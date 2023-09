Gratis-Spiele bei Epic und Steam: U-Boot-Sim, Adventure, Raumschiff-Geballer

Wer noch auf der Suche nach neuen Spielen ist, dafür aber kein Geld ausgeben möchte, findet in den Gratis-Games im Epic Games Store eine perfekte Möglichkeit. Wir stellen Ihnen die kostenlosen Spiele vor, die sich unverbindlich ausprobieren lassen und sogar als Geschenk dauerhaft in die eigene Sammlung wandern.

Epic Games: 2D-Adventure zum Nulltarif

Bei dem vor zwei Jahren erschienenen “Out of Line“ handelt es sich um ein einzigartiges 2D-Abenteuer mit handgezeichneten Grafiken. Der Spieler muss San auf der Flucht aus der Fabrik helfen, die vormals sein Zuhause war. In der mysteriösen Welt gilt es, zahlreiche Rätsel zu lösen. Die Fachpresse vergab zum Erscheinen von “Out of Line“ im Schnitt 69 von 100 Punkten. Genrefans sollten sich dieses aktuelle Gratis-Game also nicht entgehen lassen!

Out of Line kostenlos bei Epic Games

Epic Games: 3D-Rätselspaß als Gratis-Game

Das vor einem Jahr erschienene “The Forest Quartet“ wird aktuell ebenfalls im Epic Games Store verschenkt. Es handelt sich um ein 3D-Rätselspiel mit hohem Story-Anteil. Als Geist einer verstorbenen Sängerin muss der Spieler in drei Akten ein letztes Abschiedskonzert organisieren. Mit der Kraft ihrer Stimme kann die Protagonistin die Welt um sie herum wiederherstellen. Im Schnitt vergab die Fachpresse eine Wertung von 72 Prozent für die PC-Version. Wer ungewöhnliche Spiele mag, sollte hier auf seine Kosten kommen.

The Forest Quartet kostenlos bei Epic Games

Steam: U-Boot-Kapitän mit Koop-Modus

Mit der “IronWolf: Free Non-VR Edition“ steht bei Steam seit wenigen Tagen die auch ohne VR-Brille lauffähige Version der U-Boot-Simulation zum kostenlosen Download bereit. Die Gratis-Version enthält alle Missionen des Originals, dazu kommen per Zufall erstellte Aufträge. Der Spieler muss Torpedos starten, Flugzeuge vom Himmel holen und seine Mannschaft gesund nach Hause bringen. Wer will, kann seine Tauchgänge sogar kooperativ mit Freunden starten. Die Community vergibt aktuell ein positives Fazit. Fans des etwas aus der Mode geratenen Genres sollten unbedingt eine Runde probespielen.

IronWolf kostenlos bei Steam

Steam: Retro-Ballerspiel mit Raumschiff

Wer sich gern an seine Kindheit und die entsprechenden Ballerspiele mit einem kleinen Raumschiff erinnert, sollte sich das kostenlose “Space Pressure 3D: Prelude“ anschauen. Dabei handelt es sich um eine Neuinterpretation des klassischen Genres mit unterschiedlichen Waffen und Upgrades. Dank 3D-Grafik und Zwischensequenzen im Comic-Look soll der Titel auch für Veteranen einen Mehrwert bieten. Große Endbosse dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Von der Community wurde das Spiel bislang positiv aufgenommen. Es spricht also nichts gegen einen Abstecher in die Zeiten fingerakrobatischer Ballereien.

Space Pressure 3D: Prelude kostenlos bei Steam