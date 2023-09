Das ist die dümmste Windows-Tastenkombination von allen

Einem Power-User dabei zuzusehen, wie er sich mit Tastenkombinationen austobt, ist ein beeindruckender Anblick. Jeder, der lange genug ein Betriebssystem benutzt und auch nur ein wenig Zeit in die Steigerung seiner Produktivität investiert hat, weiß, wovon ich spreche. Aber Sie müssen zugeben, dass nicht jede einzelne Funktion einen eigenen Platz auf Ihrer Tastatur braucht. Nehmen Sie zum Beispiel

Strg+Win+Alt+Umschalt+L

Das ist eine Fünf-Tasten-Kombination, für die auch Sie wahrscheinlich zwei Hände benötigen, um sie richtig einzugeben. Spoiler-Alarm – der Aufwand ist es nicht wert!

Dieses Twister-Spiel für Ihre Finger ist eine Tastenkombination auf Systemebene, die… LinkedIn in Ihrem Browser öffnet. Das war’s. Es ist eine von den Windows-Entwicklern fest in Windows 11 hinein programmierte Fünf-Tasten-Verknüpfung zu einer Website. Das könnte eine coole Funktion sein, wenn man sich als Nutzer aussuchen könnte, welche Seite sich öffnet. Aber wie PCGamer anmerkt, handelt es sich bei dieser Tasten-Kombo in Wirklichkeit um eine Art Cross-Promotion von Microsoft in eigener Sache. LinkedIn, ein karriereorientiertes soziales Netzwerk, in dem Menschen ihren beruflichen Werdegang teilen und sich für neue Jobs bewerben können, gehört seit dem Jahre 2016 zu Microsoft.

Foundry

Wenigstens wird man nicht gezwungen, die Website in Edge zu öffnen, wie es bei den meisten internen Links in Windows heutzutage der Fall ist. Stattdessen öffnet sich die Website in dem vom Nutzer in den Windows-Einstellungen ausgesuchten Browser.

Trotzdem finden wir es sehr seltsam, dass Microsoft so etwas in das Betriebssystem programmiert hat, als ob es Benutzer gibt, die a) sofortigen Zugriff auf LinkedIn wünschen und b) nicht einfach dafür einen Link in ihre Taskleiste einfügen würden. Ich persönlich warte seit Jahren darauf, dass Microsoft eine Verknüpfung auf Systemebene erstellt, mit der ich zwischen Kopfhörern und Lautsprechern umschalten kann – etwas, wofür ich mit SoundSwitch eine Drittanbieter-App verwenden muss.

