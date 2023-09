Windows 11: Diese Funktionen sollten Gamer kennen

Im Jahr 2023 ist Gaming auch unter macOS und Linux möglich. Dennoch bleibt Windows das beste PC-Betriebssystem für Spiele.

Microsoft ist sich dieses Vorteils bewusst und hat daher im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Spielefunktionen in Windows integriert – in Windows 11 gibt es sogar noch mehr Features direkt für das Gaming. Hier finden Sie alle Windows 11-Funktionen, die Ihre nächste Spiele-Session noch besser machen.

Game Bar

Mit Windows 11 wird die Spieleleiste (Game Bar) vorinstalliert, die Ihnen mit einem einfachen Tastendruck schnellen Zugriff auf einige nützliche Tools bietet. Sie können die Game Bar jederzeit öffnen (auch wenn gerade kein Spiel läuft), indem Sie die Tastenkombination Win + G drücken. Wenn Sie einen Xbox-Controller mit dem PC gekoppelt haben, können Sie die Spieleleiste auch über die Xbox-Taste erreichen.

Die Game Bar ist ein Overlay mit Widgets, mit denen Sie Spielmaterial aufnehmen, die Audioausgabe steuern oder die PC-Leistung überwachen können. In den Einstellungen können Sie sich sogar bei Ihren Social-Media-Konten anmelden, um Ihre aufgenommenen Bilder und Clips sofort dort zu teilen.

DirectStorage

Für besonders leistungsstarke PCs hat Microsoft eine Methode entwickelt, mit der Ihre Hardware noch effizienter zusammenarbeiten kann. Die führt zu deutlich schnelleren Ladezeiten in Spielen.

Die Funktion nennt sich DirectStorage. Und das Beste: Sie müssen nichts tun, um sie zu aktivieren. Es sind jedoch bestimmte Hardwarespezifikationen nötig, die möglicherweise ein PC-Upgrade erforderlich machen.

DirectStorage ermöglicht es dem Speicher Ihres Computers (auf dem die Spieldaten gespeichert sind), direkt mit der Grafikkarte zu kommunizieren. Dadurch entfällt der Schritt der CPU-Dekomprimierung, der bei den meisten Systemen erforderlich ist, und damit auch ein wichtiger Flaschenhals.

Spiele mit DirectX 12 können die Vorteile von DirectStorage nutzen, sofern Ihr PC über eine NVMe SSD und eine kompatible Grafikkarte verfügt. Jeder moderne Radeon- oder GeForce-Grafikchip sollte dafür geeignet sein.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr System DirectStorage unterstützt, können Sie dies in der bereits erwähnten Game Bar herausfinden. Klicken Sie auf das Zahnrad (“Einstellungen”) und wählen Sie dann “Spielfunktionen”. Auf dieser Seite erfahren Sie, ob Ihr System aus Grafikkarte und SSD kompatibel ist.

Derzeit ist das einzige Spiel, das mit DirectStorage kompatibel ist, “Forspoken“. In Nvidias “Portal RTX“ nutzt der GPU-Hersteller eine ähnliche IO-Technologie.

Automatisches HDR

Spiele, die HDR (High Dynamic Range) unterstützen, können lebendigere, realistischere Farben erzeugen. Allerdings ist es erst in den letzten Jahren üblich, dass Entwickler eine HDR-Unterstützung in ihre Spiele integrieren. Wenn Sie ein Spiel starten, das HDR nicht unterstützt, kann Windows 11 die Farben mit einer Funktion namens Auto HDR trotzdem aufpeppen.

Der Haken an der Sache ist, dass Sie einen HDR-fähigen Monitor benötigen, und diese sind in der Regel teurer als Standardmonitore. Wenn Sie einen kompatiblen Monitor besitzen, kann Windows alle Spiele, die nicht HDR-fähig sind, im laufenden Betrieb automatisch verbessern. Dies geschieht auf der Ebene des Betriebssystems, sodass die Entwickler nichts an ihrem Spiel ändern müssen.

Um Auto HDR zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > System > Anzeige > HDR. Wenn Ihr Monitor unterstützt wird, können Sie Auto HDR aktivieren. Dadurch wird auch ein Schieberegler für die HDR-Intensität in der Game Bar hinzugefügt.

Spielmodus

Es gibt nichts Schlimmeres, als Ruckler im Spiel, die entstehen, weil Ihr PC gerade schwere Aufgaben im Hintergrund ausführt. Wenn Ihr PC grundsätzlich schon nur niedrige Bildraten liefert, kann dies dazu führen, dass ein Titel komplett unspielbar wird. Windows 11 bietet eine Möglichkeit, um dies zu verhindern – sie hört auf den Namen “Spielmodus“ (Game Mode).

Sie finden diese Funktion unter Einstellungen > Spiele > Spielmodus. Hier findet sich ein einziger Schalter, und es gibt keine spezifischen Hardwareanforderungen. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, verzichtet Windows darauf, im Hintergrund Updates herunterzuladen oder zu installieren.

Auch Anwendungen, die das Windows-Benachrichtigungssystem verwenden, unterbrechen Ihr Spiel nicht mehr. Der Spielmodus tritt künftig automatisch in Aktion, wenn Windows erkennt, dass Sie ein Spiel ausführen.

Hier erfahren Sie, wie Sie den Windows-Spielmodus optimal einstellen können.

Spiele-Widget-Shop

Die Game Bar bietet beim ersten Öffnen schon zahlreiche Funktionen. Aber Sie können sie noch weiter individualisieren: Versteckt in den Menüs gibt es einen Widget-Speicher, in dem Sie weitere Elemente für Ihr Overlay auswählen können. Die Bibliothek befindet sich in der Widget-Liste, ganz links in der Hauptleiste.

Das meiste, was Sie dort finden, ist kostenlos. Es gibt aber auch ein paar kostenpflichtige Widgets sowie Overlays, die mit entsprechenden Desktop-Anwendungen verbunden sind.

Der Store bietet zudem Widgets, die schwebende Youtube-Videos einfügen, ein ethisch zweifelhaftes Fadenkreuz auf dem Bildschirm einfügen und vieles mehr. Es finden sich auch spezielle Widgets für Hardware wie EVGA-Grafikkarten und Corsair-Kühler.

Xbox-App

Microsofts Xbox-App ist in Windows 11 ebenfalls vorinstalliert. Sie lohnt sich auch, wenn man keine Xbox-Konsole besitzt. Sie ermöglicht den Kauf von PC-Spielen wie “Cuphead“, “Destiny 2“ oder “Minecraft“, aber sie ist dennoch mehr als ein Steam-Ersatz mit einem kleineren Katalog. Sie dient auch als Zentrale für den Microsoft Game Pass auf dem PC.

Game Pass ist ein Abo-Dienst, der eine große Auswahl an Spielen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stellt. Man kann sie so lange installieren und spielen, wie sie im Game Pass enthalten sind bzw. bis das Abo gekündigt wird.

Mit dem Kauf von Publishern wie Bethesda und Activision-Blizzard möchte Microsoft sicherstellen, dass es immer genug Nachschub gibt. Auch wenn Sie keine aktuelle Grafikkarte besitzen, können Sie Spiele mit der Xbox App nutzen.

Game Pass Ultimate (das Abo für regulär 14,99 Euro pro Monat) umfasst Cloud Gaming. Damit werden Xbox-Spiele auf einem Server gerendert und auf Ihren Computer gestreamt. Die Auswahl ist hier nicht besonders groß, aber es gibt Highlights wie “Halo Infinite“, “Forza Horizon 5“ oder “Doom Eternal“ und weitere Konsolenhits, darunter auch Bethesdas aktuelles Rollenspiel “Starfield“.

Unabhängig davon, wie Sie Ihrem Spieltrieb nachgeben wollen, sollte Windows 11 etwas bereithalten, das Ihnen ein besseres Spielerlebnis ermöglicht.

