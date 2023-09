Whatsapp Flows: Sitzplätze, Essen oder Termine jetzt direkt im Messenger buchen

Whatsapp Flows: Buchungs- und Informationsmöglichkeiten innerhalb von Whatsapp

Meta hat eine neue Funktion für Whatsapp vorgestellt. Dabei handelt es sich um Whatsapp Flows. Mit Flows sollen Unternehmen ihren Kunden mehr Funktionen und Erlebnisse bereitstellen können. Meta denkt zum Beispiel an die Möglichkeit, schnell einen Sitzplatz im Zug auszuwählen, eine Mahlzeit zu bestellen oder einen Termin zu buchen. Das alles soll direkt in Whatsapp möglich werden, ohne dass der Nutzer dazu den Chat verlassen muss.

Mit Flows sollen Unternehmen ihren Nutzern auch vielseitige Menüs und anpassbare Formulare zur Verfügung stellen können, die die unterschiedlichsten Bedürfnisse erfüllen sollen. In den kommenden Wochen will Meta die neue Funktion Whatsapp Flows für Unternehmen auf der ganzen Welt verfügbar machen, die die Whatsapp-Business-Plattform nutzen.

Weitere Neuerungen

Bezahlen in Whatsapp: Ab heute ist es für Nutzer in Indien möglich, den gewünschten Artikel in ihren Warenkorb zu legen und die Zahlung mit einer unterstützten UPI-App, Debit- oder Kreditkarte ihrer Wahl usw. vorzunehmen. Meta arbeitet hierfür mit Razorpay und PayU zusammen. In Indien war das Bezahlen direkt in Whatsapp zwar bisher schon möglich, aber nur bei einem einzigen Online-Supermarkt. Zudem lassen sich dort nur Lebensmittel über Whatsapp bestellen.

Bereits im April 2023 hat Whatsapp eine Bezahlfunktion in Brasilien gestartet, mehr dazu lesen Sie in Whatsapp startet Bezahlfunktion: So funktioniert das Einkaufen und Bezahlen direkt im Messenger. In Deutschland ist das Bezahlen direkt in Whatsapp noch nicht möglich.

Unternehmen mit Meta Verified-Abzeichen auf Whatsapp: Meta ermöglicht es Unternehmen, sich verifizieren zu lassen. So sollen Nutzer sicher sein, dass sie mit dem richtigen Unternehmen chatten. Um ein “Meta Verified”-Abzeichen zu erhalten, müssen Unternehmen ihre Authentizität gegenüber Meta nachweisen. Im Gegenzug erhalten sie ein verifiziertes Abzeichen, profitieren von einem verbesserten Support für Ihr Konto sowie Schutz vor Nachahmung, wie Meta verspricht. Meta will “Meta Verified” schon bald für Kleinunternehmen testen, die die Whatsapp-Business-App nutzen. Zukünftig soll das Feature auch für Unternehmen auf der Whatsapp-Business-Plattform verfügbar sein.