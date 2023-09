LinuxWelt 6/2023 am Kiosk: Das große Know-How-Paket

Neben dem großen Heftarchiv bestehend aus den Heft-PDFs aller LinuxWelt Sonderhefte finden Sie in der neuen LinuxWelt 6/2023 die beiden großen Specials KI für Linux und Multiboot-Sticks.

Grundlagen

KI landet im PC-Alltag und das Know-how-Paket auf DVD. Heftthemen und DVD-Service

Heftthemen und DVD-Service Die Heft-DVD: Alle Inhalte. Systeme, Tools & PDF-Megapaket

Systeme, Tools & PDF-Megapaket Distributionen auf Heft-DVD. Kurzvorstellungen: Parrot „Home“, MX Workbench, Backbox und die Systeme der Download-DVD

Kurzvorstellungen: Parrot „Home“, MX Workbench, Backbox und die Systeme der Download-DVD Linux-News. News und Trends rund um Linux, Open Source und IT-Sicherheit

News und Trends rund um Linux, Open Source und IT-Sicherheit Profi-Tricks für SSD & Co. Infos, Mounten, Bearbeitung: Alle Aktionen sind bei Bedarf mit Terminalwerkzeugen realisierbar

Infos, Mounten, Bearbeitung: Alle Aktionen sind bei Bedarf mit Terminalwerkzeugen realisierbar Dateisysteme für Platinen. Systeme auf SD-Karten und USB: Warum Alternativen von Ext4 hier oft die bessere Wahl sind

Special I – KI für Linux

KI-Nutzung im Nutzeralltag. KI-Suchmaschinen und Chat GPT: So erzielen Sie die besten Ergebnisse bei der Webrecherche

KI-Suchmaschinen und Chat GPT: So erzielen Sie die besten Ergebnisse bei der Webrecherche KI-Bildgeneratoren für Linux. Easy Diffusion, Invoke AI & Co: Was leisten kostenlose KI-Bildgeneratoren unter Linux?

Easy Diffusion, Invoke AI & Co: Was leisten kostenlose KI-Bildgeneratoren unter Linux? KI-Bildbearbeitung. Lama Cleaner: Das Tool erledigt zeitintensive Bildkorrekturen und ersetzt oder entfernt Objekte

Lama Cleaner: Das Tool erledigt zeitintensive Bildkorrekturen und ersetzt oder entfernt Objekte KI-Audiotransskriptionen. Whisper: So verwandeln Sie sprachliche Audiodaten in geschriebenen Text

Whisper: So verwandeln Sie sprachliche Audiodaten in geschriebenen Text KI auf dem Raspberry Pi. Lernfähige Objekterkennung mit Tensorflow: Für Experimente genügt ein Raspberry Pi mit Kamera

Special II – Multiboot-Sticks

Optimale Multiboot-Sticks. Die Voraussetzungen: So finden Sie USB-Sticks, die sich für Linux-Multiboot am besten eignen

Die Voraussetzungen: So finden Sie USB-Sticks, die sich für Linux-Multiboot am besten eignen Werkzeuge für Linux auf USB. Ventoy, Unetbootin, Yumi: Diese Tools befördern eines oder viele Livesysteme bootfähig auf USB

Ventoy, Unetbootin, Yumi: Diese Tools befördern eines oder viele Livesysteme bootfähig auf USB Empfohlene Livesysteme. Unentbehrliche Helfer und schnelle Distributionen: Diese Kandidaten sind erste Wahl für mobilen Einsatz

Unentbehrliche Helfer und schnelle Distributionen: Diese Kandidaten sind erste Wahl für mobilen Einsatz Kreative USB-Sticks. USB-Ideen: Mit Verschlüsselung, Virtualisierung, Datenpartitionen erweitern Sie die Möglichkeiten

USB-Ideen: Mit Verschlüsselung, Virtualisierung, Datenpartitionen erweitern Sie die Möglichkeiten Multiboot im Netzwerk. iVentoy und PXE-Netzwerk-Boot: Der Multiboot-Spezialist Ventoy kann es jetzt auch im Netzwerk

Distributionen und Software

Podcasting-Tipps. Einstieg in ein Trend-Hobby/Geschäft: Was Sie an Hardware, Software und Know-how brauchen

Einstieg in ein Trend-Hobby/Geschäft: Was Sie an Hardware, Software und Know-how brauchen Libre Office im Servermodus. Profi-Workshop: So nutzen Sie die Funktionen von Libre Office über das lokale Netzwerk – per Script oder im Webbrowser

Profi-Workshop: So nutzen Sie die Funktionen von Libre Office über das lokale Netzwerk – per Script oder im Webbrowser Passwörter mit Keepass XC? Datenschutz ist wichtig, Komfort aber auch: Passwortmanager haben Vor- und Nachteile

Datenschutz ist wichtig, Komfort aber auch: Passwortmanager haben Vor- und Nachteile Terminplaner für Linux. Sechs Terminplaner im Steckbrief: Was bieten Kalender und Aufgabenplaner unter Linux?

Sechs Terminplaner im Steckbrief: Was bieten Kalender und Aufgabenplaner unter Linux? Icefun: Distribution für Kinder. Einmal durchgeklickt: Das Debian mit Gcompris, Lernstoff & Spielspaß hat Stärken und Schwächen

Hardware & Netzwerk

Günstige Spielekonsolen. C64, Gameboy, Sony Playstation & Co: Linux-Spielekonsolen bieten für eine zweistellige Investition Tausende von Retro-Games

C64, Gameboy, Sony Playstation & Co: Linux-Spielekonsolen bieten für eine zweistellige Investition Tausende von Retro-Games IoT-Geräte absichern. Offenes Smarthome? Wenn Ihre IoT-Geräte ins Internet gehen, müssen Sie für Sicherheit sorgen

Offenes Smarthome? Wenn Ihre IoT-Geräte ins Internet gehen, müssen Sie für Sicherheit sorgen Dynamisches DNS. Home-Server ohne Fremdhilfe erreichen: Wie Sie die wechselnde öffentliche IP-Adresse selbst hinterlegen und bekanntmachen

Home-Server ohne Fremdhilfe erreichen: Wie Sie die wechselnde öffentliche IP-Adresse selbst hinterlegen und bekanntmachen Mailprobleme sofort lösen. Wer kennt SPF, DKIM, DMARC? Wie Spamfilter funktionieren, kann wichtig werden, wenn Ihre Mails schlicht ignoriert werden

Wer kennt SPF, DKIM, DMARC? Wie Spamfilter funktionieren, kann wichtig werden, wenn Ihre Mails schlicht ignoriert werden Funkplatine Raspbee II. Smart-Home-Steuerung mit Raspberry-Zubehör: Der GPIO-Aufsatz funkt mit Zigbee-Standard und vereinfacht die Steuerung

Smart-Home-Steuerung mit Raspberry-Zubehör: Der GPIO-Aufsatz funkt mit Zigbee-Standard und vereinfacht die Steuerung Der Samba-Homeserver. Hardware, Software, Konfiguration: Das (und nicht mehr) brauchen Sie für einen zuverlässigen Datenserver

Praxis

Einsteigertipps: Software-Grundausstattung. Ergänzen Sie Ihre Programme mit Paketen, Containern & Appimages

Ergänzen Sie Ihre Programme mit Paketen, Containern & Appimages Einsteigertipps: Heimserver mit Tipi. Metaserver: Tipi erspart für 130 Serverdienste die Installation

Metaserver: Tipi erspart für 130 Serverdienste die Installation Konsolentipps. Filter-Special: Das leisten die Textfilter Grep, Awk, Column & Co.

Filter-Special: Das leisten die Textfilter Grep, Awk, Column & Co. Hardwaretipps. Neue Tipps & Tools: Goverlay informiert über die Grafikleistung

Neue Tipps & Tools: Goverlay informiert über die Grafikleistung Softwaretipps. Produktivtools, u. a. Bildgrößenberechnung & Bildskalierung im Web

Produktivtools, u. a. Bildgrößenberechnung & Bildskalierung im Web Desktoptipps. Tipps & Tools für die Linux-Desktops Gnome, KDE, XFCE u. a.

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Parrot „Home“ 5.3 (64 Bit). Debian-basiertes, installierbares Surfsystem mit TOR-Browser und Verschlüsselungstools

Debian-basiertes, installierbares Surfsystem mit TOR-Browser und Verschlüsselungstools MX Workbench 23 (64 Bit). Pures Live- und Notfallsystem mit automatisch startendem Toolangebot für Reparaturen

Pures Live- und Notfallsystem mit automatisch startendem Toolangebot für Reparaturen Backbox 8 (64 Bit). Ubuntu-basiertes, installierbares Sicherheitssystem mit umfangreichen Analysewerkzeugen

Ubuntu-basiertes, installierbares Sicherheitssystem mit umfangreichen Analysewerkzeugen Extra: 3800 Seiten Know-how. Das große Know-how-Paket im PDF-Format mit sämtlichen Sonderheften der LinuxWelt plus aktualisiertem LinuxWelt Digital XXL 6/23

