zusätzlich wünschen.

Es wäre außerdem schön, ein Upgrade für das Display zu erhalten, möglicherweise mit OLED- oder sogar Mini-LED-Technologie. Aber die PixelSense (IPS LCD)-Panels der aktuellen Surface Pro-Geräte sind immer noch hervorragend. Es besteht auch keine Notwendigkeit, über die 120 Hz Bildwiederholfrequenz des Pro 9 hinauszugehen. Die Displays scrollen extrem flüssig und eine noch höhere Bildwiederholfrequenz würde nur den Akku belasten.

Anyron Copeman / Foundry

Ein Fingerabdrucksensor auf dem Type-Cover wäre ebenfalls wünschenswert, und zumindest eine Version der Tastaturen könnte etwas dicker ausfallen, um ein überzeugenderes Tipperlebnis zu bieten.

Die Bedienbarkeit von Tablets mit Windows 11 ist bereits sehr gut, aber weitere Verbesserungen dürften noch veröffentlicht werden, bevor das Surface Pro 10 auf den Markt kommt. Laut Windows Central wird Windows 11 bald einen besser auf Touch-Eingaben optimierten Datei-Explorer, einen neuen Sperrbildschirm und eine bessere Desktop-Umgebung erhalten.

Das nächste Surface Pro wird mit ziemlicher Sicherheit Windows 12 erhalten, wenn es wie erwartet im Jahr 2024 auf den Markt kommt. Zusammen mit dem Fokus auf KI könnte das Tablet-Erlebnis damit noch besser werden.

Dieser Testbericht erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde von uns übersetzt und angepasst.