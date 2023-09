Fernseher günstig wie nie: Samsung QLED-TV 75 Zoll von 2023 mit 650 Euro Rabatt

Soll ich einen Fernseher aus dem Jahr 2022 oder einen TV aus der Modellreihe 2023 bestellen? Wer einen Fernseher kaufen möchte, stellt sich in aller Regel diese Frage, bevor man sich für ein neues TV-Gerät entscheidet. Die meisten 2023er-Geräte sind im April und Mai auf den Markt gekommen und knapp ein halbes Jahr später schon deutlich günstiger zu haben als zum Start.

So hat Amazon jetzt im Rahmen einer Spar-Aktion den Preis des 75-Zoll-Fernsehers Samsung Q60C mit einem Rabatt von 650 Euro gegenüber dem ursprünglichen Preis versehen – günstiger konnte man den Fernseher bisher nicht kaufen. Der 4K-UHD-TV bietet mit Quantum HDR, Samsung Smart Hub und Gaming Hub sowie Object Tracking Sound Lite die neueste Technik. Was den Samsung-TV sonst noch auszeichnet und welche weiteren Fernseher im Rahmen der Aktion zu stark rabattierten Preisen anbietet, erfahren Sie hier.

Günstig wie nie: Das zeichnet den 75-Zoll-TV von Samsung aus

Regelmäßig setzen Samsung-Fernseher Maßstäbe und der 75-Zoll-TV Samsung QLED 4K Q60C ist keine Ausnahme. Ein herausragendes Merkmal des Fernsehers aus der Modellreihe 2023 ist die Quantum-Dot-Technologie. Durch die Verwendung winziger Kristalle, die sich direkt vor der Lichtquelle des Fernsehers befinden, bietet er bis zu 100 % Farbvolumen. Das bedeutet satte Farben in verschiedenen Helligkeitsbereichen, die Farben präzise ausstrahlen. Die Quantum Dots können Farben originalgetreu wiedergeben, weil sie sich an Geschwindigkeiten im Quantenbereich anpassen können.

Zudem ist der Samsung-TV der erste Fernseher, der Pantone-zertifizierte Farben darstellen kann. Dies garantiert die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 Pantone-Farben und zusätzlich 110 Hauttönen, was ihn zu einem Muss für Farbenthusiasten macht. Mit Quantum HDR erhalten Zuschauer einen hohen Kontrastumfang, der filmreife Bilder liefert. Jedes Bild zeigt feine Details und intensive Kontraste, wodurch das Seherlebnis intensiviert wird.

Das AirSlim-Design des Samsung-Fernsehers ist ein weiteres Highlight. Es besticht durch seine filigrane Form, die den Fernseher nahezu mit der Wand verschmelzen lässt. Dieses ultraschlanke Profil und die hauchdünnen Rahmen sorgen für eine minimalistische Ästhetik, die in jedem Wohnzimmer zum Blickfang wird.

Für diejenigen, die Wert auf Smart-Funktionen legen, bietet der Samsung Smart Hub & Gaming Hub eine zentrale Anlaufstelle für alle Lieblings-Smart-TV- und Gaming-Apps. Der Gaming-Hub verbindet zudem Nutzer mit ihren Cloud-Gaming-Plattformen und schlägt sogar passende Spiele vor.

Ein weiteres beeindruckendes Feature ist der Object Tracking Sound Lite. Dieser schafft einen virtuellen Sound, der den Bewegungen auf dem Bildschirm folgen kann, sodass der Zuschauer von einem umfassenden Klangerlebnis umgeben wird. Zusätzlich zum beeindruckenden Seh- und Hörerlebnis bietet Samsung aktuell eine Aktion an, bei der Käufer von ausgewählten Modellen bis zu 12 Monate kostenlosen Streaming-Content von bestimmten Partnern erhalten.

Amazon bietet den 75-Zoll-Fernseher Samsung QLED 4K Q60C derzeit mit 650 Euro Rabatt an. Bei dem neuen Tiefstpreis handelt es sich jedoch um einen zeitlich begrenzten Aktionspreis, der auch nur gilt, solange der Vorrat des Online-Händlers reicht.

Samsung-Fernseher bei Amazon zu Aktionspreisen

Bis zu 2.800 Euro Rabatt: Samsung-TVs in Amazon-Aktion günstiger

Neben dem 75-Zoll-Fernseher Samsung QLED Q60C bietet Amazon noch weitere Samsung-TVs stark rabattiert an. Wer den Platz für einen beeindruckenden 85-Zoll-TV hat, sollte sich den Samsung Neo QLED 4K QN95C anschauen. Der Riesen-Fernseher bietet mit Neo Quantum HDR+ und seinem Neural Quantum Prozessor 4K neueste Technik. Dank 2.800 Euro Rabatt im Vergleich zur UVP bekommt man auch diesen TV bei Amazon derzeit so günstig wie nie. Die Aktions-Auswahl des Online-Händlers reicht von 65 Zoll bis 85 Zoll, sogar 8K-Fernseher sind dabei. Alle Angebote sind zeitlich begrenzt. Wer keinen der Spar-Deals verpassen möchte, schaut sich am besten in der Samsung-TV-Aktionsübersicht um.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Fernseher

Wer sich neben dem 75-Zoll-TV von Samsung und mehr Fernsehern zu Aktionspreisen für weitere Spar-Angebote bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.