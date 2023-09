Was stellt Amazon auf seinem Special-Event morgen vor?

Jeden September veranstaltet Amazon einen Geräte-Event, auf dem der Versandriese neue Hardware ankündigt. Das kann ein neuer Echo-Lautsprecher oder ein intelligentes Display sein, ein Fire TV-Streaming-Gerät, ein Kindle E-Reader, ein neues Fire-Tablet oder Fire TV (ein echter Fernseher).

Die besten Echo-Geräte von Amazon im Test

Vielleicht wird auch ein aktualisierter Haushaltshilfe-Roboter vorgestellt, wie es 2021 mit dem Astro der Fall war, oder vielleicht eine richtige Markteinführung der Always Home Cam von Ring: die verrückte, aber brillante fliegende Sicherheitskamera, die Ihr Zuhause überwacht. Mehr dazu lesen Sie in Amazons Einbrecher-Jagd-Drohne: Ab sofort erhältlich, aber…

Irgendwie schafft es Amazon immer, diese neuen Geräte unter Verschluss zu halten, und man hört fast nie von irgendwelchen Lecks vor der Markteinführung. So ist es auch im Jahr 2023: Es gibt absolut nichts darüber zu sagen, was Amazon in ein paar Tagen ankündigen wird – oder nicht.

Wann wird Amazon im Jahr 2023 seine Hardware vorstellen?

Die Veranstaltung findet am 20. September im Amazon HQ2 in Arlington, Virginia, statt. Das ist eine Abweichung vom üblichen Hauptsitz in Seattle.

Das bedeutet auch, dass der Event eine Stunde früher stattfindet: 11 Uhr ET. Das entspricht 17.00 Uhr deutscher Zeit.

So können Sie den Start des Amazon 2023 Devices & Services Events verfolgen

Sie können den Event nicht live verfolgen. Wie üblich gibt es im Gegensatz zu den Veranstaltungen von Microsoft, Apple und Google keinen öffentlichen Livestream. Das bedeutet, dass Sie sich zum Beispiel auf pcwelt.de informieren müssen, um herauszufinden, welche Leckerbissen Amazon im Angebot hat.

Was Sie erwartet

Hardware

Obwohl es sich hierbei um Spekulationen handelt, lehrt uns die Erfahrung, dass Amazon in einer sehr kurzen Keynote rund ein Dutzend neuer Geräte vorstellen könnte.

Es geht nicht nur um Echo und Fire TV. Amazon könnte ein neues Kindle Oasis und sogar neue Ohrhörer auf den Markt bringen, da die Echo Buds 2 inzwischen über zwei Jahre alt sind.

Foundry

Es wird mit Sicherheit einen neuen Fire TV Stick geben, in welcher Form auch immer. Ich tippe auf einen Ersatz für den originalen Fire TV Stick 4K. Dieser wurde 2019 auf den Markt gebracht, und obwohl es jetzt den Fire TV Stick 4K Max gibt, kam dieser erst 2021 heraus.

Es gibt wohl zu viele Fire TV Stick-Modelle, und Amazon könnte die Produktpalette ausdünnen und nur ein (neues) Budget-HD-Modell und vielleicht einen günstigeren 4K-Fire Stick anbieten, der unter dem 4K Max liegt.

Foundry

Die andere Vorhersage ist, dass wir einen Echo 5 sehen werden. 2022 brachte Amazon den Echo Dot 5 auf den Markt, ließ aber den regulären Echo ohne Update und sagte, er sei so gut, wie er war. Vielleicht ist das immer noch der Fall: Wir müssen einfach abwarten und sehen.

Die Hersteller von Fernsehern bringen jedes Jahr neue Modelle auf den Markt, und es besteht die Möglichkeit, dass Amazon dasselbe tut. Der beeindruckende Omni QLED wurde im September 2022 vorgestellt, so dass wir eine neue Version oder möglicherweise einen weiteren neuen Fernseher sehen könnten.

Jim Martin / Foundry

Software

Die andere Hälfte von Amazons Veranstaltung sind Dienstleistungen. Oder Software, wie Sie es nennen könnten. Alexa wird sicherlich einige neue Tricks lernen, von denen einige mit neuer Hardware verbunden werden könnten.

Eine der großen Einschränkungen (wie jeder mit einer lückenhaften Breitbandverbindung weiß) ist, dass Alexa ohne Internetverbindung nicht viel tun kann. Mit einem leistungsfähigeren Prozessor, z. B. in einem Echo 5, könnte Alexa die Sprache lokal verarbeiten. Dies würde sich auf eine Auswahl der beliebtesten Befehle beschränken, wie z. B. “Alexa stellt einen Timer für 15 Minuten”.

Fairerweise muss man sagen, dass Alexa bereits die Uhrzeit ansagen und Lichter und intelligente Steckdosen ohne Internetverbindung einschalten kann, aber das muss man erst in der Alexa-App aktivieren (lokale Sprachsteuerung). Ich hoffe, dass diese Funktion erweitert werden kann, um neue Dinge wie das Einstellen von Erinnerungen, Zeitschaltuhren und andere grundlegende Funktionen einzubeziehen.

Nur wenige Menschen nutzen Alexa für mehr als nur die grundlegenden Funktionen, aber ich denke, der Grund dafür ist, dass der Assistent einfach zu dumm und frustrierend ist, um ihn die meiste Zeit zu nutzen. Was sich jeder wünscht, ist eine “richtige” künstliche Intelligenz – ein echter Assistent, der einem tatsächlich hilft und das Leben leichter macht.

Hoffen wir, dass Amazon im Jahr 2023 in diesem Bereich Fortschritte gemacht hat.

Dieser Artikel erschien hier bei unserer Schwesterpublikation Techadvisor und wurde von uns übersetzt.