Logitech Z207 im Test: Kabellose PC-Lautsprecher mit Top-Sound für alle Ihre Geräte

At a Glance Unsere Wertung Pro Beeindruckende Audioqualität

Ermöglicht das Umschalten zwischen drei angeschlossenen Geräten

Einfache Einrichtung und Bedienung Kontra Größer als viele andere Desktop-Lautsprecher

Keine anderen Audioregler als die Lautstärke Fazit Dank Easy-Switch Feature können Sie mehrere Geräte gleichzeitig verbinden. Doch nicht nur das Multi-Device-Feature überzeugt, sondern auch die Klangqualität.



Mit einer maximalen Leistung von 10 Watt Leistung sorgen die PC-Lautsprecher Logitech Z207 für einen raumfüllendem Stereo-Sound mit ausbalancierten Mitten, Höhen und Bässen.

Die meisten von uns wechseln im Laufe des Tages zwischen verschiedenen Geräten hin und her. Daher ist es nur logisch, dass wir das auch von unseren PC-Lautsprechern erwarten. Genau mit dieser Maßgabe wurde das Lautsprechersystem Z207 von Logitech entwickelt.

Es unterstützt sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungen und kann mühelos zwischen PC, Tablet und Smartphone als Soundquelle wechseln, um etwa Webradio, Youtube-Videos und den Ton bei Videokonferenzen überall mit sattem, raumfüllendem Klang wiederzugeben.

Design & Verarbeitung

Jedes der Lautsprechergehäuse misst etwa 24,12 × 9 × 12,147 Zentimeter (H×B×T) und wiegt etwas mehr als ein Kilogramm. Sie sind komplett aus Kunststoff gefertigt, einschließlich der angebrachten Ständer. Unser Testmodell hatte eine mattschwarze Oberfläche, alternativ gibt es die Lautsprecher auch in Weiß. Unabhängig von der Farbe besitzen beide Gehäuse einen nicht abgedeckten Lautsprechertreiber für die mittleren und hohen Töne und einen passiven Radiator für die Bässe.

Die beiden Lautsprecher sind fest miteinander verbunden. Der rechte Lautsprecher ist mit einem Netzschalter, einem Lautstärkeregler und einer Bluetooth-Taste ausgestattet. Das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel wird einfach in die AUX-Buchse auf der Rückseite des Lautsprechers und in den PC gesteckt. Schalten Sie das System ein und hören Sie Ihre Lieblingsmusik.

Die Z207-Lautsprecher sind groß, aber sie liefern auch einen massiven Sound.

Wiedergabequalität

Die Lautsprecher haben eine maximale Leistung von 10 Watt. Ich habe die Lautstärke am PC auf etwa die Hälfte und am Lautsprecher auf Maximum gestellt.

Der Klang war ausgewogen mit klaren Höhen, Mitten und Bässen – letztere waren erstaunlich tief für ein System ohne Subwoofer. Gut: Ich konnte die Lautstärke voll aufdrehen, ohne dass es zu Verzerrungen kam.

Wechsel zwischen Geräten

Ich speichere keine Musikdateien auf meinem PC und benutze das Smartphone meistens als Abspielgerät. Das erste Pairing dauert weniger als eine Minute: Drücken Sie die Bluetooth-Taste am Kontrolllautsprecher, um ihn in den Pairing-Modus zu versetzen (die Power-LED blinkt grün und blau), und warten Sie dann, bis der Z207 in der Liste der verfügbaren Geräte auf dem Handy erscheint. Mein Smartphone verbindet sich automatisch mit den Lautsprechern.

Die Lautsprecher unterstützen bis zu zwei Bluetooth-Verbindungen zusätzlich zur Kabelverbindung mit dem PC/Laptop. Um zwischen den Geräten zu wechseln, drücken Sie einfach die Pausetaste auf einem Gerät und die Wiedergabetaste auf dem anderen.

Fazit

Die Z207-Lautsprecher von Logitech liefern für ihren attraktiven Preis beeindruckenden Klang mit wenigen Kompromissen.

Und die Fähigkeit, bis zu drei Geräte gleichzeitig zu unterstützen, ist angesichts unserer Gewohnheiten, mehrere Geräte zu verwenden, sicherlich willkommen. Einige Amazon-Rezensenten bemängeln die Größe des Lautsprechers, da er viel Platz auf dem Schreibtisch einnimmt.

Wenn Sie das stört, sollten Sie die Amazon Basics USB-Lautsprecher oder das Pebble-Lautsprecherset von Creative in Betracht ziehen, die beide kleiner und etwas eleganter sind, ohne dass die Klangqualität darunter leidet. Allerdings müssen Sie auf die Unterstützung mehrerer Geräte verzichten, da keines dieser Systeme über Bluetooth verfügt.

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei PCWorld und wurde ins Deutsche übersetzt.