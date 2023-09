So bekommen Sie 5 Tage extra Urlaub – alle Infos

Sie haben vermutlich Anspruch auf fünf zusätzliche, bezahlte Urlaubstage pro Kalenderjahr. Wie, das wissen Sie gar nicht? Das werden wir ändern.

Sofern Sie nicht in Bayern oder Sachsen arbeiten, haben Sie Anspruch auf Bildungsurlaub alias Bildungsfreistellung alias Bildungszeit. Dieser Bildungsurlaub dient Ihrer allgemeinen, beruflichen, gewerkschaftlichen oder politischen Weiterbildung.

Mit anderen Worten: Der Inhalt des Bildungsurlaubs muss nicht zwingend in direktem Zusammenhang mit Ihrem Beruf stehen, allerdings stehen politische oder berufliche Inhalte in der Regel schon im Mittelpunkt. Sogar eine Motorrad-Tour kann als Bildungsurlaub durchgehen, mehr dazu lesen Sie weiter unten.

Beim Bildungsurlaub handelt es sich aber ausdrücklich nicht um einen Erholungsurlaub. Sie können Ihren Bildungsurlaub also nicht mit einem Cocktail in der Hand am Strand oder Pool verbringen.

Das ist kein Bildungsurlaub. Kzenon/Shutterstock.com

Die Bundesrepublik Deutschland schuf die Rechtsgrundlage für den Bildungsurlaub im Jahr 1974, die neuen Bundesländer schlossen sich dem nach der Wiedervereinigung mehrheitlich an. Doch Bildung ist in Deutschland Ländersache. Also kann jedes Bundesland selbstständig entscheiden, ob und wie es den Bildungsurlaub umsetzt.

Das hat nicht nur je nach Bundesland eine unterschiedliche Anzahl von Extra-Urlaubstagen zur Folge, auf die der Arbeitnehmer Anspruch hat. Sondern das bedeutet auch, dass es in zwei Bundesländern überhaupt keinen Anspruch auf Bildungsurlaub gibt: nämlich in Bayern und Sachsen.

So viele Arbeitstage Bildungsurlaub bekommen Sie in diesen Bundesländern

Laut DGB gilt diese Faustregel: “In der Regel haben Arbeitnehmer/innen Anspruch auf 5 Tage Bildungsurlaub pro Jahr beziehungsweise 10 Tage in zwei Jahren”. Und das jedes Jahr auf Neue! Sie haben also faktisch jedes Jahr Anspruch auf fünf Urlaubstage extra.

0 Tage: Bayern und Sachsen 5 Tage: Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 5 Tage (oder auch 10 Tage in 2 aufeinanderfolgenden Jahren; Details variieren je nach Bundesland): Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz 6 Tage (12 Tage in 2 Jahren): Saarland. Achtung: ab dem dritten Freistellungstag muss der Arbeitnehmer für die Hälfte des Bildungsurlaubs reguläre Urlaubstage, Wochenenden, Feiertage oder auch Überstunden einbringen.

Detailinformationen: Sie finden hier und auf dieser DGB-Seite zu jedem Bundesland die detaillierte Aufschlüsselung. Unser Tipp: Den offiziellen Überblick der Kultusministerkonferenz zu “Bildungsfreistellung/Bildungsurlaub/Bildungszeit” lesen Sie in diesem PDF.

In dem Dokument finden Sie für Ihr Bundesland alle Vorschriften und Fristen genau erklärt und zudem die Informations-Webseiten des jeweiligen Bundeslandes verlinkt. Eher aus Arbeitgebersicht wird der Bildungsurlaub dagegen auf dieser Seite erklärt.

Den Bildungsurlaub sollten Sie zusammenhängend nehmen. Falls Sie weniger als 5 Tage pro Woche arbeiten, wird der Anspruch entsprechend angepasst.

Wichtig: Der jährliche Anspruch auf Bildungsurlaub verfällt oft am Jahresende. Klären Sie das rechtzeitig.

Wer bekommt den Bildungsurlaub?

Grundsätzlich alle Angestellten, die mindestens ein halbes Jahr oder in manchen Bundesländern mindestens ein Jahr bereits für ihr Unternehmen arbeiten und ihren Arbeitsplatz in einem Bundesland haben, das den Anspruch auf Bildungsurlaub gesetzlich festgeschrieben hat. Maßgeblich für den Anspruch ist also nicht der Wohnort, sondern der Arbeitsort.

Für Beamte gibt es keinen Anspruch auf Bildungsurlaub, dafür aber unter Umständen die Möglichkeit auf Sonderurlaub für diesen Zweck. Für Auszubildende und duale Studenten gibt es teilweise Sonderregelungen.

In kleineren Firmen kann es je nach Bundesland eine Deckelung der pro Jahr möglichen Anträge geben.

Das nachfolgende Video des DGB erklärt den Bildungsurlaub in 2,5 Minuten:

Wie beantrage ich den Bildungsurlaub?

Je nachdem, was für Ihr Bundesland vorgeschrieben ist: schriftlich mit dem entsprechenden Formular oder formlos. Die Ankündigungsfristen variieren zwischen vier und acht Wochen.

Sie finden hier eine Schritt-für-Schrittanleitung dazu, wie Sie Ihren Bildungsurlaub beantragen können. Der DGB erklärt den Weg zum Bildungsurlaub auf dieser Seite.

Wie sieht es mit dem Gehalt während des Bildungsurlaubs aus?

Das zahlt der Arbeitgeber weiter. Um den Arbeitgeber zu entlasten, gibt es in einigen Bundesländern Geld vom Staat für die Unternehmen.

Was können Sie im Bildungsurlaub machen?

Sprachreisen, Rhetorikseminare, Meditationsreisen, Fastenwandern, Burn-out-Prophylaxe, Yoga-Kurse und so weiter. Suchen Sie im Internet am besten nach “Bildungsurlaub BUNDESLAND Angebote”. Hier gibt es einen Überblick über mögliche Kurse.

Sogar eine Tour mit dem Motorrad können Sie sich in einigen Bundesländern als Bildungsurlaub anerkennen lassen. Das ist teilweise sogar dann möglich, wenn Sie gar nicht Motorrad fahren können.

Wichtig: Der ins Auge gefasste Kurs muss staatlich als Bildungsurlaub zertifiziert sein. Alle Kursgebühren und alle weiteren Kosten wie Übernachtung, Anreise und Abreise muss der Arbeitnehmer in der Regel selbst bezahlen. Aber es schadet sicherlich nicht, wenn Sie Ihren Arbeitgeber fragen, ob er sich an den Kosten beteiligt.

Bei bestimmten Kursen mit gesundheitlichem Hintergrund zahlen eventuell die Krankenkassen einen Zuschuss. Für Arbeitnehmer mit weniger als 20.000 Euro Einkommen gibt es außerdem vom Bildungsministerium einen Zuschuss bis maximal 500 Euro oder 50 Prozent der Ausgaben, wie Zeit online schreibt.

Sie können Ihre Kosten in Ihrer Steuererklärung geltend machen, wenn der Bildungsurlaub Ihrer beruflichen Weiterbildung dient.

In dieser Broschüre des DGB (online, PDF-Format) finden Sie viele Informationen zum Bildungsurlaub.

Nachweispflicht

Sie erhalten am Ende eines Seminars eine Teilnahmebestätigung. Diese gilt als Nachweis gegenüber dem Arbeitgeber. Sie müssen diesen Nachweis sofort bei Wiederaufnahme Ihrer Arbeit Ihrem Arbeitgeber vorlegen.

Wie viele Arbeitnehmer nehmen tatsächlich Bildungsurlaub?

Nur wenige, laut Zeit online sind es nur maximal drei Prozent der Berechtigten.