Windows-Update sorgt für Abstürze in Starfield und weitere Probleme

Microsoft empfiehlt allen Nutzern von Windows, die angebotenen Sicherheitsupdates immer so schnell wie möglich einzuspielen. Damit werden neu entdeckte Schwachstellen geschlossen und Fehler behoben. Doch manchmal sorgt auch genau dieses neue Update für neue Probleme. So scheint es auch beim aktuellen Sicherheitsupdate KB5030219 für Windows 11 zu sein. Es häufen sich Berichte über PC-Probleme, auch das aktuell beliebte Weltraumrollenspiel “Starfield“ ist davon betroffen.

Auf Reddit sowie im Feedback-Hub für Windows-Insider mehren sich Beschwerden über Probleme, die nach dem Aufspielen des Updates KB5030219 auftreten sollen. So würde “Starfield“ nicht mehr ordnungsgemäß laufen und auch die Performance falle schlechter aus. Es gibt jedoch auch die Vermutung, dass dies am Grafikkartentreiber von Nvidia liegen könnte. Interessanterweise sollen sich die Probleme in “Starfield“ mit dem Entfernen des Sicherheitsupdates beheben lassen und danach nicht mehr auftreten.

Mitschuld des Grafikkartentreibers?

Das Update KB5030219 für Windows 11 soll zudem dafür sorgen, dass der Game-Ready-Treiber 537.34 nicht mehr auffindbar sei. Würden Windows-Update und der aktuelle Nvidia-Treiber gleichzeitig auf einem System installiert, so würde sich dies ebenfalls in Abstürzen und Performance-Problemen widerspiegeln.

Fehlende Internetverbindung und Abstürze

Doch auch wer nicht gerade “Starfield“ spielt, könnte durch das letzte Sicherheitsupdate Probleme bekommen: So ist in Foren die Rede von Abstürzen (Bluescreens), einem generell trägen System sowie nicht mehr startfähige Anwendungen. Darüber hinaus berichten Nutzer von eingefrorenen Sperrbildschirmen und fehlenden Internetverbindungen.

Deinstallation als Notlösung

Microsoft wurde über die Problematik bereits informiert und würde den Vorgang untersuchen. Bis zu einem angepassten Update bleibt betroffenen Nutzern wohl nur die Deinstallation des Sicherheitsupdates mit der Nummer KB5030219. Eine Anleitung zum Entfernen von Updates allgemein findet sich bei Microsoft.

