Tiny 11 23H2: Extra-schlankes Windows 11 in neuer Version zum Gratis-Download

Tiny11 von NTDev ist eine stark abgespeckte Version von Windows 11 und läuft auch auf alten PCs mit schwacher Hardware; zum Beispiel reichen 20 Gigabyte Speicherplatz und 2 GB Arbeitsspeicher. Wir haben TIny11 hier ausführlich vorgestellt: Windows 11 läuft komplett im Speicher einer Grafikkarte – 4 GB reichen. Jetzt hat der Entwickler von Tiny11 die neueste Version Tiny11 23H2 nachgeschoben.

23H2 basiert nicht auf Windows 11 23H2

Tiny11 basiert wie bisher auf Windows 11 Pro 22H2 und noch nicht auf dem kommenden Herbst-Update 23H2 für Windows 11. An dieser Basis ändert sich also auch mit der Umbenennung in Tiny11 23H2 nichts. Das “23H2” in der Versionsbezeichnung von Tiny11 soll lediglich deutlich machen, dass diese Version im Herbst 23 erschienen ist.

NTDev hat sein auf Diät gesetztes Windows 11 aus Basis einer modifizierten Windows 11-ISO-Datei erstellt, das mit dem Open-Source-Tool OS-DBuilder und einigen zusätzlichen Optimierungen neu erstellt wurde. Damit sollte Tiny11 mit den meisten Windows-Komponenten, Anwendungen und Updates kompatibel sein.

Eine wichtige Änderung in Tiny11 23H2 ist die Unterstützung des Xbox Identity Providers. Damit können Tiny11-Nutzer Spiele aus dem Microsoft-Store spielen und Xbox-bezogene Dienste nutzen.

Das folgende Youtube-Video stellt Tiny11 23H2 vor:

Gratis-Download von Tiny11 23H2

Sie können sich Tiny11 23H2 hier herunterladen. Beachten Sie bitte: Die ISO-Datei steht derzeit nur für x64 zur Verfügung und nicht für 32-Bit-Rechner. Der Entwickler hat aber eine ARM64-Variante angekündigt.

Von Tiny11 gibt es auch eine Live-Version, die Sie nicht installieren müssen: Dieses Windows 11 nutzen Sie ohne Installation auf jedem PC – das ist der Vorteil.