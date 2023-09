Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Ausgezeichnetes Schreibgefühl

Hochwertiges Design und Verarbeitung

Funktioniert mit Windows und macOS

Anpassbare Software Kontra Sehr teuer

Sie benötigen eine Handballenauflage

Tasten nicht hintergrundbeleuchtet Fazit Wenn Sie Geld für eine hochwertige mechanische Tastatur ausgeben wollen, ist das OnePlus Keyboard 81 Pro dank seiner hervorragenden Verarbeitung und seines angenehmen Schreibgefühls eine Überlegung wert. Bei einem stolzen Preis von 249 Euro sollte die Peripherie jedoch auch hintergrundbeleuchtete Tasten bieten.

Preis beim Test

$239

Aktuell bester Preis: Keyboard 81 Pro

Preis

Der Name OnePlus stand lange Zeit für solide Android-Smartphones. Jetzt versucht sich das Unternehmen im Rahmen von Kooperationen mit anderen Tech-Firmen an einer breiteren Produktpalette. Das Keyboard 81 Pro ist das erste Produkt aus dieser neuen Initiative. Es handelt sich dabei um eine mechanische Tastatur, die unter der Marke OnePlus vermarktet wird, aber in Zusammenarbeit mit dem Peripherie-Hersteller Keychron hergestellt wird.

Das von mir getestete Modell bietet eine exzellente Verarbeitungsqualität und ein reibungsloses, leises Tipperlebnis. Wenn Ihnen die unbeleuchteten Tasten nichts ausmachen und Sie Ihre Tastatur auf Reisen nicht mit sich herumtragen müssen, ist die 81 Pro eine gute Wahl.

Design und Verarbeitung

Schweres Aluminiumgehäuse

Angenehme Tasten

Nützlicher Ständer

RGB-Beleuchtung, nicht hintergrundbeleuchtet

Es gibt zwei Versionen der 81 Pro (benannt nach ihrem 81-Tasten-Layout), jede mit unterschiedlichen grauen Tastenkappen und unterschiedlichen Tastenschaltern. Ich habe die teurere “Summer Breeze”-Version für 269 Euro getestet, die überwiegend hellgraue Tastenkappen aus “Marmor-Mallow”-Material hat, das für diese Tastatur neu ist. Die Tastatur setzt auf leise, lineare Schalter, die OnePlus nach eigenen Angaben zusammen mit Keychron entwickelt hat.

Henry Burrell / Foundry

Die Version “Winter Bonfire” verwendet PBT-Tastenkappen in einem dunkleren Grau sowie lautere, optimierte taktile Schalter (ebenfalls in Zusammenarbeit mit Keychron entwickelt), die ich noch nicht ausprobiert habe. Keychron-Fans werden feststellen, dass das Layout der Tastatur Ähnlichkeit mit der Keychron Q1 Pro hat, obwohl das Gesamtdesign und die Tastenkappen sehr unterschiedlich sind.

Im Wesentlichen besteht die Tastatur aus einem riesigen silbernen Aluminiumblock mit zweifarbigen grauen Tasten, einem transparenten Ziffernblatt (oben rechts) und zwei roten Tasten. Eine davon ist die Escape-Taste mit dem OnePlus-Logo, die andere ist die Enter-Taste.

Eine großartige Tastatur mit hervorragender Verarbeitungsqualität und reibungslosem, leisem Tippen.

Der verstellbare Ständer an der Unterseite der Tastatur, mit dem man die Schreibhöhe senken oder erhöhen kann, fühlt sich sehr edel an. Das gesamte Produkt ist hochwertig und exzellent verarbeitet. OnePlus hat die Tastatur so konzipiert, dass sie bei Nichtgebrauch hochgeklappt und hingestellt werden kann, was das Motto des Unternehmens “Never Settle” unterstreicht.

Gummierte Kontaktpunkte verhindern, dass die Tastatur herumrutscht oder den Schreibtisch zerkratzt, obwohl ein Verrutschen mit einem stattlichen Gewicht von 1,87 Kilogramm kaum möglich ist. Wenn Sie Ihre Tastatur gerne in Ihren Rucksack stecken, um sie mit ins Büro zu nehmen, sollten Sie sich für ein leichteres Modell entscheiden.

Henry Burrell / Foundry

Die RGB-Beleuchtung unter jeder Taste kann auf verschiedene Modi programmiert werden, von einem schwungvollen Regenbogen bis zu einem Layout, das erst beim Tastendruck aktiviert wird. Die Effekte sind cool, belasten aber den 4.000-mAh-Akku. Das ist natürlich nur dann ein Problem, wenn Sie die Tastatur kabellos benutzen und nicht mit dem hübschen geflochtenen USB-C-zu-C-Kabel in der Box anschließen. Es dauert fünf Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Bei 100 Prozent Akkuladung und ausgeschalteter Beleuchtung konnte ich die Tastatur eine ganze Arbeitswoche lang kabellos nutzen.

Allerdings denke ich, dass man für diesen Preis hintergrundbeleuchtete Tasten erwarten könnte, was diese hier nicht sind. OnePlus bietet zumindest austauschbare Windows- oder Mac-Tastenkappen mit allen notwendigen Werkzeugen an, und Sie können beide Layouts auf beiden Betriebssystemen verwenden (sie läuft auch auf Linux-, Android- und iOS-Geräten).

Henry Burrell / Foundry

Tastaturgefühl und Tipperlebnis

Geräuscharmes Tippen

Bequem für lange Sitzungen

Benötigt eine Handballenauflage

Das “Summer Breeze”-Modell hat einen sehr leisen Anschlag. Die Tasten machen nur ein gedämpftes Plopp-Geräusch, selbst bei schnellem Tippen. Man kann sie also auch im Büro benutzen, ohne jemanden zu stören. Die Kombination aus den marmorierten Kappen und den leisen Schaltern verleiht dem Keyboard von OnePlus zudem einen sehr hochwertigen Anstrich.

Ich habe den besten Komfort beim Tippen gefunden, als ich den Ständer leicht angehoben habe. Er ist in jedem Winkel verstellbar, allerdings musste ich meine eigene Handgelenkstütze verwenden, da der Versuch, ohne sie zu tippen, schnell zu Schmerzen in den Handgelenken führte. Trotzdem habe ich ziemlich viele Tippfehler gemacht, aber das liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich normalerweise die flache Logitech MX Keys Mini benutze.

Die Tasten geben nur ein leises Geräusch von sich … man könnte sie durchaus im Büro verwenden, ohne jemanden zu stören.

Ich habe die Tastatur mit einem Mac getestet, und der Regler in der oberen rechten Ecke ist so voreingestellt, dass er die Lautstärke regelt, wenn er gedreht wird. Beim Drücken schaltet er den Ton ein oder aus. Das ist eine nette Idee. Neben dem Ständer und den austauschbaren Tasten, die nicht gelötet werden müssen, können die Tasten mit der VIA-App neu belegt werden. Die App funktioniert mit jedem Chromium-basierten Browser (eine Anleitung dazu finden Sie auf der Keychron-Website) und ist effektiv, kann aber auch verwirrend sein.

Henry Burrell / Foundry

Preis und Verfügbarkeit

Das OnePlus Keyboard 81 Pro kostet 249 Euro für die “Winter Bonfire”-Version oder 269 Euro für die “Summer Breeze”-Version, die ich benutzt und getestet habe. Beide Modelle sind im Online-Shop von OnePlus erhältlich.

Alle getesteten Tastaturen in unserer Übersicht der besten kabellosen Tastaturen sind erschwinglicher, wobei die Logitech MX für 127 Euro die offensichtlichste Alternative ist. Keychron selbst stellt mit der Q1 Pro für 269 Euro ebenfalls eine ähnliche mechanische Tastatur her.

Fazit

Wenn Sie das nötige Kleingeld haben und eine hochwertige mechanische Tastatur mit exzellentem Tippgeräusch und -gefühl suchen, ist das Keyboard 81 Pro von OnePlus eine gute Wahl. Die Zusammenarbeit mit Keychron hat sich bewährt, und die gewohnte Qualität des Unternehmens kommt auch hier zum Vorschein. Die beeindruckende Aluminiumkonstruktion und die ausgezeichneten Tastenschalter sind beides Highlights, während sich die marmorierten Tastenkappen angenehm anfühlen und das Klick-Klack-Plastikgefühl herkömmlicher Tastaturen vermeiden.

Das Keyboard 81 Pro ist jedoch eine Tastatur, die man auf den Schreibtisch stellt und nie mehr bewegt, denn sie wiegt fast 2 Kilogramm. Und bei diesem Preis stört es Sie vielleicht, dass die Tastenkappen nicht beleuchtet sind. Ich habe die hübsche, aber funktionell nutzlose RGB-Beleuchtung schließlich abgeschaltet, da sie nur die Akkulaufzeit verkürzt hat. Aber für das reine Schreibvergnügen ist das eine hervorragende Tastatur, die auf jeder modernen Computerplattform verwendet werden kann und mit allem nötigen Zubehör geliefert wird.

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesternpublikation TechAdvisor und wurde übersetzt.