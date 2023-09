Zoom: 8 Tipps, die Sie unbedingt kennen sollten

Als die Popularität von Zoom im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie förmlich explodierte, installierten und nutzten viele Menschen das Microsoft-Tool zum ersten Mal. Durch die Kontaktbeschränkungen mussten viele ins Home-Office wechseln und lernten zwangsläufig die Grundlagen virtueller Meetings kennen.

Wenn auch Sie immer noch nur die Kernfunktionen von Zoom nutzen, verpassen Sie etwas. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, Ihre Meetings unterhaltsamer und produktiver zu gestalten. Deswegen haben wir hier die acht besten Zoom-Funktionen für Sie zusammengefasst. Wenn Sie Ihre Videogespräche verbessern möchten, ohne eine neue Webcam oder ein neues Mikrofon zu kaufen, sind Sie hier genau richtig: Wir haben Tipps, die Ihnen helfen können.

Entscheidend ist, dass alle diese Funktionen auch in der kostenlosen Basic-Version von Zoom verfügbar sind. Die Aufhebung des 40-Minuten-Limits pro Meetings ist der Hauptvorteil der kostenpflichtigen Tarife. Sie bekommen außerdem fünf Gigabyte Cloudspeicher. Das kostenpflichtige Zoom-Abo ist ab 139,90 Euro pro Jahr erhältlich.

1. Schauen Sie sich nicht ständig selbst an

Wir alle möchten bei Videoanrufen gut aussehen, aber es ist keine gute Idee, sich während eines Meetings ständig selbst anzuschauen. Wenn Sie mit der Beleuchtung und dem Bildausschnitt zufrieden sind, klicken Sie stattdessen auf die Schaltfläche “Ansicht” in der oberen rechten Ecke und dann auf “Video” und “Selbstansicht ausblenden”.

2. Immersive Ansicht verwenden

Wie wäre es mit einer Ansicht, die den Eindruck erweckt, dass sich alle Teilnehmer im selben Raum befinden? Die sogenannte immersive Ansicht kommt dem sehr nahe und ermöglicht es Ihnen, bis zu 25 Teilnehmer auf einem einzigen virtuellen Hintergrund zu platzieren. Es gibt eine große Auswahl, zum Beispiel ein Klassenzimmer, ein Auditorium oder sogar eine Kunstgalerie.

Um loszulegen, erstellen Sie ein Gespräch mit zwei oder mehr Teilnehmern oder nehmen Sie daran teil. Klicken Sie auf die Schaltfläche “Ansicht” in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann “Immersiv”. Wählen Sie in dem daraufhin angezeigten Fenster die virtuelle Umgebung aus, die Sie verwenden möchten. Hier brauchen Sie mitunter etwas Geduld, denn bei einigen dauert das Herunterladen ein paar Sekunden.

Entscheiden Sie, ob Sie automatisch oder manuell Teilnehmer hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf “Start”. Die immersive Ansicht gilt, auch wenn Sie der Gastgeber sind, nur für Ihre eigene Ansicht. Alle anderen Teilnehmer können weiterhin ihre bevorzugte Meeting-Ansicht verwenden.

3. Erstellen Sie einen Avatar

Wenn Sie sich im Meeting lieber gar nicht zeigen möchten, können Sie stattdessen auch einen Avatar nutzen. Die virtuellen Abbilder dürften sich jedoch eher für zwanglose Meetings eignen, weniger für ein Meeting mit dem neuen Chef. Sie sind jedoch eine witzige Möglichkeit, Ihren Videoanrufen mehr Persönlichkeit zu verleihen.

Klicken Sie auf dem Zoom-Hauptbildschirm auf das Zahnrad “Einstellungen” in der oberen rechten Ecke, direkt unter Ihrem Profilsymbol. Wählen Sie auf der linken Seite “Hintergrund & Effekte” und dann “Avatare” (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch im Beta-Stadium). Klicken Sie auf das +-Symbol, um Ihren eigenen Avatar vollständig anzupassen, und klicken Sie anschließend auf “Fertig”. Alternativ können Sie auch einfach auf einen der voreingestellten Tieravatare unten klicken.

Die Kopf- und Gesichtsbewegungen Ihres Avatars spiegeln Ihre eigenen wider, sodass die Gesprächsteilnehmer immer noch leicht erkennen können, wann Sie sprechen.

4. Verwenden Sie PowerPoint als virtuellen Hintergrund

Das Hinzufügen von Unschärfe oder einem Bild als Hintergrund ist eine beliebte Funktion von Zoom. Aber wie wäre es mit einer vollständigen PowerPoint-Präsentation? Das ist eine großartige Möglichkeit für Präsentationen vor einer Gruppe.

Vorausgesetzt, der Gastgeber hat es erlaubt, kann sich jeder mit einem PowerPoint-Hintergrund präsentieren. Nachdem Sie dem Anruf beigetreten sind, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche “Bildschirm freigeben” und wählen dann die Registerkarte “Erweitert”. Doppelklicken Sie auf “Folien als virtueller Hintergrund” und wählen Sie dann Ihre PowerPoint-Datei aus.

Standardmäßig wird in der oberen rechten Ecke ein kleines Video eingeblendet. Sie können die Größe dieses Videos jedoch ändern und verschieben, indem Sie auf die drei Punkte klicken und “Größe meines Videos ändern” wählen.

5. Verwenden Sie den unsichtbaren Stift

Sie kennen vielleicht die Anmerkungsfunktionen von Zoom, mit denen die Teilnehmer während des Anrufs Notizen und andere Informationen zu einem gemeinsamen Dokument hinzufügen können. Sie müssen jedoch nicht alles voll malen, wenn Sie die Aufmerksamkeit eines Teilnehmers auf etwas Bestimmtes lenken möchten. Stattdessen können Sie den “unsichtbaren Stift” verwenden, der dafür sorgt, dass alle Zeichnungen nach ein paar Sekunden verschwinden.

Starten Sie dazu einen Anruf, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche “Bildschirm freigeben” und wählen Sie das Fenster aus, das Sie freigeben möchten. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltfläche “Anmerkungen”, bewegen Sie den Mauszeiger über “Spotlight” und wählen Sie das Symbol aus, das wie eine gestrichelte Linie unter einem Stift aussieht. Das ist der neue “unsichtbare Stift”.

6. Aktivieren Sie Live-Untertitel

Live-Untertitel sind eine hervorragende Funktion zur Barrierefreiheit, die es Hörgeschädigten ermöglicht, zu verstehen, was in einer Besprechung gesagt wird. Sie kann aber auch für alle anderen nützlich sein, hauptsächlich dann, wenn der Ton von jemandem unterbrochen wird oder das Mikrofon zu leise ist.

Um loszulegen, öffnen Sie die Zoom-Website und melden Sie sich an. Klicken Sie auf der linken Seite auf “Einstellungen”, dann auf “Meeting” und “In Meeting (Erweitert)”. Scrollen Sie nach unten zu “Automatische Untertitel” und klicken Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

Öffnen Sie nun die Zoom-App und klicken Sie auf das Zahnrad “Einstellungen”. Wählen Sie “Zugänglichkeit” und aktivieren Sie das Kästchen neben “Untertitel immer anzeigen”.

7. Videonachrichten senden

Wie Sie vielleicht wissen, kann Zoom nicht nur für Meetings verwendet werden. Es kann auch als eigenständige Messaging-App verwendet werden, mit Kanälen, Erwähnungen und Chats, die es zu einem echten Slack-Konkurrenten machen.

Neben den üblichen Texten, Emojis, GIFs, Dokumenten und Sprachnachrichten können Sie auch Videonachrichten verschicken. Diese sind deutlich persönlicher als die anderen Kommunikationsformen. Aber mit dem Zugang zu allen üblichen virtuellen Hintergründen und Filtern können sie auch sehr professionell aussehen.

Öffnen Sie einfach die Zoom-App und klicken Sie oben auf den Abschnitt “Team-Chat”. Suchen Sie jemanden, dem Sie eine Videonachricht senden möchten, oder klicken Sie auf die blaue Schaltfläche “Verfassen”, um einen neuen Chat zu starten.

Klicken Sie dann auf das Camcorder-Symbol in der Symbolleiste am unteren Rand des Bildschirms. Klicken Sie auf das Bildsymbol, um einen virtuellen Hintergrund und/oder einen Filter auszuwählen (wenn Sie möchten), und klicken Sie dann auf “Aufnehmen”.

Jede Videonachricht kann bis zu drei Minuten lang sein, wird aber erst gesendet, wenn Sie auf die blaue Schaltfläche “Senden” klicken.

8. Geben Sie nonverbales Feedback

In großen Besprechungen ist es oft nicht angebracht, einfach loszusprechen, wenn man eine Antwort geben möchte. Eine Nachricht im Chat ist die bessere Option, kann aber leicht übersehen werden. Wie wäre es stattdessen mit dem Heben einer virtuellen Hand? Damit signalisieren Sie dem Gastgeber, dass Sie das Wort ergreifen möchten, ohne das laufende Gespräch zu unterbrechen.

Nehmen Sie einfach an einer Besprechung teil und klicken Sie auf die Schaltfläche “Reaktionen” in der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand (sofern der Gastgeber sie zur Verfügung gestellt hat). Wählen Sie “Hand heben” und ein Hand-Emoji wird neben Ihrem Namen und Ihrem Video-Feed angezeigt. Wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind, klicken Sie einfach auf “Hand senken”.

Wenn Sie antworten möchten, ohne einen Kommentar abzugeben, verwenden Sie einfach ein Emoji. Klicken Sie auf “Reaktionen”, dann auf eines der sechs beliebtesten oder auf die drei Punkte und ein beliebiges Emoji, das Sie verwenden möchten. Das von Ihnen gewählte Emoji bleibt dann für einige Sekunden auf dem Bildschirm sichtbar.

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesternpublikation Techadvisor und wurde übersetzt.