Diese Hardware-Highlights erwarten Sie noch 2023

In den Bereichen Prozessoren, Grafikkarten, Speicher und Technologien erwarten Sie noch im laufenden Jahr 2023 viele Hardware-Highlights, welche die Redaktion von PC-WELT nachfolgend für Sie in einer umfangreichen Übersicht zusammengefasst hat.

Intel Core-Prozessoren der 14. Generation

Die Intel Core-Prozessoren der 14. Generation sind ein reines Refresh der 13. Generation “Raptor Lake” und laufen deshalb unter dem Codenamen “Raptor Lake Refresh”.

Neben durchschnittlich 200 MHz mehr Taktfrequenz in der Spitze erhalten einige der i7-Modelle insgesamt vier zusätzliche E-Cores, was wiederum in acht zusätzlichen Threads resultiert.

Die neue Modellreihe reicht vom kleinen Intel Core i3-14100 bis hinauf zum Intel Core i9-14900K, welcher 24 Prozessorkerne (8P+16E) und eine Taktfrequenz von bis zu 6 GHz bietet.

Die insbesondere auch für Spieler interessanten Modelle Core i7-14700K und Core i7-14700 sollen von vormals 8 P-Cores und 8 E-Cores mit insgesamt 24 Threads auf zukünftig 8 P-Cores plus 12 E-Cores mit 28 Threads hochgestuft werden. Alle anderen Modelle erhalten lediglich Taktsteigerungen von bis zu 200 MHz mittels Boost.

Die wichtigsten neuen Modelle sehen wie folgt aus:

Intel Core i9-14900K mit 24C/32T und bis zu 6,0 GHz

Intel Core i7-14700K mit 20C/28T und bis zu 5,6 GHz

Intel Core i5-14600K mit 14C/20T und bis zu 5,3 GHz

Rein technisch tut sich bei diesem Generationswechsel nur wenig und so werden die neuen CPUs weiterhin in 10 nm++ (“Intel 7”) produziert und setzen auf bis zu 8 P-Cores (“Raptor Cove”) und bis zu 16 E-Cores (“Gracemont”). Aufgrund der höheren Taktfrequenz soll der Verbrauch aber noch einmal etwas höher ausfallen.

Release: Wie verschiedene OEM-Partner aus dem chinesischen Handel mittlerweile bestätigt haben, soll das Raptor Lake Refresh in Form der K-Modelle bereits im Oktober an den Start gehen.

Die regulären Modelle ohne Suffix sollen hingegen erst Anfang des kommenden Jahres erscheinen. Eine Vorstellung wird im Rahmen der Intel Innovation 2023 erwartet.

Intel Core Ultra (“Meteor Lake”)

Mit den Core-Prozessoren der nächsten Generation führt Intel eine neue Nomenklatur ein und streicht das bekannt “i” aus dem Namen.

Die neuen Hybrid-CPUs der Serie Core und Core Ultra, die unter dem Codenamen “Meteor Lake” entwickelt wurden, sind soeben auf der Intel Innovation 2023 vorgestellt worden und wurden speziell für den mobilen Einsatz konzipiert. Im Desktop erscheinen sie nicht.

Die neuen Prozessoren werden als Core 9, 7 und 5 sowie Core Ultra 9, 7 und 5 vermarktet und legen den Fokus mit ihrem neuen Neural-Prozessor (“NPU”) ganz besonders auf die KI-Beschleunigung.

Release: Intel hat angekündigt, dass die ersten Notebooks mit den neuen Core Ultra am 14. Dezember in den Markt starten werden.

AMD Ryzen Threadripper Pro 7000

AMDs neuen Workstation-CPUs auf Basis der Zen-4-Architektur sollen die Ryzen Threadripper Pro 5000 ablösen und mit nochmal höherer IPC punkten.

Auch der maximale “Core Count”, also die Anzahl der Prozessorkerne, wird dabei noch einmal erhöht, sodass zukünftig bis zu 96 Kerne und 192 Threads angeboten werden können.

Die meisten Informationen zu den insgesamt vier neuen Profi-CPUs, die auf dem riesigen Sockel SP6 mit 6.096 Pins platz nehmen werden, sind bereits durchgesickert.

AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX mit 96C/192T

AMD Ryzen Threadripper Pro 7985WX mit 64C/128T

AMD Ryzen Threadripper Pro 7975WX mit 32C/64T

AMD Ryzen Threadripper Pro 7955WX mit 16C/32T

Die Workstation-Prozessoren der nächsten Generation besitzen eine TDP von 350 Watt und bieten neben 128 PCIe-Lanes der 5. Generation ein Octa-Channel-Speicherinterface.

Release: AMD hat die Serie Ryzen Threadripper Pro 7000 noch nicht offiziell angekündigt, die Gerüchteküche spricht aber von einem Release zum Jahresende.

Intel Arc (“Alchemist+”)

Auf seine Premiere im Grafikkartenmarkt mit Arc (“Alchemist”) möchte Intel noch in diesem Jahr ein Refresh in Form von Arc (“Alchemist+”) folgen lassen.

Bislang sind aber nur wenig Detail durchgesickert, weshalb Insider lediglich von einer kleinen Produktpflege mit etwas mehr Takt und optimierter Fertigung ausgehen.

Release: Mehrere GPU-Roadmaps von Intel führen Alchemist+ für das 4. Quartal 2023. Es ist durchaus vorstellbar, dass Intel neue Grafikkarten zum Weihnachtsgeschäft vorstellt.

AMD Zen-4-APUs für den Desktop

Nachdem AMD bereits Zen-4-APUs in Form von Phoenix-U und Phoenix-H für den mobilen Bereich vorgestellt hat, stehen die Pendants für den Desktop noch aus.

In den kommenden Monaten werden noch Desktop-APUs auf Basis der Zen-4-Architektur erwartet, welche voraussichtlich als Ryzen 7000G (“Phoenix-G”) vermarktet werden und eine TDP von bis zu 65 Watt besitzen sollen.

Laut jüngster Gerüchte werden mindestens drei Desktop-APUs mit 4C/8T, 6C/12T und 8C/16T sowie RDNA-3-Grafikeinheit erscheinen, bevor sich AMD auf Zen 5 und RDNA 4 konzentriert.

Release: Auch für die Zen-4-Desktop-APUs wird eine Vorstellung zum Weihnachtsgeschäft 2023 spekuliert.

Premiere der Zen-5-Architektur

Auch AMDs kommende Mikroarchitekur “Zen 5” soll noch 2023 seine Premiere feiern und einen Vorgeschmack auf das kommende Jahr geben.

Sein Debüt wird die Zen-5-Architektur aber in den kommenden Server-CPUs der Serie Epyc 9005 (“Turin”) feiern, bevor 2024 der Desktop und das mobile Segment bedient werden.

Auch für die neue Architektur sind mit Zen 5, Zen 5c und Zen 5 X3D wieder drei Ableger geplant, die für die unterschiedlichen Use Cases vorgesehen sind.

Release: Zen 5 könnte noch zum Jahresende im Server-Segment und HPC-Bereich an den Start gehen. Zuerst sollen Großkunden wie Lenovo, Dell und HP beliefert werden.

